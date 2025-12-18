Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Phim Việt nào có doanh thu 'bết bát' nhất năm 2025?

Thu Thủy
Thu Thủy
18/12/2025 15:15 GMT+7

Trong bức tranh sôi động của phòng vé Việt năm 2025, khi nhiều bộ phim liên tiếp lập kỷ lục doanh thu và kéo khán giả trở lại rạp, vẫn còn có không ít những tác phẩm có doanh thu chỉ vài trăm triệu đồng.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, năm 2025 ghi nhận ít nhất 5 phim Việt có doanh thu dưới 1 tỉ đồng, gồm: Trái tim què quặt, Bịt mắt bắt nai, Mưa trên cánh bướm, Đợi gì mơ đi Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu. Dù mỗi phim đi theo một hướng tiếp cận khác nhau, từ nghệ thuật, tâm lý xã hội đến giải trí… Nhưng tất cả đều chung một kết cục: thất thế về doanh thu khi chiếu rạp.

Phim Việt nào có doanh thu bết bát nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là phim có doanh thu bết bát nhất năm 2025

ẢNH: NSX

Trong số này, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là bộ phim có doanh thu thấp nhất, chỉ khoảng 153 triệu đồng. Phim do Hoàng Anh Duy đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính, xoay quanh nhân vật Thiên An - một người trẻ rơi vào khủng hoảng sau đại dịch, khao khát nổi tiếng và dần bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch cá nhân. Dù khai thác đề tài mặt trái của hào quang và áp lực đời sống hiện đại, bộ phim không tạo được sự đồng cảm với khán giả.

Bộ phim có doanh thu thấp thứ nhì là Đợi gì mơ đi với khoảng 309 triệu đồng. Đây là một bộ phim mang màu sắc hài - tâm lý, kể về hành trình tìm lại ước mơ và ý nghĩa sống. Nội dung không quá nặng nề, có cảm xúc, nhưng phim ra rạp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và gần như không tạo được dấu ấn truyền thông.

Phim Việt nào có doanh thu bết bát nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Mưa trên cánh bướm dù được đánh giá cao nhưng có vẻ không hợp gu thưởng thức của khán giả nội địa

ẢNH: NSX

Mưa trên cánh bướm là trường hợp gây nhiều tiếc nuối. Tác phẩm từng được đánh giá cao tại các liên hoan phim quốc tế, mang màu sắc nghệ thuật rõ nét, kể câu chuyện về một người phụ nữ trung niên đối diện với những biến động gia đình và đời sống tinh thần. Tuy nhiên, khi được chiếu ở thị trường nội địa, phim chỉ thu khoảng 647 triệu đồng.

Bịt mắt bắt nai đạt doanh thu khoảng 697 triệu đồng. Phim nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều từ khán giả ngay sau khi ra mắt vì nội dung gây tranh cãi, kịch bản bị cho là thiếu chặt chẽ.

Đạt doanh thu cao nhất trong nhóm này là Trái tim què quặt với gần 800 triệu đồng. Phim được làm khá chỉn chu, nội dung cũng thú vị nhưng tiết tấu chậm và khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Nhìn tổng thể, các bộ phim doanh thu ảm đạm năm 2025 không hẳn là những tác phẩm kém chất lượng, nhưng thất bại trong việc kết nối với thị trường. Đây là lời nhắc rõ ràng về sự đào thải mạnh mẽ của phòng vé Việt, như nhận định của nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt khi trao đổi với Thanh Niên: "Gu thưởng thức của khán giả hiện nay rất khó đoán. Nên có những phim có doanh thu thấp dù chất lượng không tệ cũng là bình thường. Và đương nhiên trong thời đại hiện nay, khán giả có nhiều sự lựa chọn trong việc giải trí - thưởng thức nên những phim kém chất lượng, làm không chỉn chu thì sẽ bị đào thải khỏi thị trường".

Khám phá thêm chủ đề

phim phim việt doanh thu Ảm đạm Phim chiếu rạp
