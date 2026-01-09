HLV Kim Sang-sik lại thay người như thần, U.23 Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan nghẹt thở phút chót

U.23 Việt Nam có lợi thế sớm nhưng...

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân King Abdullah Sport City, U.23 Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép bằng các tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm. Hàng thủ U.23 Việt Nam chơi tập trung, lăn xả để hóa giải những pha bóng đầu trận của đối thủ.

Khoảng giữa hiệp 1, U.23 Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức các pha lên bóng mạch lạc từ phần sân nhà. Dù chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn cho thấy sự tự tin trong cách triển khai lối chơi.

Trọng tài quyết định cho U.23 Việt Nam hưởng phạt đền ẢNH: TED TRẦN

Bước ngoặt đến ở phút 17, khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, đội trưởng Khuất Văn Khang thực hiện cú sút lạnh lùng, đánh lừa thủ môn, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam ở phút 19.

Highlight U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Kyrgyzstan: Chiến thắng nghẹt thở tới phút chót

Khuất Văn Khang bình tĩnh trên chấm 11 m để mở tỷ số ẢNH: TED TRẦN

Đội trưởng của U.23 Việt Nam quá xuất sắc ẢNH: TED TRẦN

Sau bàn thắng, U.23 Việt Nam chơi hứng khởi hơn, liên tục tổ chức ép sân. Xuân Bắc và Văn Khang có những pha dứt điểm từ xa đáng chú ý, trong đó có tình huống bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, U.23 Kyrgyzstan vẫn kiên trì với các pha bóng dài và những cú sút từ tuyến hai để tìm cơ hội.

Đến phút 44, sai sót của hàng phòng ngự U.23 Việt Nam đã phải trả giá. Từ một tình huống chuyền hỏng của Hiểu Minh, Murzakhmatov tung cú sút xa hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho U.23 Kyrgyzstan.

Vào sân từ ghế dự bị, Văn Thuận tạo khác biệt

Bước sang hiệp 2, U.23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công với nhịp độ nhanh hơn. Các pha phối hợp ở trung lộ được triển khai khá mạch lạc, trong đó Lê Phát và Đình Bắc liên tục hoán đổi vị trí để gây xáo trộn hàng thủ U.23 Kyrgyzstan. Dù vậy, những cú dứt điểm cuối cùng của U.23 Việt Nam vẫn thiếu độ chính xác cần thiết.

Ở chiều ngược lại, U.23 Kyrgyzstan cho thấy sự nguy hiểm với các tình huống phản công nhanh và những pha dứt điểm từ cự ly gần. Thủ môn Trung Kiên tiếp tục chơi chắc chắn, kịp thời hóa giải một số cơ hội rõ ràng của đối thủ, giúp U.23 Việt Nam giữ được thế cân bằng.

HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường lần lượt được tung vào sân, giúp U.23 Việt Nam tạo sức ép lớn hơn trong khoảng 30 phút cuối trận. Một số tình huống phản công nhanh được tổ chức hiệu quả, trong đó đáng chú ý là pha chọc khe thông minh của Đình Bắc ở phút 79 để Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng trung vệ Datsiev đã can thiệp kịp thời. Trọng tài tham khảo VAR và xác định không có lỗi trong tình huống này.

Phút 84, U.23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải. Văn Thuận quyết định sút thẳng nhưng bóng đi không hiểm. Nhưng các CĐV Việt Nam cũng không chờ quá lâu để ăn mừng bàn thắng, phút 87, chính Văn Thuận bật cao đánh đầu ở cự ly gần khiến bóng chạm chân Brauzman, đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. 2-1 cho U.23 Việt Nam cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Văn Thuận (số 10) góp công lớn ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Với chiến thắng này, U.23 Việt Nam đã gần như chắc suất vào tứ kết.