Nhãn hàng phải xin lỗi vì mời rapper Negav quảng bá, dân mạng vẫn đòi tẩy chay

Thương hiệu băng vệ sinh dành cho phụ nữ khiến khán giả bức xúc khi mời Negav tham gia chiến dịch quảng bá Ảnh: FBNV

Vừa qua, một thương hiệu băng vệ sinh dành cho phụ nữ tổ chức chiến dịch quảng bá tại TP.HCM, với sự xuất hiện của rapper Negav trong vai trò khách mời đặc biệt. Tại sự kiện, nam rapper biểu diễn và giao lưu cùng đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, ngay sau khi hình ảnh và thông tin Negav tham gia sự kiện lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra tranh cãi gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng việc một thương hiệu gắn liền với hình ảnh phụ nữ lại lựa chọn nghệ sĩ từng vướng nhiều ồn ào là "khó chấp nhận". Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bức xúc liên quan đến việc này. Nhiều ý kiến cho rằng nhãn hàng này đã đi ngược lại thông điệp đồng hành và tôn vinh phụ nữ mà họ theo đuổi. Thậm chí, không ít khán giả tuyên bố sẽ tẩy chay nhãn hàng.

Nhãn hàng xin lỗi vì mời rapper Negav biểu diễn

Trước áp lực dư luận, nhãn hàng này đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan đến Negav trên fanpage. Tối 17.8, thông qua fanpage chính thức, nhãn hàng này đăng tải lời xin lỗi đến khán giả "vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng" và xác nhận hiện tại chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng.

Đơn vị này nhấn mạnh, với vai trò thương hiệu đồng hành và tôn vinh phụ nữ, họ luôn đặt sự an toàn tinh thần và giá trị của phụ nữ lên ưu tiên hàng đầu cũng như cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc, đã tiến hành rà soát quy trình lựa chọn nghệ sĩ khách mời cho các sự kiện sau.

Tuy nhiên, bài đăng xin lỗi của nhãn hàng này chưa thể xoa dịu được sự phẫn nộ của khán giả. Nhiều người còn tuyên bố sẽ tẩy chay nhãn hàng sau ồn ào.

Negav là khách mời đặc biệt trong chương trình quảng bá sản phẩm của thương hiệu sản phẩm dành cho phái nữ

Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 18.8, nhãn hàng tiếp tục đăng tải "thông cáo bổ sung" từ ban lãnh đạo công ty, gửi lời xin lỗi đến cộng đồng vì "những bức xúc và thất vọng mà sự kiện vừa qua đã gây ra". Trong bài đăng, nhãn hàng này thừa nhận rằng việc lựa chọn khách mời chưa phù hợp với giá trị mà thương hiệu luôn theo đuổi: Tôn vinh và bảo vệ phụ nữ.

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì đã không kiểm soát tốt trong khâu lựa chọn nghệ sĩ, để cảm tính cá nhân của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định. Đây là thiếu sót nghiêm trọng và chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Hiện chúng tôi đang tiến hành xem xét và áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của công ty... Các nghệ sĩ từng xuất hiện trong sự kiện của chúng tôi chỉ là khách mời, không đại diện cho thương hiệu", thông báo nêu.

Dù nhãn hàng đã liên tục xin lỗi và đưa ra cam kết chấn chỉnh, làn sóng phản ứng từ khán giả vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, nhiều người tiếp tục bày tỏ sự bức xúc và tuyên bố quay lưng với thương hiệu này.

Hồi tháng 10.2024, rapper Negav vấp phải làn sóng chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến học vấn. Chuỗi scandal của anh khởi đầu từ phát ngôn "Mẹ ơi, mẹ thấy đúng chưa? Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?" tại concert Anh trai say hi. Từ đó, những lùm xùm trong quá khứ của anh lần lượt bị "đào" lại. Dân mạng bức xúc khi phát hiện nam rapper từng lập và quản trị một nhóm Facebook gọi là "khăn giấy ướt". Nhóm này được lập từ năm 2020 và thường chia sẻ nội dung phản cảm, thô tục. Bên cạnh đó, hình tượng của Negav trong mắt công chúng càng tệ hơn khi anh bị "khui" lại những bình luận, nhận xét khiếm nhã về đàn anh đàn chị, mang tính phân biệt vùng miền... trên mạng xã hội trong quá khứ. Negav sau đó lên tiếng xin lỗi vì những bài đăng nhạy cảm, có nhiều nội dung không phù hợp trong quá khứ. Tuy nhiên, lời xin lỗi của anh không làm dịu được làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Sự việc khiến nam rapper phải chọn cách "ở ẩn" một thời gian.











