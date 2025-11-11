Sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ vai diễn trong Người bất tử năm 2018, Quách Ngọc Ngoan trở lại với dự án điện ảnh Trái tim què quặt. Nam diễn viên cho biết nhân vật Triết mang đến cho anh nhiều cảm xúc và sức nặng nội tâm bởi một vai diễn vừa mới lạ, vừa quen thuộc.

Trái tim què quặt được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Catherine Arley, xoay quanh vụ án mạng bí ẩn làm chấn động một vùng quê yên bình. Trong phim, Quách Ngọc Ngoan vào vai Triết, một họa sĩ tài hoa, được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá cao nhờ những tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Sau 7 năm vắng bóng, Quách Ngọc Ngoan vừa trở lại với vai chính trong phim điện ảnh 'Trái tim què quặt' Ảnh: HỮU TÍN

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Triết còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn với vợ là Xuân (Xuân Văn thủ vai), nữ diễn viên màn bạc xinh đẹp chấp nhận lui về sau để làm hậu phương cho chồng. Vai diễn Triết mang đến cho Quách Ngọc Ngoan cơ hội thể hiện chiều sâu nội tâm của một người đàn ông giữa danh vọng, tình yêu và những bí ẩn đen tối đang dần được hé lộ.

Quách Ngọc Ngoan: "Tôi vẫn chưa trả hết nợ"

Năm 2023, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận rơi vào cảnh vỡ nợ hơn 20 tỉ đồng do kinh doanh thất bại, mất khả năng chi trả các khoản vay. Hiện tại, nam diễn viên cho biết mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, dần ổn định cuộc sống, dù vẫn chưa thanh toán hết số nợ còn lại.

Quách Ngọc Ngoan trải lòng về cuộc sống sau biến cố vỡ nợ

Chia sẻ thêm về biến cố vỡ nợ, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh không cảm thấy ái ngại hay xấu hổ khi rơi vào hoàn cảnh đó. Theo nam diễn viên, điều quan trọng không phải là tránh né khó khăn, mà là cách mỗi người đối diện và vượt qua biến cố trong cuộc sống.

Về đời sống hôn nhân, Quách Ngọc Ngoan từng trải qua hai lần đổ vỡ với diễn viên Lê Phương và doanh nhân Phượng Chanel. Hiện, các con riêng của anh đều sống cùng mẹ, còn nam diễn viên cho biết anh hài lòng và hạnh phúc với những gì đang có, lựa chọn tiếp tục sống độc thân ở thời điểm hiện tại.