Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Đình Bắc và Văn Khang chưa chắc ra sân': AFC cập nhật nóng nhưng nhầm lẫn nghiêm trọng

Văn Trình
Văn Trình
09/01/2026 14:30 GMT+7

Trước thềm trận đấu gặp giữa U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1) tại VCK U.23 châu Á 2026, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (the-AFC) đã gây bất ngờ khi đăng tải thông tin cho rằng U.23 Việt Nam đang đối mặt với khó khăn về lực lượng do chấn thương.

Trong bài viết nhận định trước trận, the-AFC cho rằng U.23 Việt Nam đang gặp khó khăn về mặt lực lượng. Đáng nói hơn, những cầu thủ được nhắc tên đều rất quan trọng với U.23 Việt Nam, gồm Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang.

“3 cầu thủ này chưa chắc chắn sẽ ra sân, khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại phương án nhân sự cho trận đấu quan trọng sắp tới”, the-AFC viết.

The-AFC cũng dẫn lại lời HLV Kim Sang-sik: “Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo, hoàn toàn hướng đến trận gặp U.23 Kyrgyzstan trước khi bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út”, kèm theo nhận định rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chịu sức ép không nhỏ từ tình trạng thể lực của các học trò.

'Đình Bắc và Văn Khang chưa chắc ra sân': AFC cập nhật nóng nhưng nhầm lẫn nghiêm trọng - Ảnh 1.

Đình Bắc và Khuất Văn Khang vẫn đang khỏe mạnh, khác xa cập nhật của the-AFC

ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam mở 1 cánh cửa tứ kết: Dấu ấn Kim Sang-sik và thách thức mang tên Kyrgyzstan

'Đình Bắc và Văn Khang chưa chắc ra sân': AFC cập nhật nóng nhưng nhầm lẫn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Những cập nhật chưa chính xác từ AFC

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

U.23 Việt Nam có lực lượng gần như mạnh nhất

Dù vậy, đây là phần cập nhật chưa chính xác về tình hình hiện tại của U.23 Việt Nam. Trên thực tế, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những cầu thủ được the-AFC nhắc tên đều đang đạt thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân trận gặp U.23 Kyrgyzstan. Không có trường hợp chấn thương đáng lo ngại nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Đồng thời, các buổi tập vẫn diễn ra bình thường, với cường độ cao và sự tham gia đầy đủ của các trụ cột.

Thậm chí, ở buổi tập gần nhất, HLV Kim Sang-sik còn đón nhận thêm tín hiệu tích cực khi Thanh Nhàn đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Sự tái xuất của Thanh Nhàn giúp U.23 Việt Nam gần như có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, qua đó mang đến thêm nhiều lựa chọn chiến thuật cho ban huấn luyện trước trận gặp U.23 Kyrgyzstan.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu trang the-AFC để xảy ra những nhầm lẫn trong khâu cập nhật thông tin về các đội tuyển tham dự giải. Trước thềm giải đấu, the-AFC cũng từng đưa ra một số nhận định thiếu chính xác liên quan đến lực lượng của U.23 Thái Lan, chủ yếu xuất phát từ việc chưa kịp cập nhật những thay đổi mới nhất do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố.

'Đình Bắc và Văn Khang chưa chắc ra sân': AFC cập nhật nóng nhưng nhầm lẫn nghiêm trọng - Ảnh 3.

Ratree dù không cùng U.23 Thái Lan tham dự VCK U.23 châu Á 2026 nhưng vẫn được AFC nhắc tên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cụ thể, the-AFC từng nhấn mạnh vai trò của Seksan Ratree – tiền vệ đang khoác áo Rayong FC theo dạng cho mượn từ Buriram United, người ghi tới 4 bàn thắng ở vòng loại và được xem là trụ cột của U.23 Thái Lan. Bên cạnh đó, Yotsakorn Burapha cũng được đánh giá cao nhờ khả năng tạo đột biến và khả năng “mang đến những khoảnh khắc kỳ diệu”. Tuy nhiên, những phân tích này chưa phản ánh đầy đủ bức tranh nhân sự thực tế của đội bóng xứ chùa vàng ở giai đoạn cuối trước giải.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

