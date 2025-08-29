Đạo diễn tiết lộ về vai diễn đầu tiên của NSND Thanh Hoa trên màn ảnh rộng

NSND Thanh Hoa vốn là tên tuổi gạo cội của dòng nhạc cách mạng với những bài ca đi cùng năm tháng như Tàu anh qua núi, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh… Gần đây, nữ nghệ sĩ gây bất ngờ khi nhận lời tham gia diễn xuất trên màn ảnh rộng, với vai diễn "người bà" trong bộ phim điện ảnh Bà đừng buồn con, dự kiến khởi chiếu vào ngày 12.12.2025.

Tạo hình của NSND Thanh Hoa trong phim Bà đừng buồn con ẢNH: ĐPCC

Bộ phim Bà đừng buồn con là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, sau thành công của Đèn âm hồn. Nếu tác phẩm đầu tiên ghi dấu với chất kinh dị pha trộn yếu tố dân gian - tâm linh thì lần này, Hoàng Nam mang đến một câu chuyện nhân văn, gần gũi về tình cảm gia đình, tình bà cháu.

Phim xoay quanh cuộc sống của Tiến - một chàng trai trẻ lớn lên trong vòng tay nuôi dưỡng, chở che của bà nội. Từ ký ức tuổi thơ đến hiện tại, tình bà cháu trở thành sợi dây gắn kết bền chặt, giúp nhân vật vượt qua những biến cố và học cách trưởng thành giữa nhịp sống đô thị Hà Nội hôm nay.



Đây là lần đầu tiên, NSND Thanh Hoa tham gia đóng phim trên màn ảnh rộng ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ về lần đầu đóng phim điện ảnh, NSND Thanh Hoa xúc động cho biết: "Tôi đến với phim bằng tình yêu dành cho gia đình và khán giả. Được hóa thân vào vai một người bà tận tụy, tôi thấy như đang kể chính câu chuyện đời mình và của bao người mẹ, người bà Việt Nam".

Nói thêm với Thanh Niên, đạo diễn Hoàng Nam tiết lộ: "Khi tôi gửi lời mời cô Thanh Hoa thì lúc đấy cô chưa muốn nhận. Nhưng khi đọc qua kịch bản, cô chủ động gọi lại vì đồng cảm với vai diễn, nội dung nhân văn. Hơn nữa, cô cũng là người mê điện ảnh và cũng từng mơ ước làm diễn viên. Nên đây cũng là cơ hội làm sống lại mong muốn của cô. Sau đó, cô gác tất cả các dự án để làm việc nghiêm túc cho vai diễn".

Trong quá trình tham gia diễn xuất, đạo diễn Đèn âm hồn cho biết lúc đầu, NSND Thanh Hoa còn hơi ngại vì lần đầu đóng phim. Nhưng sau khi trao đổi với đạo diễn, đọc kịch bản kỹ hơn, nữ nghệ sĩ còn đưa ra nhiều góp ý hay cho phim.

"Cô Thanh Hoa đã nhập vai rất tốt, rất thần thái. Đặc biệt về phần tạo hình, cô đã thực sự rũ bỏ hình ảnh một ca sĩ để trở thành một người bà trên phim", đạo diễn Hoàng Nam nói thêm.