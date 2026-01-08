Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cúp Shopee Cup đến Hà Nội, CĐV đừng lỡ cơ hội giao lưu cùng Quang Hải và Văn Hậu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
08/01/2026 08:58 GMT+7

Chiếc cúp của giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup mùa giải 2025-2026 sẽ có mặt tại Hà Nội vào cuối tuần này, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giao lưu bóng đá dành cho người hâm mộ diễn ra tại AEON Mall Long Biên.

Cơ hội giao lưu trực tiếp cùng dàn sao bóng đá Việt Nam

Sự kiện được tổ chức vào thứ bảy, ngày 10.1, bắt đầu từ 11 giờ, mở cửa tự do và không thu phí. Tâm điểm của chương trình là màn trưng bày chiếc cúp Shopee Cup - biểu tượng danh giá dành cho nhà vô địch các CLB ASEAN, sẽ được trao khi mùa giải 2025-2026 khép lại vào tháng 5.

Cúp Shopee Cup đến Hà Nội, CĐV đừng lỡ cơ hội giao lưu cùng Quang Hải và Văn Hậu- Ảnh 1.

4 ngôi sao bóng đá Việt Nam sẽ có mặt ở sự kiện của Shopee Cup

Bên cạnh hoạt động trưng bày cúp, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Shopee Cup mùa này. Dự kiến, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu (CLB Công An Hà Nội) cùng Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh (CLB Nam Định) sẽ tham gia chương trình Meet & Greet vào lúc 15 giờ 15 phút.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, BTC bố trí nhiều hoạt động tương tác tại khu vực Central Court như trò chơi dành cho khán giả, khu vực chụp hình với áo đấu của CLB Công An Hà Nội và CLB Nam Định, các màn biểu diễn cổ vũ trực tiếp, bóng đá nghệ thuật (freestyle). Chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà dự kiến diễn ra lúc 15 giờ 30 phút.

CLB Nam Định đang có lợi thế lớn ở Shopee Cup

Về diễn biến giải đấu, sau 3 lượt trận vòng bảng, CLB Nam Định đang dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, CLB Công An Hà Nội, á quân mùa giải trước, hiện xếp thứ 4 tại bảng A. Shopee Cup sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 4 vào các ngày 28 và 29.1.

Cúp Shopee Cup đến Hà Nội, CĐV đừng lỡ cơ hội giao lưu cùng Quang Hải và Văn Hậu- Ảnh 2.

CLB CAHN đang xếp thứ 4 ở bảng A

ẢNH: CLB CAHN

Sau điểm dừng tại Hà Nội, chuyến du hành cúp Shopee Cup sẽ tiếp tục đến Thái Lan và Malaysia. Giải đấu hiện quy tụ 12 CLB hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thi đấu vòng bảng theo thể thức sân nhà - sân khách, trước khi bước vào vòng bán kết và chung kết theo thể thức 2 lượt trận.

Ở mùa giải đầu tiên, Buriram United FC (Thái Lan) đã vô địch Shopee Cup sau khi vượt qua CLB Công An Hà Nội trên loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau với tổng tỷ số 5-5 sau 2 lượt trận chung kết.

Tin liên quan

Báo chí Kyrgyzstan e ngại ‘chiêu’ đặc biệt của U.23 Việt Nam, cảnh báo nóng về một điều…

Báo chí Kyrgyzstan e ngại ‘chiêu’ đặc biệt của U.23 Việt Nam, cảnh báo nóng về một điều…

Theo truyền thông Kyrgyzstan, nhiều lãnh đạo cấp cao của bóng đá nước này đã bất ngờ đến sân tập của U.23 Kyzykistan tại Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam nâng tầm vóc sau trận mở màn châu Á

Thầy Kim vẫn còn những 'lá bài tẩy' lợi hại

Khám phá thêm chủ đề

Shopee Cup hà nội Quang Hải Văn Hậu Tuấn Anh Văn Toàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận