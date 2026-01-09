Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Indonesia: U.23 Việt Nam giữ vững ngọn cờ bóng đá Đông Nam Á tại châu lục

Giang Lao
Giang Lao
09/01/2026 08:36 GMT+7

Theo CNN Indonesia, U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chuỗi trận thắng đầy tích cực tại giải U.23 châu Á 2026 để sớm tiến vào tứ kết, trong cuộc gặp đối thủ U.23 Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9.1 ở lượt thứ hai bảng A.

U.23 Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng

Màn ra mắt đầy ấn tượng của đội U.23 Việt Nam khi thắng cách biệt U.23 Jordan với tỷ số 2-0, giúp đại diện của khu vực Đông Nam Á này đang dẫn đầu bảng A U.23 châu Á 2026 với 3 điểm sau trận đấu đầu tiên, xếp trên cả đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (cũng có 3 điểm) nhờ hơn hiệu số.

Báo Indonesia: U.23 Việt Nam giữ vững ngọn cờ bóng đá Đông Nam Á tại châu lục- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục chuỗi trận thắng đầy tích cực tại giải U.23 châu Á, theo CNN Indonesia

Ảnh: Ted Trần TV

"U.23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và sớm có suất vào tứ kết nếu họ tiếp tục chuỗi trận thắng đầy tích cực hiện nay ở giải U.23 châu Á, trong cuộc gặp đội U.23 Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9.1. 

Đây là đội lần đầu tiên tham dự vòng chung kết và ra quân để thua chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-1 trong thế thiếu người suốt gần 60 phút. U.23 Kyrgyzstan đã thể hiện sự cố gắng, nhưng rõ ràng họ vẫn còn nhiều hạn chế nếu so với sức mạnh và sự đồng đều của U.23 Việt Nam", CNN Indonesia đánh giá.

U.23 Việt Nam hiện giữ thành tích ấn tượng tại giải U.23 châu Á khi tiếp tục có trận ra quân toàn thắng. Đây là lần thứ hai liên tiếp U.23 Việt Nam thắng trận ra quân, lần trước là năm 2024. 

Nếu tiếp tục đánh bại U.23 Kyrgyzstan, đội quân của HLV Kim Sang-sik cũng sẽ san bằng kỷ lục có chuỗi trận thắng dài nhất tại giải đấu này (2 trận thắng liên tiếp, cũng tương tự như tại vòng chung kết năm 2024). Qua đó, U.23 Việt Nam sẽ một lần nữa sớm đạt mục tiêu vào tứ kết U.23 châu Á chỉ sau 2 trận đầu tiên ở vòng bảng.

"Nếu giữ vững thành tích này, trên thực tế U.23 Việt Nam đã chứng minh thực lực hoàn toàn có thể làm được. Họ sẽ giữ rất vững ngọn cờ của bóng đá Đông Nam Á tại đấu trường châu Á. Trong lúc, đại diện còn lại là U.23 Thái Lan ra quân để thua ngược U.23 Úc tỷ số 1-2 và còn nhận chiếc thẻ đỏ từ sớm (ngay phút 11), khiến cơ hội vượt qua vòng bảng đang trở nên đầy mong manh", theo CNN Indonesia.

CNN Indonesia cũng đánh giá: "Tại bảng A U.23 châu Á 2026, hai đội U.23 Việt Nam và Ả Rập Xê Út đang nắm nhiều ưu thế giành vé đi tiếp. Nếu như U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì thành tích đầy tích cực của mình, thì đội chủ nhà Ả Rập Xê Út cũng tràn đầy niềm tin sẽ đánh bại U.23 Jordan ở trận đấu lúc 23 giờ 30 cùng ngày (9.1). 

Qua đó, cả hai đội sẽ sớm dắt tay nhau vào tứ kết, trước khi gặp nhau ở lượt cuối (diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1), sẽ chỉ còn mang tính chất định đoạt ngôi nhất nhì bảng và tính toán đối thủ ở vòng tứ kết".

AFC lần đầu đưa Hiểu Minh ‘lên sóng’, ca ngợi U.23 Việt Nam đã tạo trận thắng cực kỳ hoàn hảo

AFC lần đầu đưa Hiểu Minh ‘lên sóng’, ca ngợi U.23 Việt Nam đã tạo trận thắng cực kỳ hoàn hảo

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á, the-AFC.com, chọn trung vệ Nguyễn Hiểu Minh là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của U.23 Việt Nam trận ra quân thắng U.23 Jordan tỷ số 2-0 ngày 6.1. Anh kêu gọi toàn đội giữ vững sự tập trung.

Ban Chấp hành FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể vì bê bối nhập tịch: FIFA sẽ kiểm soát?

Ban Chấp hành FAM nên từ chức, giảm nguy cơ bị FIFA đình chỉ: AFC nhắc đến đội tuyển Việt Nam

