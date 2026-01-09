AFC: 'U.23 Việt Nam cùng HLV Kim sẽ làm nên lịch sử, sớm vào tứ kết nếu đánh bại Kyrgyzstan

Sau lượt đấu đầu tiên, U.23 Việt Nam là đội đang dẫn đầu bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm cùng hiệu số +2. U.23 Ả Rập Xê Út cũng có 3 điểm nhưng kém hơn U.23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+1), xếp nhì bảng. Trong khi đó, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Jordan lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra vào tối 9.1, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Kyrgyzstan còn U.23 Ả Rập Xê Út đụng độ U.23 Jordan.

Trước khi màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan diễn ra, the-AFC nhận định: “U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ không nghĩ gì khác ngoài việc giành chiến thắng khi đối đầu với U.23 Kyrgyzstan tại lượt đấu thứ 2 của VCK U.23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik đã dẫn dắt các học trò của mình giành chiến thắng xuất sắc 2-0 trước U.23 Jordan trong trận đấu mở màn. Họ hiểu rõ rằng nếu có 3 điểm, đồng thời U.23 Ả Rập Xê Út cũng giành chiến thắng trước U.23 Jordan, 2 chiếc vé vào tứ kết ở bảng đấu này sẽ được xác định. Khi đó, U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út sẽ đi tiếp”.

Nếu thắng U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út đánh bại U.23 Jordan, U.23 Việt Nam sẽ sớm vào tứ kết ẢNH: AFC

The-AFC cũng cập nhật tình hình lực lượng 2 đội cũng như chia sẻ của các HLV: “Ông Kim Sang-sik có lẽ sẽ gặp đôi chút khó khăn khi một số cầu thủ gặp chấn thương, chưa chắc sẽ ra sân. Hiện U.23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A, hơn U.23 Ả Rập Xê Út về hiệu số bàn thắng bại. Họ được dự báo sẽ không dễ dàng đánh bại được U.23 Kyrgyzstan, đội bóng đang quyết tâm có điểm sau thất bại cay đắng 0-1 ngày ra quân.

Trong khi đó, HLV Edmar Lacerda sẽ không có sự phục vụ của Arshen Sharshenbekov, người đã bị truất quyền thi đấu trong trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út. Bất chấp điều đó, ông rất lạc quan về cách đội bóng của mình thi đấu thiếu người và quyết tâm thể hiện đúng đẳng cấp trong trận đấu với U.23 Việt Nam”.

The-AFC dẫn lại lời của HLV U.23 Kyrgyzstan, Edmar Lacerda: “Tôi tự hào về cách đội bóng thi đấu với U.23 Ả Rập Xê Út, đặc biệt là khi chơi với 10 người trên sân. Tuy nhiên, chúng tôi cần nhanh chóng tập trung lại cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi bước vào giải đấu này với lối chơi phòng ngự phản công và suýt chút nữa đã giành được một điểm trước U.23 Ả Rập Xê Út. Vì vậy, chúng tôi cần cải thiện hơn nữa khi đối đầu với U.23 Việt Nam, một đội bóng giàu kinh nghiệm khác”.

U.23 Việt Nam được AFC đánh giá cao hơn rất nhiều so với U.23 Kyrgyzstan ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam vượt trội về mọi mặt

Ngoài những cập nhật trên, the-AFC cũng đưa ra những thống kê đầy thú vị: “Trận đấu tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên U.23 Kyrgyzstan và U.23 Việt Nam chạm trán nhau tại VCK U.23 châu Á. Hiện U.23 Việt Nam đang nắm ưu thế rõ rệt về thành tích đối đầu khi chỉ thua 1 trong 3 lần gặp gần nhất (thắng 2, hòa 1)”.

“Với chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan ở trận ra quân, U.23 Việt Nam cũng lần thứ hai trong lịch sử giành trọn 3 điểm ở trận mở màn U.23 châu Á, sau lần đầu vào năm 2024. Nếu tiếp tục vượt qua U.23 Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ san bằng chuỗi thắng dài nhất của mình tại giải đấu, với 2 chiến thắng liên tiếp – thành tích từng được thiết lập hồi tháng 4.2024. Trong khi đó, U.23 Kyrgyzstan để lại dấu ấn không mong muốn khi trở thành đội thứ tư nhận thẻ đỏ ngay trong trận ra mắt U.23 châu Á, sau U.23 Trung Quốc (2016), U.23 Uzbekistan (2013) và U.23 Indonesia (2024)”, the-AFC bày tỏ.