Không thể đoán trong đầu HLV Kim suy nghĩ những gì, khán giả thích mê còn đối thủ rối bời!

Ông Kim Sang-sik như 'phù thủy' trong cách dùng người

Trong trận thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Jordan tối 6.1, thuộc vòng bảng giải U.23 châu Á 2026, có 1 cầu thủ lần đầu xuất hiện trong đội hình chính thức của U.23 Việt Nam, đó là tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ mới 18 tuổi này thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, thay thế cho Lê Viktor gây thất vọng tại SEA Games 33. Ông Kim Sang-sik đã hoàn toàn đúng đắn.

Nguyễn Lê Phát (2) lần đầu có tên trong đội hình xuất quân của U.23 Việt Nam ở 1 giải quốc tế chính thức Ảnh: TED Trần

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét về Nguyễn Lê Phát: "Tôi không nghĩ rằng cậu ta mới 18 tuổi và mới lần đầu đá chính ở đội tuyển U.23 Việt Nam, lại là đá chính ở sân chơi lớn như vòng chung kết giải U.23 châu Á. Nguyễn Lê Phát thi đấu chững chạc, dám giữ bóng phối hợp với đồng đội và dám dứt điểm khi phát hiện ra khoảng trống trước mặt mình. Có lẽ những năm đáng được thi đấu tại Bỉ (cho CLB Denize hồi năm 2023, theo dạng cho mượn) đã giúp cho Nguyễn Lê Phát quen với áp lực khi đối đầu với các cầu thủ nước ngoài".

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việc HLV Kim Sang-sik dám trao cơ hội cho cầu thủ mới 18 tuổi, thay cho 1 cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Lê Viktor, cho thấy sự dũng cảm của ông Kim trong việc dùng người. Đồng thời, cách sử dụng nhân sự này phản ánh con mắt tinh tường của vị HLV người Hàn Quốc, ông Kim phát hiện ra những tố chất tốt của Nguyễn Lê Phát, trong bối cảnh không nhiều người thấy được những tố chất này. Thậm chí, với phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trong nước, Lê Phát vẫn là cái tên gần như vô danh.

Và việc HLV Kim Sang-sik dám tin dùng gương mặt mới toanh này tạo ra sự bất ngờ cho các đối thủ. U.23 Jordan bị bất ngờ trước các pha tranh cướp không khoan nhượng của Nguyễn Lê Phát bên phần sân của đội bóng Tây Á, Họ bị bất ngờ trước những pha tăng tốc của Lê Phát, từ đó hỗ trợ cho các đàn anh Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang trong các pha tấn công của U.23 Việt Nam.

Phương án mới so với SEA Games

Không chỉ có vị trí của Nguyễn Lê Phát, 1 vị trí nữa được HLV Kim Sang-sik sử dụng mới hoàn toàn so với đội hình vừa giành HCV SEA Games 33 cách đây chỉ chưa tới 3 tuần, đó là tiền vệ trung tâm Xuân Bắc. Anh hầu như không đá chính tại SEA Games trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, hôm 6.1, anh bất ngờ chơi cạnh Thái Sơn trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik không ngừng đi tìm những phương án mới Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Xuân Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, anh giúp U.23 Việt Nam đánh chặn tốt hơn, phòng ngự từ xa tốt hơn. Nhờ Xuân Bắc và Thái Sơn làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa, U.23 Việt Nam tạo được đến 2 lớp phòng ngự nơi khu vực trung lộ: lớp đầu tiên ở hàng tiền vệ và lớp thứ 2 ở hàng hậu vệ.

Đây cũng là chi tiết gây bất ngờ, các cầu thủ U.23 Jordan luôn bị đeo bám với số đông các cầu thủ U.23 Việt Nam khi họ dẫn bóng vào giữa. Còn ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam luôn có đủ người tham gia phòng ngự theo trục dọc, từ đó giúp cho toàn bộ hệ thống của chúng ta trở nên chắc chắn hơn.