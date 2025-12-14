Negav gây tranh cãi khi giành quán quân 'Anh trai say hi 2025'

Negav vấp phải sự phản đối

Vượt qua 29 đối thủ, Negav (Đặng Thành An, 23 tuổi) giành chiến thắng với hơn 6 triệu lượt bình chọn cùng phần thưởng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay khi MC Trấn Thành công bố kết quả, các diễn đàn bàn luận về giải trí đã "vỡ trận" với hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận mỉa mai gọi đây là một "cooking show" (ám chỉ chương trình được dàn xếp kết quả). Một tài khoản bức xúc: "Kết quả vậy chuẩn rồi chứ không quán quân mùa sau thi nữa à?".

Người xem khác gay gắt: "Chương trình có ban giám khảo hay giới chuyên môn chấm gì đâu. Năm ngoái HIEUTHUHAI có 1,6 triệu vote thôi mà năm nay tới 6 triệu vote là hiểu".

Đêm công bố và trao giải mở màn đầy bùng nổ với sự xuất hiện của cả 30 "anh trai" trong ca khúc chủ đề All eyes on us Ảnh: BTC

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc đua quán quân đã biến tướng thành cuộc đua tài chính giữa các cộng đồng người hâm mộ (fandom). Tài khoản V.H.L mỉa mai: "Game dùng tiền mà, nếu thấy người khác xứng hơn xin mời nạp VIP để vote". Một khán giả khác chua chát: "Á quân thì được Trấn Thành giới thiệu qua nhiều tài lẻ như biết sáng tác này nọ, còn quán quân được giới thiệu chỉ có cái vote".

Một nguyên nhân khác, khiến chiến thắng của Negav vấp phải sự phản đối gay gắt bắt nguồn từ những bê bối về phát ngôn của anh trước đó. Dù ban tổ chức ghi nhận Negav luôn dẫn đầu bình chọn, nhưng làn sóng tẩy chay vẫn âm ỉ.

Dưới bài đăng về kết quả, nhiều tài khoản như T.L hay W.S đã để lại những bình luận gay gắt, nhắc lại những biệt danh không mấy thiện cảm liên quan đến scandal cũ của nam rapper. Thậm chí, hình ảnh chụp lại một bình luận khiếm nhã trong quá khứ của tài khoản mang tên Dang Thanh An cũng bị cư dân mạng "đào" lại và lan truyền dưới phần bình luận như một lời nhắc nhở về lý do không phục kết quả này.

Negav bị chỉ trích dữ dội khi giành quán quân 'Anh trai say hi' mùa 2 Ảnh: BTC

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng chiến thắng của Negav là hoàn toàn thuyết phục nếu nhìn vào luật chơi và hành trình xuyên suốt.

Những người ủng hộ lập luận rằng Anh trai say hi là cuộc chơi dựa trên sự yêu thích của khán giả, và ai sở hữu cộng đồng người hâm mộ (fandom) mạnh hơn, chịu chi hơn thì người đó thắng. Tài khoản C.W thẳng thắn bày tỏ: "Fan bỏ tiền bỏ công sức ra vote cho nó thì nó quán quân, không có gì phải ngại". Tài khoản P.L cũng phản bác gay gắt các ý kiến chỉ trích: "Đây là chương trình, nên xét trong chương trình giùm nhé... Negav xứng đáng vô cùng".

Xét về mặt chuyên môn, Negav cũng được đánh giá là giữ phong độ ổn định. Anh từng góp mặt trong nhiều tiết mục triệu view như Ngân nga, Catch Me If You Can và luôn dẫn đầu bình chọn trong nhiều tuần. Tài khoản B.M.M nhận định: "Kết quả này phản ánh khá rõ sức hút thật sự từ khán giả... Quan trọng nhất là âm nhạc chạm được người nghe không quan tâm đời tư, không chỉ là danh hiệu".

Tiếc nuối cho Á quân Bùi Trường Linh

Bên cạnh sự phẫn nộ dành cho tân quán quân, phần lớn sự tiếc nuối của khán giả đều hướng về Á quân Bùi Trường Linh. Giọng ca Đường tôi chở em về được đánh giá cao nhờ tư duy sáng tác, giọng hát tốt và đời tư sạch.

Tài khoản Đ.T.Q nhận xét: "Bùi Trường Linh vẫn xứng đáng hơn, giỏi, tài năng đạo đức hơn". Nhiều khán giả như L.T.H.N cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng và hụt hẫng khi cái tên Bùi Trường Linh chỉ dừng chân ở vị trí thứ hai. Dù vậy, chàng trai Hà Nội vẫn giữ thái độ tích cực khi nhận giải Á quân và giải thưởng đặc biệt "Anh trai tương lai".

Ngôi vị á quân 'Anh trai say hi 2025' thuộc về ca sĩ Buitruonglinh với hơn 5,5 triệu lượt bình chọn từ khán giả, nhận phần thưởng 100 triệu đồng Ảnh: BTC

Các thành viên còn lại của đội hình nhóm nhạc toàn năng (Anh trai "best 5") gồm Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K. Bên cạnh đó, danh sách Top 10 "anh trai" xuất sắc nhất mùa 2 cũng chính thức gọi tên Karik, BigDaddy, Vũ Cát Tường, buitruonglinh, Negav, B Ray, Mason Nguyễn, Sơn.K, CONGB và Hustlang Robber.

Giải thưởng Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất đã thuộc về bản hit Sớm muộn thì với sự thể hiện của Robber, Khoi Vu, Mason Nguyen, Nhâm Phương Nam, Jaysonlei và Lamoon. Ca khúc này đã xác lập con số kỷ lục với tổng 1,8 tỉ lượt xem và nghe trên các nền tảng.

Ở hạng mục trình diễn, giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất đã vinh danh tiết mục Hermosa của team Sơn.K, CONGB, Mason Nguyễn, TEZ và buitruonglinh. Vũ Cát Tường nhận giải Đội trưởng được yêu thích nhất. Giải Anh trai trình diễn ấn tượng nhất được trao cho CONGB, trong khi Karik được xướng tên ở hạng mục Anh trai có tiết mục bùng nổ nhất.

Hustlang Robber được ghi nhận với giải Anh trai có sự thay đổi ấn tượng nhất, và giải thưởng đặc biệt Anh trai tương lai đã thuộc về buitruonglinh. Cả 5 giải thưởng cá nhân này đều đi kèm phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Đêm gala chung kết còn là bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của dàn anh trai mùa 1 như HIEUTHUHAI, Isaac, Rhyder, Pháp Kiều, Hurrykng cùng dàn "em xinh" Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ, Aza Ánh Sáng Ảnh: BTC

Mùa 2 của Anh trai say hi được ghi nhận có quy mô lớn hơn với 30 gương mặt, trong đó 18 thí sinh tham gia đêm chung kết. Toàn bộ 30 Anh trai cùng các khách mời sẽ hội ngộ khán giả tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2, diễn ra vào ngày 27.12 tại TP.HCM.