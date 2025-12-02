Những thiết bị lưu trữ 'huyền thoại' đang biến mất khỏi đời sống số

Smartphone, PC và camera ngày nay không chỉ nhỏ gọn mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với nhu cầu ngày càng tăng về các ứng dụng và trò chơi phức tạp, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về sức mạnh xử lý, thời lượng pin và đặc biệt là dung lượng lưu trữ. Điều này cũng khiến nhu cầu về các thiết bị lưu trữ thay đổi.

Cụ thể, nhiều thiết bị lưu trữ cũ không còn phù hợp khi người dùng có xu hướng chuyển sang các ổ lưu trữ nhanh hơn, dày đặc và nhỏ gọn hơn. Ví dụ, mặc dù ngày càng hiếm thấy smartphone hỗ trợ thẻ SD, nhưng dung lượng bộ nhớ trong của các thiết bị cao cấp đã tăng lên đáng kể, thường đạt 256 GB với tốc độ cao. Dưới đây là các hình thức lưu trữ cũ không còn được người dùng ưa chuộng nữa.

Ổ SATA

Viết tắt của Serial Advanced Technology Attachment, ổ này từng thay thế các giao diện cũ hơn như IDE trong PC và vẫn đang được sử dụng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ngày càng khó tìm thấy máy tính hiện đại nào còn sử dụng ổ đĩa cơ này.

Ổ đĩa cơ có nhiều hạn chế về tốc độ dù dung lượng lưu trữ khá lớn ẢNH: TECHSPOT

Lý do là vì trong khi ổ cứng gắn trong được sử dụng nhiều năm qua với nhiều kiểu dáng và dung lượng, chúng dễ bị hư hỏng do chuyển động, nhiệt độ cao và điện áp thay đổi. Hơn nữa, ổ SATA thường chậm dần theo thời gian do bị phân mảnh.

Tất cả những vấn đề này đã mở đường cho sự ra đời của ổ SSD, hay ổ thể rắn, với tốc độ đọc ghi lý thuyết vượt trội hơn 20 lần so với ổ cứng truyền thống. Hiện nay, hầu hết laptop đều được trang bị ổ SSD M.2, mặc dù ổ cứng cơ vẫn hữu ích cho việc lưu trữ dữ liệu nhờ mức giá thấp và dung lượng lớn.

CD và DVD

CD và DVD trước đây được xem là tiêu chuẩn vàng để lưu trữ phim ảnh, trò chơi và phần mềm. Tuy nhiên, với sự phát triển của việc tải xuống nội dung kỹ thuật số và các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, phương tiện lưu trữ quang học gần như đã biến mất. Ngày nay, việc tải xuống phần mềm và trò chơi qua internet trở nên phổ biến hơn, với nhiều phiên bản chỉ có bản kỹ thuật số được ưa chuộng nhờ mức giá thấp hơn.

Đĩa CD/DVD đã không còn được sử dụng để lưu trữ nhạc hay phim ảnh như trước đây ẢNH: Collectinsure

Mặc dù đĩa quang vẫn được sử dụng trong một số lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và cơ quan chính phủ nhờ khả năng chống nhiễu từ tính cao, nhưng người tiêu dùng hiện nay chủ yếu đã chuyển sang sử dụng ổ flash và dịch vụ lưu trữ đám mây. Những người đam mê phim ảnh và các nhà sưu tập vẫn tin tưởng vào đĩa Blu-ray để có được video và âm thanh chất lượng cao.

Tóm lại, sự phát triển của công nghệ lưu trữ đang diễn ra nhanh chóng và việc nâng cấp lên các thiết bị hiện đại hơn không chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dùng.