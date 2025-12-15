Phim có NSND Thanh Hoa doanh thu ảm đạm, đứng trước nguy cơ lỗ nặng

Công chiếu chính thức từ 12.12, đến hiện tại, phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam chỉ thu về hơn 700 triệu đồng (theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam). Đáng chú ý, doanh thu cuối tuần của tác phẩm do NSND Thanh Hoa đóng chính chỉ “bỏ túi” gần 500 triệu đồng. Đây được xem là con số khiêm tốn so với một tác phẩm mới ra rạp, khiến dự án đứng trước nguy cơ thua lỗ.

NSND Thanh Hoa đóng vai chính phim Thế hệ kỳ tích ở tuổi 75 Ảnh: ĐPCC

Trên trang cá nhân, đạo diễn Hoàng Nam gây chú ý khi đăng tải bài viết: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi”.

Nam đạo diễn mong nhận những lời góp ý của khán giả để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Anh cũng đón nhận mọi thứ với tâm thế tích cực: “Trong phim, mình cũng đã truyền tải thông điệp “ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Mình vào đời bằng hai bàn tay trắng nên chưa để đồng tiền chi phối. Giờ trắng tay thì hai bàn tay cũng có thể làm lại tất cả”.

NSND Thanh Hoa tự nhận mình liều lĩnh khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh Ảnh: ĐPCC

Thế hệ kỳ tích là dự án điện ảnh thứ 2 của Hoàng Nam sau Đèn âm hồn. Phim có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hà Hương, Tuấn Hưng, Hồng Khanh… với thông điệp cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước. Đồng thời tác phẩm khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.

Trước đó trong sự kiện ra mắt phim ở TP.HCM, khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu của Thế hệ kỳ tích, đạo diễn Hoàng Nam bày tỏ mong muốn tác phẩm hòa vốn để bản thân không vướng phải nợ nần. Từ đó, anh có thể tiếp tục thực hiện những dự án tiếp theo.

“Tôi cũng đầu tư rất nhiều vào dự án này. Cứ tưởng phim quay tại Hà Nội thì sẽ ít tiền hơn, làm nhẹ nhàng hơn so với Đèn âm hồn nhưng thực tế phim có nhiều đại cảnh, phân đoạn hành động, tai nạn… khiến chi phí đội lên rất nhiều. Nhưng khi làm xong phim này, tôi nhẹ lòng vì những thông điệp mình mong muốn đã gửi gắm trong tác phẩm”, anh nói.

Truy tìm long diên hương giúp Quang Tuấn có 3 phim cán mốc trăm tỉ trong năm 2025 Ảnh: ĐPCC

Phòng vé Việt ra sao?

Tuần qua, phòng vé Việt chứng kiến sự áp đảo của Zootopia: Phi vụ động trời 2. Phim tiếp tục giữ vững ngôi đầu phòng vé Việt với 31,5 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, giúp nâng tổng doanh thu tại thị trường Việt Nam lên 186,5 tỉ đồng. Với sức hút hiện tại, nhiều người dự đoán tác phẩm này sẽ sớm chạm mốc 200 tỉ đồng trong vài ngày tới, khi có suất chiếu áp đảo so với nhiều dự án khác.

Trong khi đó, phim Vua của các vua đứng vị trí thứ 2 với doanh thu 3 ngày cuối tuần là 6,03 tỉ đồng. Dự án Hoàng tử quỷ xếp vị trí thứ 3 với 4,8 tỉ đồng doanh thu cuối tuần. Phim có Lương Thế Thành - Anh Tú hiện đạt hơn 25,4 tỉ đồng, theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về Truy tìm long diên hương và Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế với doanh thu cuối tuần lần lượt là 4,2 tỉ đồng và 2,1 tỉ đồng.