Rapper Negav bị hủy show tại chương trình lễ hội của tỉnh Gia Lai

Rapper Negav đã bị ban tổ chức hủy show sau ồn ào của một nhãn hàng Ảnh: FBNV

Rapper Negav bị hủy show giữa ồn ào

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin rapper Negav bị loại khỏi danh sách biểu diễn tại Lễ hội ánh sáng, thuộc khuôn khổ chương trình Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025, do UBND tỉnh Gia Lai cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các trang mạng xã hội, đơn vị tổ chức chương trình cũng cập nhật lại thông tin. Theo đó, tên của rapper Negav được thay thế bằng ca sĩ Kay Trần. Chương trình sẽ diễn ra tối 1.9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Thời gian qua, Negav nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận Ảnh: FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Gia Lai xác nhận Negav sẽ không xuất hiện tại Lễ hội ánh sáng vào ngày 1.9 tới. Bên cạnh đó, người này cũng cho biết ban tổ chức đã thống nhất mời ca sĩ Kay Trần thay thế cho Negav.

Ngay lập tức, thông tin này nhận được sự đồng tình của khán giả. Một số dân mạng để lại bình luận: "Thay Negav là lựa chọn chính xác. Ban tổ chức tuyệt vời quá", "Showbiz không thiếu ca sĩ, ban tổ chức lần sau rút kinh nghiệm khi lựa chọn khách mời nhé", "Cảm ơn ban tổ chức vì đã lắng nghe khán giả", "May là hủy sớm không thôi người xem lại la ó", "Cảm ơn vì đã thay Negav...". Đến thời điểm hiện tại, phía nam rapper vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Cách đây vài ngày, một nhãn hàng bị dân mạng chỉ trích dữ dội khi mời rapper Negav trong chiến dịch quảng bá. Trước phản ứng của dư luận, nhãn hàng này đã hai lần lên tiếng xin lỗi, thừa nhận không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân ảnh hưởng đến quyết định. Dù nhãn hàng đã liên tục xin lỗi và đưa ra cam kết chấn chỉnh, làn sóng phản ứng từ khán giả vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, nhiều người vẫn bày tỏ sự bức xúc, thậm chí tuyên bố tẩy chay nhãn hàng sau ồn ào.

Hồi tháng 10.2024, rapper Negav vấp phải làn sóng chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến học vấn. Chuỗi scandal của anh khởi đầu từ phát ngôn "Mẹ ơi, mẹ thấy đúng chưa? Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?" tại concert Anh trai say hi. Từ đó, những lùm xùm trong quá khứ của anh lần lượt bị "đào" lại. Dân mạng bức xúc khi phát hiện nam rapper từng lập và quản trị một nhóm Facebook gọi là "khăn giấy ướt". Nhóm này được lập từ năm 2020 và thường chia sẻ nội dung phản cảm, thô tục. Bên cạnh đó, hình tượng của Negav trong mắt công chúng càng tệ hơn khi anh bị "khui" lại những bình luận, nhận xét khiếm nhã về đàn anh, đàn chị, mang tính phân biệt vùng miền... trên mạng xã hội trong quá khứ. Negav sau đó lên tiếng xin lỗi vì những bài đăng nhạy cảm, có nhiều nội dung không phù hợp trong quá khứ. Tuy nhiên, lời xin lỗi của anh không làm dịu được làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Sự việc khiến nam rapper phải chọn cách "ở ẩn" một thời gian. Sau đó, Negav tiếp tục trở lại hoạt động nghệ thuật khiến dân mạng bức xúc. Gần đây, anh được công bố có mặt trong dàn cast của mùa 2 Anh trai say hi.



