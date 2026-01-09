Kyrgyzstan rất khó bắt bài U.23 Việt Nam

U.23 Jordan được đánh giá cao hơn hẳn đội quân của HLV Kim Sang-sik, nhưng đội bóng Tây Á bị bất ngờ bởi U.23 VN chơi tấn công nhanh từ đầu, liên tục luân chuyển bóng khiến hàng thủ Jordan phải đuổi theo bóng vất vả. Rõ ràng, trước trận đấu, U.23 Jordan đã phân tích kỹ cách chơi của U.23 VN, nhất là các học trò của HLV Kim Sang-sik vừa thi đấu ở SEA Games 33, nhưng họ vẫn bị bất ngờ bởi sự biến hóa của U.23 VN. Từ cách chơi chậm và chắc trong hiệp 1 để bung sức ở hiệp 2, ông Kim cho học trò đánh phủ đầu khiến Jordan không kịp trở tay.

U.23 VN tập luyện trước trận gặp Kyrgyzstan Ảnh: TED TRẦN TV

Dĩ nhiên, U.23 Kyrgyzstan cũng đã "mổ băng" để phân tích kỹ cách vận hành chiến thuật của U.23 VN trong trận đấu mà họ không được phép thua. Và dĩ nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng sẽ chuẩn bị miếng đánh bất ngờ làm quà tặng đối thủ. Với Jordan, HLV người Hàn Quốc tung ra cầu thủ trẻ Lê Phát, người chưa đá phút nào ở SEA Games 33 khiến Jordan chưa thể nghiên cứu. Chính Lê Phát với sức trẻ tuổi 19 đã thi triển những bước chạy mạnh mẽ để thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ to cao hơn. Người hâm mộ tiếp tục chờ đợi lá bài tẩy mới của HLV Kim Sang-sik để giúp U.23 VN đánh bại đối thủ Kyrgyzstan, sớm lấy vé vào tứ kết.

Ngoài ra, hàng tấn công của U.23 VN cũng được xem là thi đấu rất đa dạng. Đình Bắc đá cao nhất nhưng anh không chỉ đóng nhiệm vụ ghi bàn mà thường xuyên di chuyển rộng, hút hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho các cầu thủ phía sau băng lên dứt điểm. Từ chức vô địch Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và qua vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 VN cho thấy họ không chỉ có một Đình Bắc mà bất cứ cầu thủ nào cũng gánh vác trọng trách ghi bàn. Trong các buổi tập, tất cả các vị trí của U.23 VN đều phải tập dứt điểm, nên chúng ta mới được dịp chứng kiến những bàn thắng quan trọng của các cầu thủ đá ở tuyến dưới như Hiểu Minh, Phạm Lý Đức.

Mỗi khi cần ghi bàn, U.23 VN luân chuyển bóng từ tuyến dưới lên phía trên rất nhanh. Chỉ cần 2 - 3 đường chuyền với tốc độ cao, các cầu thủ U.23 VN đã có mặt trước khung thành đối thủ để gây sức ép.

Trong chiến thắng trước Jordan, đội quân của HLV Kim Sang-sik còn "trình làng" một vũ khí lợi hại, đó là tận dụng tốt những tình huống cố định. Ông Kim đã cho học trò luyện tập thuần thục các tình huống đá phạt để chiếm lợi thế. Trường hợp Hiểu Minh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 vào lưới Jordan càng chứng minh cách vận hành chiến thuật linh hoạt và hiệu quả của HLV Kim Sang-sik.

Chính vì thế, người hâm mộ có đủ cơ sở để tin rằng, thêm một lần nữa, U.23 VN sẽ chơi biến hóa, không cho đối thủ Kyrgyzstan bắt bài, nhằm hướng đến chiến thắng thứ 2 tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026.



