HLV Polking ca ngợi Lý Đức, Minh Phúc: ‘U.23 Việt Nam đã chơi như đội tốp đầu châu Á'

Đội U.23 Việt Nam chơi bóng quá tự tin

Trong cuộc trò chuyện với PV Thanh Niên, HLV Alexandre Polking bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách tiếp cận trận đấu của U.23 Việt Nam. Ông nhận định: "U.23 Việt Nam đã thi đấu rất hay, đặc biệt là trong hiệp 1. Tôi có cảm giác họ đang chơi như một đội bóng thuộc tốp đầu châu Á. Sự tự tin là điều có thể thấy rõ trong từng nhịp chạm bóng của các cầu thủ trẻ".

Ở hiệp 1 trận gặp Jordan, đội U.23 Việt Nam chủ động áp đặt lối chơi, triển khai tấn công mạch lạc, tạo ra rất, rất nhiều cơ hội ngon ăn và ghi được 2 bàn thắng. Theo thống kê của AFC, Văn Khang và các đồng đội tung đến 10 pha dứt điểm trong 45 phút đầu tiên, gấp 3 lần đối thủ. Đó là diện mạo hoàn toàn khác so với SEA Games 33.

Đình Bắc, Lý Đức và các đồng đội chơi tiến bộ ẢNH: TED TRẦN

Tuy nhiên, thuyền trưởng của CLB Công an hà Nội (CAHN) cũng đưa ra những lưu ý mang tính xây dựng về mặt thể lực và sự duy trì cường độ. Theo ông, dù hiệp 1 bùng nổ nhưng trong hiệp 2, các cầu thủ có dấu hiệu xuống sức, một phần có thể do ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết.

"Thể lực là điều cần cải thiện hơn nữa. Để đạt đến đẳng cấp cao hơn, bạn không thể chỉ bùng nổ trong một khoảnh khắc. Bạn cần thi đấu với cường độ cao và sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút", ông Polking nhấn mạnh.

"Vũ khí bí mật" Minh Phúc và sự nỗ lực của Lý Đức

Trong đội hình U.23 Việt Nam hiện tại, sự góp mặt của các nhân tố từ CLB CAHN như Minh Phúc hay Lý Đức đã để lại dấu ấn đậm nét. Đặc biệt, hậu vệ phải Minh Phúc, người có pha xử lý táo bạo trong hiệp 1, nhận được sự đánh giá rất cao từ người thầy của mình.

HLV Polking chia sẻ: "Minh Phúc là một cầu thủ xuất sắc và luôn tiến bộ qua từng buổi tập. Tại CAHN, chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để cậu ấy được cọ xát. Phúc rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và có sự khao khát học hỏi đáng kinh ngạc. Tôi rất ấn tượng với cú ngoặt bóng rồi dứt điểm bằng chân trái của cậu ấy trong trận gặp Jordan. Đó là biểu hiện của một cầu thủ đang cực kỳ tự tin. Dù vẫn cần cải thiện khả năng ra quyết định ở 1/3 cuối sân, nhưng nhìn chung Minh Phúc đang đi đúng hướng và hoàn toàn có thể trở thành 'vũ khí bí mật' của U.23 Việt Nam".

Minh Phúc đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Ở giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 diễn ra hồi tháng 7, anh là "kép phụ", dự bị cho Võ Anh Quân. Nhưng từ SEA Games 33 cho đến VCK U.23 châu Á 2026, hậu vệ của CLB CAHN vươn lên trở thành sự lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang-sik.

Minh Phúc có những pha xử lý táo bạo, giàu tính đột biến ẢNH: TED TRẦN

Bên cạnh Minh Phúc, trung vệ Phạm Lý Đức cũng là cái tên được ông Polking kỳ vọng, dù ông thừa nhận thử thách dành cho cầu thủ này là không hề nhỏ. Nhà cầm quân người Brazil nói: "Lý Đức là cầu thủ giỏi, có cá tính mạnh mẽ. Tôi hy vọng có thể trao cơ hội cho cậu ấy nhiều hơn nữa tại CLB. Tuy nhiên, ở vị trí trung vệ, cuộc cạnh tranh là rất khốc liệt. Việc được tập luyện và thi đấu cùng những cầu thủ đẳng cấp tại CAHN sẽ giúp Đức trưởng thành nhanh hơn. Cậu ấy đang tiến bộ từng ngày".

Sự kết hợp giữa những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi như Đình Bắc và các nhân tố mới đầy triển vọng như Minh Phúc, Lý Đức góp phần tạo nên một đội hình U.23 Việt Nam vừa có chiều sâu, vừa có tính đột biến. Với sự thấu hiểu từ những người thầy như HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển và HLV Polking ở CLB, các cầu thủ này được kỳ vọng sẽ còn bay cao hơn nữa tại đấu trường châu lục.







