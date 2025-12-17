Vì sao phim có NSƯT Hoàng Hải gây tranh cãi?

Gia đình trái dấu là câu chuyện về một gia đình trung lưu đối diện với những biến cố mưu sinh khi người chồng là ông Phi - trụ cột kinh tế gia đình buộc phải nghỉ hưu sớm vì sáp nhập, tinh giản bộ máy. Nhân vật này do NSƯT Hoàng Hải đảm nhận mang theo hình ảnh quen thuộc của lớp tri thức từng có vị trí, nay phải đối diện thực tế khắc nghiệt: mất việc, mất vai trò, mất cả cảm giác "được cần đến" trong chính gia đình mình. Trên lý thuyết, đây là đề tài rất "đời", thậm chí chạm đúng tâm trạng của nhiều người và phản ánh đúng hiện trạng của nhiều gia đình đô thị hiện nay.

NSƯT Hoàng Hải và Kiều Anh trong Gia đình trái dấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng, chính từ cách triển khai câu chuyện, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Điều khiến khán giả bức xúc là những diễn biến khiến nhân vật bị đẩy vào những tình huống thiếu logic, phi thực tế và lặp đi lặp lại, như thể biên kịch đang ưu tiên tạo biến hơn là tạo chiều sâu.

Vai diễn của NSƯT Hoàng Hải và Kiều Anh gây tranh cãi

Tâm điểm tranh cãi lớn nhất xoay quanh nhân vật bà Ánh do NSƯT Kiều Anh thủ vai. Phim xây dựng bà Ánh là phụ nữ trung niên được chồng con nuông chiều, sống vô tư, cảm tính. Nhưng sự vô tư ấy nhanh chóng bị đẩy đi quá xa, vượt khỏi ranh giới chấp nhận của một người vợ, người mẹ từng trải. Từ việc làm ầm ĩ, gọi chồng về gấp giữa giờ làm chỉ vì thú cưng qua đời, cho đến những cơn giận dỗi, suy diễn vội vàng khi thấy dấu hiệu bất thường trên áo chồng, bà Ánh liên tục hành xử bốc đồng mà không có nền tảng tâm lý đủ vững để khán giả đồng cảm.

Nhân vật của NSƯT Hoàng Hải đi làm shipper trong Gia đình trái dấu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Diễn biến phim tiếp tục gây tranh cãi khi ông Phi - một người từng làm quản lý, có kinh nghiệm xã hội liên tục thất bại trong việc tìm việc mới và phải đi làm shipper để mưu sinh. Việc ông phải làm nghề tay chân không phải là vấn đề, nhưng cách phim xây dựng lại khiến khán giả khó tin: liên tiếp gặp tai nạn, giao hàng trễ, bị khách từ chối nhận, bị bùng hàng, mất tiền sửa xe… khiến khán giả bức xúc: "Phim xàm quá, nhạt và vô lý, phi thực tế, nhân vật ông Phi sao cứ bị bùng hàng hoài vậy, gặp đủ thứ chuyện"; "Hư cấu nhưng phải có lý. Ở nhà lầu, xe hơi, chức trưởng phòng thì có về hưu sớm cũng được lãnh một số tiền, lương lại cao mà chưa về đã nhắng cả lên đi xin việc, rồi làm shipper"; "Hài quá lố, nội dung, tình tiết không hợp lý. Ngoài đời nghỉ hưu theo diện ông Phi lương hưu cao, tiền tỉ, ngồi quán cà phê rung đùi, cười khẩy".

Bà Ánh cũng đi làm shipper trong Gia đình trái dấu tạo ra tranh cãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, bà Ánh vốn là người có chuyên môn múa, từng gắn bó với nghệ thuật nhưng gần như không tận dụng bất kỳ thế mạnh nghề nghiệp nào của mình. Thay vì dạy múa, mở lớp hay tìm công việc liên quan, nhân vật này được đặt vào các công việc tạp vụ, thời vụ, rồi cả đi làm shipper, thậm chí giấu chồng vì xấu hổ. Chính những "cú rẽ ngang" này khiến khán giả phản ứng mạnh vì thiếu thuyết phục: "Cô vợ này cũng vô lý, có chuyên môn là múa mà không mở lớp dạy, muốn đi làm tạp vụ, dọn vệ sinh rồi làm shipper"; "Kiều Anh đóng vai này phí, chú Hải cũng vậy. Diễn viên nổi tiếng mà chọn phim đóng không tiêu hóa nổi. Mong phim mau kết thúc để chiếu phim khác"...

Hai tập phim gần đây của Gia đình trái dấu, chuỗi bất hợp lý càng bị đẩy lên cao trào. Gia đình ông Phi liên tiếp rơi vào áp lực nợ nần, vay mượn thông gia trong im lặng, rồi vỡ trận. Những mâu thuẫn đáng lẽ cần được xử lý tinh tế bằng đối thoại và tâm lý lại được giải quyết bằng cách phơi bày đột ngột, ồn ào, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng một cách khiên cưỡng.

Tuy nhiên cũng có không ít khán giả cho rằng phim phản ánh đúng đời sống hiện nay: "Tôi thấy phim hay, ý nghĩa, phản ánh đúng thực tế..."; "Phim vui mà. Nó phản ánh đúng thực tế là tinh giản không đúng người, môi trường làm việc không tốt, chèn ép lẫn nhau. Người bị nghỉ hưu trong thế bị nghỉ sẽ rất sốc. Họ đối mặt với nhiều vấn đề như mua nhà còn vay nợ, con cái làm ăn thua lỗ, là trụ cột kinh tế gia đình…"; "Ông Phi ở nhà lầu nhưng vẫn vay ngân hàng. Mỗi tháng ông phải trả nợ và chi phí trong gia đình tổng 50 triệu, tự nhiên mất chức sốc là đúng rồi, phải quay cuồng lo kiếm việc chứ".

Có thể thấy Gia đình trái dấu không thiếu chất liệu tốt: sự hụt hẫng của người đàn ông mất vị trí xã hội, khoảng cách thế hệ, nỗi lo cơm áo trong một gia đình từng sống ổn định. Nhưng một vài tình tiết, diễn biến tâm lý các nhân vật thiếu nhất quán, bi kịch đời sống bị kể bằng chuỗi tình huống hài hơi lố và trùng lặp đã tạo nên sự tranh cãi.