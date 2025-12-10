Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

NSND Thanh Hoa liều lĩnh ở tuổi 75

Thạch Anh
Thạch Anh
10/12/2025 09:46 GMT+7

Tối 9.12, sự kiện ra mắt phim Thế hệ kỳ tích (tên cũ là Bà đừng buồn con) diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn sao Việt như NSND Thanh Hoa, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Hà Hương, diễn viên Trần Tú...

Thế hệ kỳ tích là bộ phim điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Hoàng Nam, với thông điệp cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Phim khai thác sự gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị ngày nay. Được biết, đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên của NSND Thanh Hoa. Trước đó, bà hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, được nhiều khán giả yêu mến qua các ca khúc như Tàu anh qua núi, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Mùa xuân làng lúa làng hoa…

NSND Thanh Hoa nói về lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Trong phim, NSND Thanh Hoa vào vai bà Nga Tứ, người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì con cháu. Tại sự kiện ra mắt, khi chia sẻ về lần đầu chạm ngõ điện ảnh, giọng ca 75 tuổi bày tỏ: “Giấc mơ ngày nhỏ của tôi là trở thành diễn viên, lúc nào tôi cũng mơ đóng vai công chúa. Gần cuối đời rồi thì giấc mơ đóng phim cũng thành hiện thực, dù không phải là công chúa nhưng tôi cũng vui. Tôi mong những điều nhân văn của phim được lan tỏa đến khán giả".

NSND Thanh Hoa: Tôi 'làm liều' ở tuổi 75 - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoa rạng rỡ trong ngày ra mắt dự án điện ảnh Thế hệ kỳ tích

Ảnh: ĐPCC

Đóng chính phim điện ảnh, NSND Thanh Hoa thừa nhận bản thân liều lĩnh. Bà nói đây sẽ là một cột mốc khó quên trong sự nghiệp nghệ thuật vì “chẳng ai đến 75 tuổi lại bước sang một lĩnh vực mới, chẳng ai dại đi thử sức ở tuổi 75 này, nếu không được thì khán giả nói cho”. “Khi tôi chia sẻ, con gái tôi bảo mẹ đừng làm liều nữa. Trong khi đó, chồng tôi lại bảo: "Anh khuyên em bình tĩnh lại, đừng sốc nổi, tuổi này không phải tuổi ham hố đâu". Nhưng con trai tôi thì cho rằng nếu tôi không làm thì thôi, còn khi đã nhận sẽ làm đến nơi đến chốn. Sau khi con trai nói vậy, tôi có thêm động lực gọi cho đạo diễn, nói để mình đọc kịch bản”, bà bộc bạch.

Hoàng Nam cho hay vai diễn bà Nga Tứ được xây dựng dựa theo bà nội của anh. Quá trình tìm diễn viên, nam đạo diễn cảm thấy NSND Thanh Hoa là người hợp vai nhất, bởi bà là thần tượng của nhiều người Việt Nam. Nhà làm phim kể: “NSND Thanh Hoa đã rất lo lắng, bởi ngoài tình yêu với điện ảnh thì u chưa diễn xuất bao giờ. Tôi thuyết phục u rằng nếu không làm bây giờ thì sau này khi nhiều tuổi hơn, không thể có cơ hội thử sức. Tôi hy vọng sau phim này, ngoài ca sĩ, sẽ có diễn viên Thanh Hoa được khán giả yêu thích”.

NSND Thanh Hoa: Tôi 'làm liều' ở tuổi 75 - Ảnh 2.

Trần Tú - sao nhí từng gây chú ý trong Bố ơi mình đi đâu thế gây ấn tượng bởi màn "lột xác" sau nhiều năm. Trong phim, anh đóng vai Tiến - cháu nội của bà Nga Tứ

Ảnh: ĐPCC

NSND Thanh Hoa: Tôi 'làm liều' ở tuổi 75 - Ảnh 3.

NSƯT Chiều Xuân bay vào TP.HCM dự sự kiện, lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi 2 mẹ con lần đầu cùng tham gia một dự án. "Cảm ơn những người ông, người bà, các cô chú trong phim. Họ là những nghệ sĩ rất tài giỏi, đã ở bên các diễn viên trẻ để hôm nay các con có thể lên màn ảnh rộng. Dù các con còn nhiều non nớt, nhưng trong vai trò người mẹ, tôi hiểu các con đã tạo được dấu ấn xúc động", nữ nghệ sĩ cho hay

Ảnh: ĐPCC

NSND Thanh Hoa: Tôi 'làm liều' ở tuổi 75 - Ảnh 4.

NSND Bùi Bài Bình mặc giản dị trong ngày phim Thế hệ kỳ tích ra mắt tại TP.HCM

Ảnh: ĐPCC

NSND Thanh Hoa: Tôi 'làm liều' ở tuổi 75 - Ảnh 5.

Nàng Mơ diện váy gợi cảm, khoe sắc tại sự kiện. Được biết cô cũng góp mặt trong dự án lần này. Đạo diễn Hoàng Nam phủ nhận dựa vào các tên tuổi mạng xã hội để kéo doanh thu cho phim

Ảnh: ĐPCC

NSND Thanh Hoa: Tôi 'làm liều' ở tuổi 75 - Ảnh 6.

Hoàng Nam chia sẻ: “Nói làm phim không kỳ vọng doanh thu thì không đúng”. Nam đạo diễn nói bản thân chỉ mong phim hòa vốn, để không phải nợ nần và có thể thực hiện dự án tiếp theo

Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn tiết lộ về vai diễn đầu tiên của NSND Thanh Hoa trên màn ảnh rộng

Đạo diễn tiết lộ về vai diễn đầu tiên của NSND Thanh Hoa trên màn ảnh rộng

NSND Thanh Hoa - giọng ca gắn liền với những ca khúc cách mạng bất hủ bất ngờ tham gia vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh 'Bà đừng buồn con' của đạo diễn Hoàng Nam.

