Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thanh Nhàn trở lại, U.23 Việt Nam thêm phương án đá phạt: Hãy mang U.23 Kyrgyzstan đến đây!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
09/01/2026 00:00 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn báo tin vui cho U.23 Việt Nam. Cầu thủ này trở lại tập luyện với các đồng đội ngay trước trận đấu quyết định với U.23 Kyrgyzstan.

Nhân tố được HLV Kim Sang-sik kỳ vọng

Nếu đánh bại U.23 Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra lúc 21 giờ tối 9.1, U.23 Việt Nam có thể giành được vé vào tứ kết giải U.23 châu Á 2026. Tin vui với đội bóng của HLV Kim Sang-sik khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Thanh Nhàn trở lại, U.23 Việt Nam thêm phương án đá phạt: Hãy mang U.23 Kyrgyzstan đến đây! - Ảnh 1.

Thanh Nhàn trở lại sân tập cùng U.23 Việt Nam

Ảnh: VFF

Thanh Nhàn là 1 trong những quan trọng nhất, giúp U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Anh ghi bàn ở các trận bán kết và chung kết nội dung bóng đá nam của Đại hội thể thao Đông Nam Á, diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Điều đáng chú ý, trong số các bàn thắng của Thanh Nhàn ở kỳ SEA Games 33, có 1 bàn anh ghi được từ pha đá phạt.

Đó là bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2 trận bán kết gặp U.23 Philippines. Thanh Nhàn sút phạt từ khoảng cách 20 m, đánh bại thủ môn của đội U.23 Philippines, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam. Đấy là cú sút phạt vừa mạnh vừa hiểm, bóng đập đất rồi bay vào lưới.

HLV Garratn McPherson của U.23 Philippines khi đó nhận xét: "Thủ môn của chúng tôi vốn chơi rất tốt trong suốt thời gian trước đó của SEA Games 33, nhưng vẫn phải bó tay với cú sút phạt này. Một phần nguyên nhân có lẽ do mặt sân không tốt, bóng đập vào mặt sân rồi thay đổi hướng đi khiến thủ môn của chúng tôi bó tay. Nhưng nguyên nhân lớn hơn đó là cầu thủ thực hiện quả đá phạt này đưa ra phương án xử lý quá bất ngờ, đồng thời kỹ thuật dứt điểm của cậu ta cũng rất tốt".

U.23 Việt Nam sẽ nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định

Bất ngờ có lẽ cũng là điều mà U.23 Việt Nam hướng đến, nếu Thanh Nhàn xuất hiện trong trận đấu với U.23 Kyrgyzstan vào buổi tối 9.1 tới đây. Đặc biệt, nếu Thanh Nhàn xuất hiện trước các quả đá phạt mà U.23 Việt Nam được hưởng, tính bất ngờ sẽ còn tăng lên.

Thanh Nhàn trở lại, U.23 Việt Nam thêm phương án đá phạt: Hãy mang U.23 Kyrgyzstan đến đây! - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik sẽ dành sự bất ngờ cho U.23 Kyrgyzstan?

Ảnh: VFF

U.23 Kyrgyzstan sau trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan, có lẽ đã nghiên cứu cách khai thác các tình huống cố định của U.23 Việt Nam. Họ sẽ xem kỹ cách Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc đá phạt. Đấy là những người đã xuất hiện trong trận đấu với U.23 Jordan, thường xuyên thực hiện các pha đá phạt cho U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U.23 Kyrgyzstan chưa hề thấy năng lực sút phạt của Thanh Nhàn, vì Thanh Nhàn không xuất hiện trong trận đấu với U.23 Jordan hôm 6.1. Chính vì thế, những quả đá phạt của Thanh Nhàn, nếu xảy ra, sẽ là ẩn số rất lớn đối thủ đến từ khu vực Trung Á. Những quả đá phạt này sẽ giúp tăng cơ hội ghi bàn và tăng cơ hội giành chiến thắng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Tin liên quan

Không thể đoán trong đầu HLV Kim suy nghĩ những gì, khán giả thích mê còn đối thủ rối bời!

Không thể đoán trong đầu HLV Kim suy nghĩ những gì, khán giả thích mê còn đối thủ rối bời!

Trong khi rất nhiều người nghĩ rằng HLV Kim Sang-sik sẽ trung thành với phương án nhân sự và với đội hình quen thuộc, vị HLV người Hàn Quốc lại có sự thay đổi, trình làng thêm nhân tố mới cho U.23 Việt Nam.

HLV Polking ca ngợi Lý Đức, Minh Phúc: ‘U.23 Việt Nam đã chơi như đội tốp đầu châu Á'

Thủ môn U.23 Kyrgyzstan hay vô cùng, U.23 Việt Nam sẽ phải… hay hơn để xé lưới

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thanh Nhàn Việt Nam U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận