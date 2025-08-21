Cục An ninh mạng xác minh văn bản của công ty luật liên quan rapper Negav

Rapper Negav đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Tối 21.8, fanpage của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải thông báo liên quan đến rapper Negav. Fanpage của Cục viết: "Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (Negav), Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản".

Lập tức, bài đăng trên fanpage của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thu hút sự chú ý của dân mạng, hiện thu về hơn 30.000 lượt tương tác và 3.700 bình luận. Nhiều trang mạng xã hội cũng liên tục chia sẻ bài đăng này, nhận về sự quan tâm của dư luận.

Lan truyền văn bản của công ty luật được cho là đại diện theo ủy quyền của Negav

Vụ việc xuất phát từ văn bản do Công ty Luật TNHH PN Legal đăng tải trên fanpage vào ngày 21.8 liên quan đến rapper Negav. Theo thông tin từ Công ty Luật TNHH PN Legal (viết tắt là PN Legal), đơn vị này là đại diện theo ủy quyền của ông Đặng Thành An (nghệ danh Negav). PN Legal cho biết trong thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức liên tục đăng tải hoặc đăng lại những thông tin sai sự thật, chưa được xác minh bởi cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu của hành vi xuyên tạc, vu khống, tự ý kết luận Negav vi phạm pháp luật mà không thực hiện theo trình tự pháp luật, vốn đã từng xuất hiện trên không gian mạng từ cuối năm 2024.

Công ty luật này khẳng định "các hành vi nêu trên đã gây tổn hại trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An và các tổ chức, cá nhân liên quan khác", và có thể bị xử lý theo pháp luật.

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật TNHH PN Legal có nội dung liên quan đến Negav Ảnh: FBNV

Theo phía PN Legal, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, rapper Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an (A05) về những cáo buộc của một số cá nhân, tổ chức nêu trên.

Văn bản của Công ty PN Legal trích ra một số kết luận được cho là từ Cục A05 như sau: "Cục A05 đã kết luận và hướng dẫn ông An (rapper Negav): “… tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Đồng thời A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung chưa phù hợp, hoặc cố tình lợi dụng sự việc trên để trục lợi theo quy định".

Cuối văn bản, công ty này nhấn mạnh "đề nghị các tổ chức, cá nhân đã và đang đăng tải những thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, tiết lộ bí mật đời tư liên quan đến ông Đặng Thành An ngay lập tức chấm dứt việc đăng tải thông tin nêu trên, đồng thời, tháo gỡ, xóa tất cả những nội dung này". PN Legal cho biết đã và đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật.

Tối 21.8, đơn vị tổ chức Autumn Fest tại Hải Phòng (dự kiến diễn ra tối 30.8) thông báo rapper Negav sẽ không diễn tại sự kiện như kế hoạch ban đầu. Theo ban tổ chức, Negav tự nguyện rút khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Quyết định này được đưa ra với tinh thần nghiêm túc, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với ban tổ chức, tránh những ồn ào không đáng có diễn ra, ảnh hưởng đến chương trình, các nghệ sĩ đồng hành và toàn thể khán giả tham dự sự kiện. "Autumn Fest xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý vị khán giả vì thông tin đáng tiếc này, và rất mong nhận được sự cảm thông cũng như thấu hiểu từ mọi người", phía ban tổ chức thông báo.



