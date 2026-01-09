U.23 Việt Nam cân bằng kỷ lục điểm số, mở toang cửa tứ kết khi nào?

Kỷ lục điểm số chờ U.23 Việt Nam

Dù đã 5 lần dự VCK U.23 châu Á trước đây, trong đó có tới 3 lần đoạt vé vào tứ kết, nhưng U.23 Việt Nam mới chỉ có một giải thắng được nhiều hơn 1 trận ở vòng bảng.

Đó là ở VCK U.23 châu Á 2024, khi U.23 Việt Nam thắng U.23 Kuwait (3-1), U.23 Malaysia (2-0) và thua U.23 Uzbekistan (0-3) để đoạt ngôi nhì bảng. Đến nay, con số 6 điểm sau 3 trận vẫn là điểm số cao nhất mà đội tuyển trẻ Việt Nam từng có ở U.23 châu Á.

Năm 2022, U.23 Việt Nam bất bại, nhưng chỉ giành 5 điểm sau 3 trận (thắng U.23 Malaysia, hòa U.23 Hàn Quốc và U.23 Thái Lan). Năm 2018, U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân, song ở vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo có 4 điểm nhờ thắng Úc, hòa Syria và thua Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam đủ sức thắng U.23 Kyrgyzstan ẢNH: TED TRẦN TV

Trong khi đó, ở cả hai lần bị loại ở vòng bảng năm 2016 và 2020, U.23 Việt Nam đều không thắng cả 3 trận và đứng cuối bảng. Như vậy, trước thời HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã đá tổng cộng 15 trận vòng bảng, với thành tích thắng 4, hòa 5, thua 6, giành 17/45 điểm tối đa.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đang có cơ hội thiết lập cột mốc điểm số mới. Sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan ở ngày ra quân, học trò ông Kim đã có 3 điểm (tạm dẫn đầu bảng A), chỉ còn kém kỷ lục điểm số năm 2024 khoảng cách 3 điểm, nhưng vẫn còn trong tay 2 trận.

21 giờ 30 hôm nay (9.1), U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Kyrgyzstan. Nếu đánh bại đối thủ Trung Á, Quốc Việt cùng đồng đội sẽ cân bằng điểm số có được năm 2024, đồng thời tiến gần đến tứ kết.

Dù vậy, U.23 Việt Nam không thể chủ quan. Với những khó khăn đã gây ra cho U.23 Ả Rập Xê Út ở ngày mở màn, U.23 Kyrgyzstan cũng là đối thủ rất mạnh. Đội bóng Trung Á có lối chơi cơ bắp, trực diện, ưu tiên hiệu quả, gần giống những gì ông Kim tạo dựng ở U.23 Việt Nam.

Hàng thủ vững chắc của U.23 Việt Nam đã tạo bệ phóng cho hàng công thăng hoa ẢNH: TED TRẦN TV

Lần gần nhất hai đội đối đầu là tại Doha Cup 2023, khi U.23 Việt Nam đã hòa 0-0 trước U.23 Kyrgyzstan, sau đó thua trên loạt đấu luân lưu phân hạng. Từ U.23, U.17 đến đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam đã không thắng Kyrgyzstan nhiều năm qua.

Mở cửa đi tiếp

Nếu U.23 Ả Rập Xê Út không thua U.23 Jordan, U.23 Việt Nam thắng U.23 Kyrgyzstan là vào tứ kết. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tiết lộ, HLV Kim Sang-sik muốn học trò thắng cả ba trận, với tinh thần đá đến đâu, tính toán đến đó.

Thoạt nhìn, đó là mục tiêu khó khăn, thậm chí... không tưởng. Bởi lâu nay, chỉ những đội rất mạnh như U.23 Hàn Quốc, U.23 Nhật Bản hay U.23 Uzbekistan mới đặt mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng.

Song, với những gì đã thể hiện ở trận gặp U.23 Jordan, U.23 Việt Nam có cơ sở để đặt niềm tin. HLV Kim Sang-sik đang có lứa cầu thủ sở hữu thể hình tốt, kỹ chiến thuật toàn diện cùng tinh thần chiến đấu cao độ, được "thắp lửa" với năm 2025 thành công khi đoạt 2 danh hiệu.

Quan trọng hơn cả, HLV Kim Sang-sik đang khoác cho U.23 Việt Nam tấm áo vừa vặn, khi xây dựng lối chơi phù hợp với năng lực học trò. Ông Kim dùng người khéo léo và biến hóa, giúp cầu thủ phát huy tối đa khả năng, mà màn tỏa sáng của Hiểu Minh, Đình Bắc, Xuân Bắc hay Phi Hoàng là ví dụ. U.23 Việt Nam đã thấm nhuần triết lý thầy Kim và hiểu cần làm gì, chơi thế nào trong mọi hoàn cảnh.

Nếu thắng U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam sẽ nâng chuỗi toàn thắng ở các giải chính thức lên 13. HLV Kim Sang-sik cùng học trò đang có chuỗi thắng dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, vượt xa kỷ lục từng xác lập dưới thời HLV Park Hang-seo (9 trận) được xác lập cách đây 6 năm.