Đã đến lúc đĩa CD hồi sinh

Gần đây, một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm nỗi nhớ về đĩa CD khi cố gắng giới thiệu ban nhạc post-rock yêu thích Godspeed You! Black Emperor trên Spotify cho một người bạn. Khi tìm kiếm trên Spotify, người dùng thấy danh sách phát mang tên ban nhạc mà không có bất kỳ bài hát nào của họ. Điều này dẫn đến một câu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với nhạc này trên Spotify?".

Chúng ta dần nhận ra mình thực sự chưa từng sở hữu các bản nhạc trên dịch vụ phát trực tuyến ẢNH: Collectinsure

Sau khi tìm kiếm trên Google, trang nghệ sĩ của Godspeed You! Black Emperor đã xuất hiện, nhưng thật bất ngờ, nó cũng hoàn toàn trống rỗng. Điều đó có nghĩa rằng, ban nhạc này đã xóa toàn bộ nhạc của mình khỏi các dịch vụ phát trực tuyến. Dù nhạc của họ vẫn có trên Bandcamp và dưới dạng đĩa CD, nhưng điều đó đưa chúng ta đến một suy nghĩ: "Ngay cả khi đã trả tiền để nghe nhạc của họ từ lâu, bạn chưa bao giờ thực sự sở hữu bất kỳ sản phẩm nào của họ".

Trong thực tế, không chỉ có những bản nhạc từ Godspeed You! Black Emperor mà còn nhiều bài hát khác đã dần bị biến mất theo thời gian trên Spotify. Điều này có thể do tranh chấp bản quyền giữa nghệ sĩ và nhà phát hành, hoặc do tính khả dụng theo từng khu vực. Spotify đưa chúng ta đến khả năng khám phá ban nhạc mà mình quan tâm, nhưng chính họ cũng có thể loại bỏ các bản nhạc trên đây.

Chỉ có đĩa CD mới cho cảm giác 'chủ sở hữu'

Với những gì diễn ra, chúng ta hoàn toàn có thể coi nhạc trực tuyến như một "bản dùng thử miễn phí". Họ có thể sử dụng Spotify để nghe và khám phá, nhưng một khi đã tìm thấy bài hát yêu thích, điều tốt nhất là mua nó. Việc mua các bản nhạc từ nhà phát hành không chỉ giúp chúng ta thực sự sở hữu âm nhạc mà còn đảm bảo nghệ sĩ nhận được khoản tiền bản quyền xứng đáng.

Lúc này, đĩa CD đóng vai trò như là công cụ giá trị để lưu trữ các bản nhạc hay thậm chí phim ảnh mà mình đã mua. Kết hợp với các nền tảng quản lý thư viện nhạc và phim ảnh cá nhân, chẳng hạn Jellyfin, người dùng hoàn toàn có thể nghe chúng bất cứ lúc nào mà không lo lắng về việc chúng sẽ biến mất. Đặc biệt, chất lượng âm thanh từ các đĩa vật lý cũng tốt hơn nhiều so với phát trực tuyến.

Mặc dù phát trực tuyến tiện lợi, nhưng đối với các nội dung quan trọng, việc lưu giữ nó trong đĩa CD hoặc đơn giản là ổ đĩa, chúng ta mới thực sự có quyền sở hữu nó mà không ai có thể lấy đi, dĩ nhiên nếu các nội dung này được bảo vệ và lưu giữ một cách an toàn.