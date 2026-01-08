Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thầy Kim vẫn còn những 'lá bài tẩy' lợi hại

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
08/01/2026 00:00 GMT+7

Hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh, đều ghi trong hiệp 1 đến từ các pha dàn xếp đá phạt, đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu bảng A nhờ cùng có 3 điểm nhưng hơn Ả Rập Xê Út hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).

Kết quả trên đã giúp U.23 VN đứng trước cơ hội lớn, nếu cùng chiến thắng trong lượt thi đấu thứ 2 thì U.23 VN (gặp U.23 Kyrgyzstan) và đội chủ nhà Ả Rập Xê Út (gặp U.23 Jordan) sẽ cùng sớm đoạt vé vào tứ kết, tránh phải loại nhau ở lượt đấu cuối. Muốn như thế, hàng công của chúng ta sẽ phải đảm bảo được hiệu suất gây áp lực, ghi bàn và giữ vững được sự tập trung kín kẽ cho hàng thủ. Sẽ rất thú vị để chờ xem liệu sau trận ra mắt khá ấn tượng, chân sút trẻ Nguyễn Lê Phát thể hiện như thế nào trước đối thủ U.23 Kyrgyzstan rất mạnh về thể lực và tinh thần. Trước U.23 Jordan, cầu thủ sinh năm 2007 đã cho thấy tố chất tâm lý và kỹ thuật, thể lực rất tốt. Anh mạnh mẽ va chạm và có những tình huống xử lý bước một hợp lý, để làm cầu nối liên kết bóng với các vệ tinh xung quanh như Đình Bắc, Văn Khang và Xuân Bắc. Ngoài ra, Lê Phát còn có một tình huống tham gia đoạt bóng và dứt điểm rất căng khá nguy hiểm về phía khung thành U.23 Jordan. Tất nhiên, trước U.23 Kyrgyzstan chỉ còn 10 người vẫn chống cự mạnh mẽ và chỉ thua bàn duy nhất ở phút 88 trước U.23 Ả Rập Xê Út, chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ phải chuẩn bị nhiều phương án bất ngờ.

- Ảnh 1.

Nguyễn Lê Phát (2) đã thi đấu rất tốt trong trận gặp U.23 Jordan

ẢNH: TED TRẦN

Về lý thuyết, đội U.23 Kyrgyzstan sẽ chịu áp lực phải giành chiến thắng nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp, đồng nghĩa sẽ phải chấp nhận chơi mạo hiểm hơn. U.23 VN có thể chủ động bày ra thế trận chặt chẽ, nhử đối phương lên cao để khai thác khoảng trống lộ ra sau lưng hàng thủ. HLV Kim Sang-sik có thể sẽ thay đổi bộ ba Lê Phát cao nhất và Văn Khang, Đình Bắc ở 2 biên đã dùng trước U.23 Jordan. Lê Phát sẽ đá chếch hơn về biên trái để Đình Bắc đá cắm trước các trung vệ to khỏe của U.23 Kyrgyzstan. Nhưng sẽ không bất ngờ khi nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng từ đầu Lê Viktor cầm bóng tốt để bào sức đối thủ ở biên trái. Khi đó, Đình Bắc sẽ đá cắm và Văn Khang sẽ tiếp tục chơi lệch phải như cách đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hậu vệ U.23 Jordan.

Ngoài ra, còn một phương án khác là Công Phương, một tài năng trẻ khác chỉ mới 19 tuổi từng đá chính và ghi bàn trong trận chung kết với chủ nhà Indonesia giúp U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025. Đó chính là giải đấu đưa tên tuổi cầu thủ trẻ của CLB Thể Công Viettel bước ra ánh sáng. Ở SEA Games 33, Công Phương không được vào sân nhiều nhưng thực tế anh vẫn đang tích lũy dưới sự thúc đẩy của ban huấn luyện và tiến bộ rõ nét. Có thể Công Phương và Lê Viktor đang được HLV Kim Sang-sik cố tình dồn nén lại, chờ thời điểm thích hợp để bùng nổ giống như cách đã áp dụng thành công với Thanh Nhàn, Văn Thuận tại SEA Games 33. Đừng quên, các đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim chưa bao giờ đá 2 trận liên tiếp với cùng một đội hình xuất phát giống nhau. Hãy chờ xem liệu trận đấu lúc 21 giờ ngày 9.1, U.23 VN sẽ có quà bất ngờ nào cho U.23 Kyrgyzstan.


