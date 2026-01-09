Thanh Nhàn trở lại, U.23 Việt Nam thêm phương án đá phạt: Hãy mang U.23 Kyrgyzstan đến đây!

Nhân tố được HLV Kim Sang-sik kỳ vọng

Nếu đánh bại U.23 Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra lúc 21 giờ tối 9.1, U.23 Việt Nam có thể giành được vé vào tứ kết giải U.23 châu Á 2026. Tin vui với đội bóng của HLV Kim Sang-sik khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Thanh Nhàn trở lại sân tập cùng U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Thanh Nhàn là 1 trong những quan trọng nhất, giúp U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Anh ghi bàn ở các trận bán kết và chung kết nội dung bóng đá nam của Đại hội thể thao Đông Nam Á, diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Điều đáng chú ý, trong số các bàn thắng của Thanh Nhàn ở kỳ SEA Games 33, có 1 bàn anh ghi được từ pha đá phạt.

Đó là bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2 trận bán kết gặp U.23 Philippines. Thanh Nhàn sút phạt từ khoảng cách 20 m, đánh bại thủ môn của đội U.23 Philippines, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam. Đấy là cú sút phạt vừa mạnh vừa hiểm, bóng đập đất rồi bay vào lưới.

HLV Garratn McPherson của U.23 Philippines khi đó nhận xét: "Thủ môn của chúng tôi vốn chơi rất tốt trong suốt thời gian trước đó của SEA Games 33, nhưng vẫn phải bó tay với cú sút phạt này. Một phần nguyên nhân có lẽ do mặt sân không tốt, bóng đập vào mặt sân rồi thay đổi hướng đi khiến thủ môn của chúng tôi bó tay. Nhưng nguyên nhân lớn hơn đó là cầu thủ thực hiện quả đá phạt này đưa ra phương án xử lý quá bất ngờ, đồng thời kỹ thuật dứt điểm của cậu ta cũng rất tốt".

U.23 Việt Nam sẽ nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định

Bất ngờ có lẽ cũng là điều mà U.23 Việt Nam hướng đến, nếu Thanh Nhàn xuất hiện trong trận đấu với U.23 Kyrgyzstan vào buổi tối 9.1 tới đây. Đặc biệt, nếu Thanh Nhàn xuất hiện trước các quả đá phạt mà U.23 Việt Nam được hưởng, tính bất ngờ sẽ còn tăng lên.

HLV Kim Sang-sik sẽ dành sự bất ngờ cho U.23 Kyrgyzstan? Ảnh: VFF

U.23 Kyrgyzstan sau trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan, có lẽ đã nghiên cứu cách khai thác các tình huống cố định của U.23 Việt Nam. Họ sẽ xem kỹ cách Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc đá phạt. Đấy là những người đã xuất hiện trong trận đấu với U.23 Jordan, thường xuyên thực hiện các pha đá phạt cho U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U.23 Kyrgyzstan chưa hề thấy năng lực sút phạt của Thanh Nhàn, vì Thanh Nhàn không xuất hiện trong trận đấu với U.23 Jordan hôm 6.1. Chính vì thế, những quả đá phạt của Thanh Nhàn, nếu xảy ra, sẽ là ẩn số rất lớn đối thủ đến từ khu vực Trung Á. Những quả đá phạt này sẽ giúp tăng cơ hội ghi bàn và tăng cơ hội giành chiến thắng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.