Ban Chấp hành FAM nên từ chức, giảm nguy cơ bị FIFA đình chỉ: AFC nhắc đến đội tuyển Việt Nam

AFC đã mở con đường cho FAM, cần chấp nhận thực tế

"Tốt hơn hết là nên cởi mở. Nếu đề xuất của AFC có thể mang lại hiệu quả tốt hơn, thì lần này FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) có gì sai khi lắng nghe?", Fina Nasrom bày tỏ trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X ngày 8.1.

Phóng viên của kênh Astro Arena này đã có cuộc phỏng vấn riêng với Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John ngày 6.1, qua đó đã tiết lộ mọi sự tình về nội tình đang cực kỳ căng thẳng của FAM với vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại.

Nhiều đề xuất về việc Ban Chấp hành FAM nên từ chức, giảm nguy cơ bị FIFA đình chỉ, vì vụ bê bối nhập tịch 'lậu' 7 cầu thủ gốc ngoại không có cơ sở lật ngược bản án Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh cuộc điều tra của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) theo trình báo của FAM từ khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC). FAM còn đứng trước tình thế sẽ bị FIFA đình chỉ, cùng AFC, hai cơ quan này sẽ thành lập một ủy ban lâm thời hoặc ủy ban bình thường hóa để kiểm soát và cải thiện tình hình của FAM, bất kể phán quyết ở CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) ra sao.

"Có một số cách nếu mục đích chính là giảm nguy cơ bị FIFA đình chỉ", phóng viên Fina Nasrom cho biết, sau khi Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John chỉ ra 2 kịch bản mà FAM đang đối mặt.

Đó là sự phục hồi từ bên ngoài, do FIFA hoặc AFC kiểm soát, sẽ thành lập một ủy ban lâm thời hoặc ủy ban bình thường hóa để cải thiện tình hình. Kế đến, Ban Chấp hành FAM cần chủ động từ chức hàng loạt một cách chuyên nghiệp. Khi đó, FAM thành lập một ủy ban lâm thời cũng để cải thiện những điểm yếu hiện có.

Hoặc FAM xem xét việc mời AFC tiến hành kiểm toán quản lý để xác định hoặc khắc phục những điểm yếu của mình. Đây là một kịch bản khác, theo đề xuất của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John.

"Nếu FAM xác định việc cải tổ như những gì họ đã hứa. Họ nên hành động như AFC đã đề nghị để giảm thiểu tối đa việc bị FIFA đình chỉ. Nếu rơi vào tình thế bị FIFA đình chỉ, đó sẽ là hoàn cảnh hết sức bi đát. Nên nhớ, một ví dụ rất điển hình cho FAM cân nhắc, đó là Liên đoàn Bóng đá Brunei cũng bị FIFA cấm vận và cho đến nay, họ vẫn đang nằm dưới sự quản lý của một Ủy ban Bình thường hóa", Fina Nasrom nhấn mạnh.

Theo quan điểm của Fina Nasrom: "Đây là cái giá mà FAM phải trả để làm trong sạch tên tuổi của mình sau vụ bê bối đáng xấu hổ này. Bằng cách nào? Tất cả phải từ chức. Cần phải có sự từ chức tập thể của Ban Chấp hành FAM, bằng cách mời AFC/FIFA tiếp quản việc quản lý của cơ quan bóng đá Malaysia thông qua việc thành lập một Ủy ban Bình thường hóa gồm 3-5 cá nhân từ FIFA/AFC phối hợp với Tổng thư ký FAM. Ủy ban Bình thường hóa này sẽ cải thiện tình hình nội bộ của FAM trên mọi khía cạnh, đặc biệt là ở cấp độ quản lý".

"Sẽ không có thời hạn cụ thể nào được ấn định trong quá trình "thanh lọc" này. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào số lượng "sai sót" cần được khắc phục. Nhưng đang có nhiều tin đồn rằng, một số thành viên Ban Chấp hành FAM từ chối từ chức. FAM vì thế vẫn đang ở tình cảnh rối loạn", Fina Nasrom cho biết thêm.

Tổng thư ký AFC xác định, phán quyết của CAS định đoạt số phận đội tuyển Malaysia

Trước thông tin FAM vẫn còn một cơ hội khác để kéo dài sự việc kháng cáo án phạt FIFA của mình, nếu vụ kháng cáo hiện nay lên CAS thất bại. Đó là có thể đưa tiếp sự việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT).

Tuy nhiên, qua cuộc phỏng vấn với phóng viên Fina Nasrom ngày 6.1, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John đã xác định: "Những quyết định đầy đủ từ CAS là cơ sở để AFC tiến hành xử lý toàn bộ vụ việc liên quan đến FAM và đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027".

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng tôi muốn xác định toàn bộ 24 đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 một cách rõ ràng và chính thức, đặc biệt là ở bảng đấu (F) có đội tuyển Việt Nam, Malaysia, Lào và Nepal.

Chúng tôi muốn các đội đều danh chính ngôn thuận, trước khi tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (dự kiến ngày 11.4 tại Ả Rập Xê Út, nước chủ nhà Asian Cup 2027). Bên cạnh đó là cần có sự chuẩn bị sớm, liên quan đến một số khía cạnh nhất định. Chúng tôi không muốn tổ chức lễ bốc thăm, rồi bỗng nhiên phải thay đổi vì có phán quyết từ CAS", Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John giải thích.

Vì vậy, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John đã xác định lại như quan điểm đã công bố, đó là vụ việc của FAM đang kháng cáo án phạt FIFA tại CAS, với kết quả tại đây là cuối cùng.

Hạn chót như AFC từng cho biết, đó là trước ngày 31.3 khi vòng loại Asian Cup 2027 bước vào vòng đấu cuối cùng. Ông Windsor Paul John cũng bày tỏ: "Đến nay, chúng tôi (AFC) cũng không nắm rõ mục đích FAM kháng cáo lên CAS là về vấn đề gì, liệu đó có phải là việc sử dụng Điều 22, thời gian cầu thủ bị phạt có phải là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của CAS sau này hay không".

Theo kênh Astro Arena, liệu những nỗ lực của FAM có thể đảo ngược tình thế hay không, ngay cả AFC cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tham khảo các trường hợp trong quá khứ, cũng có nhiều vụ kháng cáo lên CAS đã nhận hình phạt nặng hơn so với các phán quyết được đưa ra ở cấp Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

"Trên thực tế, chính FAM cũng chưa công khai cơ sở nào để kháng cáo FIFA lên CAS, do đó vấn đề được đưa ra CAS vẫn còn là một dấu hỏi về chi tiết", kênh Astro Arena bày tỏ.