Cúp Shopee Cup đến Hà Nội, CĐV đừng lỡ cơ hội giao lưu cùng Quang Hải và Văn Hậu

Cơ hội giao lưu trực tiếp cùng dàn sao bóng đá Việt Nam

Sự kiện được tổ chức vào thứ bảy, ngày 10.1, bắt đầu từ 11 giờ, mở cửa tự do và không thu phí. Tâm điểm của chương trình là màn trưng bày chiếc cúp Shopee Cup - biểu tượng danh giá dành cho nhà vô địch các CLB ASEAN, sẽ được trao khi mùa giải 2025-2026 khép lại vào tháng 5.

4 ngôi sao bóng đá Việt Nam sẽ có mặt ở sự kiện của Shopee Cup

Bên cạnh hoạt động trưng bày cúp, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Shopee Cup mùa này. Dự kiến, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu (CLB Công An Hà Nội) cùng Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh (CLB Nam Định) sẽ tham gia chương trình Meet & Greet vào lúc 15 giờ 15 phút.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, BTC bố trí nhiều hoạt động tương tác tại khu vực Central Court như trò chơi dành cho khán giả, khu vực chụp hình với áo đấu của CLB Công An Hà Nội và CLB Nam Định, các màn biểu diễn cổ vũ trực tiếp, bóng đá nghệ thuật (freestyle). Chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà dự kiến diễn ra lúc 15 giờ 30 phút.

CLB Nam Định đang có lợi thế lớn ở Shopee Cup

Về diễn biến giải đấu, sau 3 lượt trận vòng bảng, CLB Nam Định đang dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, CLB Công An Hà Nội, á quân mùa giải trước, hiện xếp thứ 4 tại bảng A. Shopee Cup sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 4 vào các ngày 28 và 29.1.

CLB CAHN đang xếp thứ 4 ở bảng A ẢNH: CLB CAHN

Sau điểm dừng tại Hà Nội, chuyến du hành cúp Shopee Cup sẽ tiếp tục đến Thái Lan và Malaysia. Giải đấu hiện quy tụ 12 CLB hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thi đấu vòng bảng theo thể thức sân nhà - sân khách, trước khi bước vào vòng bán kết và chung kết theo thể thức 2 lượt trận.

Ở mùa giải đầu tiên, Buriram United FC (Thái Lan) đã vô địch Shopee Cup sau khi vượt qua CLB Công An Hà Nội trên loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau với tổng tỷ số 5-5 sau 2 lượt trận chung kết.