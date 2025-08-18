Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lịch sử thú vị của chiếc đĩa CD huyền thoại

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/08/2025 14:27 GMT+7

Chiếc đĩa CD đầu tiên ra đời từ 43 năm trước và mang đến hàng loạt câu chuyện đáng nhớ.

Theo Tom's Guide, đúng thời điểm này vào 43 năm trước, chiếc đĩa CD (Compact Disc) thương mại đầu tiên được sản xuất, khởi đầu cho một kỷ nguyên đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nghe nhạc và sử dụng máy tính. Nhìn lại hành trình của nó, từ giai thoại về Beethoven đến thời kỳ đỉnh cao và sự tồn tại bền bỉ đến tận ngày nay, là một câu chuyện công nghệ đầy thú vị.

Đĩa CD huyền thoại và hành trình 43 năm đầy thú vị

Vào ngày 17.8.1982 tại Đức, công ty Polygram đã ép những chiếc đĩa CD đầu tiên mang album The Visitors của ban nhạc huyền thoại ABBA, đánh dấu sự ra đời của một định dạng lưu trữ sẽ thống trị thế giới trong hai thập kỷ tiếp theo.

Dòng lịch sử thú vị của chiếc đĩa CD huyền thọai trong công nghệ âm nhạc - Ảnh 1.

Chiếc đĩa CD đã tròn 43 tuổi và có một hành trình đầy thăng trầm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WISSEN PLANNET

Ít ai biết rằng, dung lượng 74 phút kinh điển của một chiếc CD audio có thể xuất phát từ một yêu cầu rất nghệ sĩ. Câu chuyện được kể lại nhiều nhất cho rằng, chủ tịch Sony lúc bấy giờ, ông Norio Ohga, đã cho rằng chiếc đĩa phải chứa trọn vẹn được Bản giao hưởng số 9 của Beethoven - tác phẩm ông yêu thích nhất. Dù có những câu chuyện khác liên quan đến các nhạc trưởng nổi tiếng, giai thoại về Beethoven vẫn là một nét chấm phá lãng mạn cho sự ra đời của một sản phẩm công nghệ.

Ban đầu được tạo ra cho âm nhạc (tiêu chuẩn Red Book), tiềm năng của CD nhanh chóng được mở rộng sang lĩnh vực máy tính. Với sự ra đời của tiêu chuẩn Yellow Book (dữ liệu) vào năm 1985 và cấu trúc tệp ISO 9660 vào năm 1988, CD-ROM đã trở thành nền tảng cho kỷ nguyên PC đa phương tiện. Từ các bộ bách khoa toàn thư, phần mềm cho đến những tựa game kinh điển, tất cả đều được chứa trong những chiếc đĩa bạc lấp lánh.

Vào cuối những năm 90, sự xuất hiện của các ổ ghi đĩa CD giá rẻ đã thực sự "phổ cập hóa" khả năng lưu trữ, sao lưu và chia sẻ dữ liệu kỹ thuật số cho mọi người, tạo ra một làn sóng văn hóa "ghi đĩa" sôi động.

Doanh số CD đạt đỉnh vào năm 2000 với gần 1 tỉ album được bán ra chỉ riêng tại Mỹ. Nhưng rồi sự trỗi dậy của MP3 và sau đó là các dịch vụ streaming đã khiến "đế chế" CD suy tàn nhanh chóng.

Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên, ngay trong năm 2025 này, việc nói về đĩa CD không hoàn toàn là nhắc đến một thứ đã chết. Nó vẫn tồn tại như một định dạng được các nhà sưu tập và tín đồ âm thanh ưa chuộng. Các nghệ sĩ lớn như Taylor Swift vẫn phát hành hàng chục phiên bản CD, đĩa than cho album mới, cho thấy một nhu cầu không hề nhỏ. Đối với nhiều người, việc sở hữu một chiếc đĩa vật lý vẫn mang lại một cảm giác đặc biệt mà các tệp tin kỹ thuật số không thể thay thế.

Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, di sản của đĩa CD là không thể chối cãi. Nó là chiếc cầu nối quan trọng đưa chúng ta từ thế giới analog sang thế giới kỹ thuật số, mãi là một phần ký ức khó quên của cả một thế hệ.

