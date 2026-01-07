AFC trực tiếp phỏng vấn HLV Kim Sang-sik, được tiết lộ bí quyết ‘tình huống cố định’ của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã tập rất kỹ các tình huống cố định để giành lợi thế

Các tình huống cố định (set-piece) là những mảng miếng chiến thuật rất hiệu quả trong bóng đá hiện đại. CLB Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh là một "chuyên gia" hàng đầu trong lĩnh vực này, khi "Pháo thủ" không ít lần phá vỡ được thế bế tắc trận đấu bằng những quả phạt góc dẫn tới bàn thắng.

U.23 Việt Nam đã học hỏi điều này và trên thực tế, họ tập luyện rất thuần thục, thường xuyên áp dụng kể từ các trận đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

U.23 Việt Nam ngày càng biến hóa với những mảng miếng chiến thuật như các tình huống cố định cực kỳ lợi hại Ảnh: Ted Trần TV

Ở trận U.23 Việt Nam thắng cách biệt U.23 Jordan với tỷ số 2-0 tối 6.1 tại vòng bảng U.23 châu Á 2026, trong đó cả 2 bàn thắng đều mang dấu ấn từ các tình huống cố định. Ở bàn mở tỷ số phút 15 do tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi từ chấm 11 m, là sau một tình huống được hưởng phạt đền khi cầu thủ Mohammad Taha (U.23 Jordan) phải dùng tay cản bóng trong vòng cấm từ quả đá phạt góc của đội U.23 Việt Nam.

Tiếp theo, bàn nâng tỷ số lên 2-0 do trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ghi phút 42, cũng là một tình huống dễ dàng khi anh băng xuống cột dọc phía sau để đệm bóng ghi bàn từ quả đá phạt góc xoáy vào trong của đội trưởng Khuất Văn Khang thực hiện, theo the-AFC.com đánh giá.

Những tình huống cố định dẫn tới bàn thắng này đã giúp U.23 Việt Nam giành lợi thế cực lớn về tỷ số, để sau đó thiết lập thế trận như mong muốn và kiểm soát trận đấu, giành trận thắng quan trọng ngay ngày ra quân.

Các phóng viên của the-AFC.com đã hỏi HLV Kim Sang-sik về các bí quyết này, và vì sao U.23 Việt Nam ngày càng biến hóa như vậy trong lối chơi của mình.

HLV Kim Sang-sik giải thích: "Yếu tố quyết định là chúng tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ của mình phải tập trung trong các tình huống cố định và điều đó đã mang lại hiệu quả. Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã tuân thủ rất tốt các ý định của ban huấn luyện. Ở giải đấu trước (SEA Games 33), chúng tôi cũng ghi bàn từ những tình huống cố định như vậy. Sự tập trung chính là chìa khóa cho chiến thắng".

Nên nhớ, HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam đã tập trung và thi đấu cùng nhau suốt 2 tháng qua, theo the-AFC.com Ảnh: Nhật Thịnh

Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik cũng cho rằng: "Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là hồi phục sức khỏe cho các cầu thủ, để họ có thể sẵn sàng 100% cho trận đấu tiếp theo với U.23 Kyrgyzstan (vào lúc 21 giờ ngày 9.1, giờ Việt Nam).

Trong trận đấu với U.23 Jordan, diễn ra vào giữa buổi trưa (14 giờ 30 tại Ả Rập Xê Út), thời tiết thực sự rất nóng và ảnh hưởng không ít tới thể lực, nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình cho trận đấu và giành được trận thắng như mong muốn của chúng tôi".

Trước đó, the-AFC.com đánh giá: "Nên nhớ, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã chinh chiến cùng nhau suốt 2 tháng qua. Họ thi đấu ăn ý, biến hóa, có thành tích và đặc biệt rất giàu kinh nghiệm khi thi đấu ở giải U.23 châu Á.

Qua đó, đã giúp U.23 Việt Nam trở thành là đội bóng rất khó bị đánh bại. Thậm chí, đội quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể là ứng viên sáng giá tranh ngôi vô địch. Việc có nhiều đánh giá thấp U.23 Việt Nam ở trận gặp U.23 Jordan, cuối cùng mọi thứ đã được chứng minh hoàn toàn trái ngược".

Chính HLV Omar Nahji của U.23 Jordan cũng thừa nhận điều này, khi giải thích lý do vì sao đội bóng của ông phải nhận thất bại cay đắng trước U.23 Việt Nam sau 2 bàn thua dẫn đến từ các tình huống cố định.

"Đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn. Như tôi đã nói trước trận đấu, những chi tiết nhỏ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Hai sai lầm cá nhân là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua. Nhưng trên hết, tôi phải thừa nhận, các cầu thủ của chúng tôi đã không coi trọng trận đấu này ngay từ đầu, họ có vẻ chủ quan và đánh giá thấp sự lợi hại của các cầu thủ Việt Nam.

Đây là một cái giá phải trả rất đắt. Chúng tôi chỉ phản ứng tích cực hơn trong hiệp hai, nhưng U.23 Việt Nam là đội bóng chơi rất có tổ chức, và chúng tôi cũng đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Nếu ghi bàn sớm hơn, chúng tôi đã có thể lật ngược tình thế", HLV Omar Nahji bày tỏ trong thất vọng và tiếc nuối sau trận thua U.23 Việt Nam.