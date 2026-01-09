Ông 'Sáu Sang' vẫn quá son với Thuận và Phát, U.23 Việt Nam càng đá càng hay!

Niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam\ Ảnh: Ted Trần

Thầy Kim quá hay

Ông "Sáu Sang" - HLV Kim Sang-sik biết rõ trận đấu thứ 2 gặp U.23 Kyrgyzstan sẽ là trận khổ chiến do đối thủ này không còn gì để mất sau trận thua mở màn. Thực tế, đội bóng này đã chơi đầy quyết tâm và máu lửa đến tận phút cuối cùng, khiến U.23 Việt Nam nhận áp lực cực kỳ lớn suốt cả trận.

Nhưng trong hoàn cảnh đó, ông Kim đã mạnh dạn cho tiền đạo chủ lực Đình Bắc vào sân trong nửa sau hiệp 2, tiếp tục đặt niềm tin vào "cậu út" 19 tuổi Lê Phát đá cao nhất trên hàng công và tung Quốc Việt ra sân từ đầu.

Highlight U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Kyrgyzstan: Chiến thắng nghẹt thở tới phút chót

Trong nửa đầu hiệp 1, U.23 Việt Nam đã phải chịu áp lực khủng khiếp, có lúc bối rối. Nhưng pha cài chân tinh quái của Lê Phát đã giúp chúng ta đem về quả phạt đền, được đội trưởng Văn Khang thực hiện hoàn hảo.

HLV Kim Sang-sik đã hay lại còn may ảnh: Ted Trần





Dù đánh mất lợi thế dẫn bàn bởi tình huống để đối thủ cướp bóng và sút xa ghi bàn (chắc chắn ông Kim sẽ làm việc kỹ về điều này), nhưng trong hiệp 2, U.23 Việt Nam vẫn chơi khởi sắc hơn.

... và vẫn mát tay

Những quyết định thay người của vị ông "Sáu Sang" - tên gọi thân mật của học trò như cách nói trại tên của HLV người Hàn Quốc - vẫn rất hiệu quả.

Quốc Cường vào sân giúp tuyến giữa U.23 Việt Nam đoạt lại sự cơ động, làm bệ phóng lên cho các đường tấn công Đình Bắc và Văn Thuận trong nửa sau hiệp 2.

Với HLV Kim Sang-sik, chân sút trẻ Lê Phát đang thực sự... phát! ảnh: Ted Trần

Để rồi khi đối thủ đang tự nhủ về một trận hòa, thì một trong những cầu thủ "thấp bé nhẹ cân" nhất trên sân là Văn Thuận đã bất ngờ trồi lên và đánh đầu, bóng bật chân vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Kyrgyzstan.

Người hâm mộ hạnh phúc vỡ òa và không còn… bất ngờ nữa. Đơn giản, họ đã quen với niềm vui đến từ ông Sáu Sang vừa hay lại vừa may khi đã có Thuận lại còn thêm Phát và Khang liên tiếp lập công.