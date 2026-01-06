U.23 Việt Nam bị bào mòn dưới nắng gắt nhưng vẫn rất xuất sắc, HLV Kim Sang-sik nói gì?

Đội U.23 Việt Nam đã rất nỗ lực

Theo giờ địa phương, đội U.23 Việt Nam chạm trán Jordan lúc 14 giờ 30 ngày 6.1. Đây là thời điểm thời tiết ở Ả Rập Xê Út oi bức, khó chịu. Trong khi đó, các học trò HLV Kim Sang-sik chưa thực sự làm quen được với điều kiện thi đấu này. Đồng thời, Khuất Văn Khang và các đồng đội đã thi đấu với cường độ rất cao trong hiệp 1 để có thế trận nhỉnh hơn Jordan, dẫn trước 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Vì thế, sang hiệp 2, khi Jordan bắt đầu tạo nhiều sức ép hơn, các cầu thủ U.23 Việt Nam bắt đầu xuống sức. 4 trong số 5 quyền thay người được HLV Kim Sang-sik thực hiện trước phút 73. Các cầu thủ đã chơi cực kỳ nỗ lực để bảo toàn chiến thắng. Đó là lý do nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục cảm ơn học trò trong buổi họp báo sau trận đấu.

U.23 Việt Nam thắng thuyết phục U.23 Jordan: Dấu ấn Đình Bắc và Hiểu Minh

Phi Hoàng là "máy chạy" ở SEA Games 33, nhưng cũng xuống sức ở trận đấu này do thời tiết và các cầu thủ Jordan cũng rất khỏe ẢNH: TED TRẦN

Văn Khang được kéo về đá hậu vệ trái sau khi Phi Hoàng rời sân. Nhưng sau đó, đội trưởng của U.23 Việt Nam cũng được rút ra ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik khen toàn đội

Về trường hợp của Xuân Bắc cũng như việc các cầu thủ Việt Nam xuống sức vào cuối trận, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Chúng tôi sẽ cần kiểm tra thêm khi toàn đội về khách sạn để biết rõ tình trạng của Xuân Bắc. Về những lượt thay người, cả Phi Hoàng, Văn Khang đều hoạt động chăm chỉ nên đuối sức, nên chúng tôi phải thay trung vệ Đức Anh vào đá hậu vệ trái. Đức Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Mọi cầu thủ đều thi đấu tốt".

Khi được hỏi về mục tiêu khi đối đầu đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời: "Tôi chưa thể nói gì về trận đấu đó. Tiếp theo, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Kyrgyzstan. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu trước mắt, rồi mới tính đến trận cuối vòng bảng. Điều cần làm bây giờ là tập trung vào việc hồi phục thể lực".

