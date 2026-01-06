U.23 Việt Nam biến đội bóng Tây Á từ thế cửa trên thành ‘chú mèo’ yếu đuối

Bất ngờ với sự tự tin của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại U.23 Châu Á năm nay

Chuyên gia Đoàn Minh Xương như reo lên một cách hồ hởi: "Thế trận thì chúng ta không quá vượt trội so với đối thủ. Nhưng dấu ấn lớn nhất chính là cách nhập cuộc quá tự tin của U.23 Việt Nam. Thật bất ngờ khi chúng ta đã chủ động một cách trọn vẹn lối chơi của mình. U.23 Việt Nam vẫn đề cao sự an toàn là chính, nhưng đã gây sốc cho đối thủ khi không kéo thấp đội hình co cụm phòng ngự mà chơi pressing một cách mạnh mẽ.

Đình Bắc mừng bàn thắng mở tỷ số ẢNH: TED TRẦN

Cái hay là 3 tuyến lên xuống nhịp nhàng, theo kiểu giăng đội hình rất gần nhau làm không gian kiểm soát bóng trở nên một cách chật chội. Điều này phát huy tốt kỹ năng khéo léo của các tuyển thủ Việt Nam nhưng lại làm làm hạn chế khả năng xoay trở của đối thủ và chia cắt các tuyến của U.23 Jordan một cách dễ dàng. Mặt khác cách chơi như vậy giống như đánh úp vào từng vị trí chiến thuật của Jordan làm cho họ trở nên lúng túng, không phối hợp được".

Bộ đôi Khuất Văn Khang và Đình Bắc chơi quá hay ẢNH: TED TRẦN

Đúng là U.23 Jordan từ chỗ được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng lại không thể chứng tỏ được điều gì chính vì họ đã gặp phải một đội bóng có ý chí ngoan cường và tinh thần không bao giờ bị khuất phục. Họ cũng sững sờ như cách khán giả bất ngờ trước cách chơi của U.23 Việt Nam, nên từ chỗ tưởng chừng có thể áp đặt hay "nuốt chửng" được chúng ta, có thể dồn ép được các học trò HLV Kim Sang-sik để khống chế cục diện, thì lại trở nên lúng túng, vụng về rồi biến thành nỗi sợ hãi.

Thái Sơn làm chủ tuyến giữa, gây khó cho tiền vệ U.23 Jordan ẢNH: TED TRẦN

Không khó để nhận ra nỗi sợ của đội bóng Tây Á khi họ trở nên ngờ nghệch, yếu kém trong các pha phối hợp khác hẳn sự nhịp nhàng, gắn kết của U.23 Việt Nam. Đội bóng từng giành hạng ba giải đấu này gần như "im hơi lặng tiếng" không có được một sự dàn xếp sáng nước nào đủ làm khó Trung Kiên và hàng thủ U.23 Việt Nam. Nói cách khác ngoài một cú sút phạt bật xà ngang thì nhìn chung U.23 Jordan không có một tuyến giữa đủ bén để triển khai lối chơi và cũng không có giải pháp nào "bịt" các khoảng trống mà U.23 Việt Nam liên tục tạo ra.

Hiểu Minh thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn thứ 2 ẢNH: TED TRẦN

Theo ông Đoàn Minh Xương để làm được điều đó, sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam cho trận ra quân này là cực kỳ tốt. Từ thể lực sẵn sàng đua tranh tốc độ với đối thủ giàu sức mạnh hơn mình, cho đến các liệu pháp tâm lý làm cho cầu thủ không chỉ có trạng thái hăng hái mà chẳng hề có sự e ngại nào trước một đội bóng từng hòa 2 nhà vô địch U.23 châu Á là Nhật Bản và Uzbekistan. Cho đến phút cuối mà cầu thủ Việt Nam vẫn còn chạy tốt hay cú sút bật xà ngang của Nguyễn Thái Quốc Cường cho thấy một đội U.23 quá hay. Đó chính là dấu ấn của HLV Kim Sang-sik. Ông đã làm cho U.23 Việt Nam chơi rất thăng hoa, thể hiện một cách hoàn hảo nhất các phẩm chất của mình, biến một đội bóng "cửa trên" trở thành những kẻ ngờ nghệch suốt trận.

Minh Phúc chơi rất ấn tượng ở hành lang phải ẢNH: TED TRẦN

Dấu ấn tình huống cố định của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã ghi 2 bàn thắng xuất phát từ 2 quả phạt góc ở 2 cánh. Bàn thắng đầu tiên của Đình Bắc là từ quả phạt góc bên cánh trái, hai hậu vệ U.23 Jordan nhảy tranh bóng vì quá lo lắng đã tự để bóng chạm tay, dẫn đến phạt đền. Còn bàn thắng thứ 2 cũng từ quả phạt góc bên cánh phải, Hiểu Minh đã chớp thời cơ áp sát cầu môn dễ dàng ghi bàn. Những bàn thắng này không phải tự nhiên mà đến. Đó chính là quả ngọt từ sự miệt mài tập luyện một cách nghiêm túc và hiệu quả của U.23 Việt Nam để đối phó với những đội bóng tầm cao.

Bộ đôi trung vệ Lý Đức và Hiểu Minh chơi xuất sắc ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik có trong tay cặp trung vệ có chiều cao không hề thua kém các đối thủ Tây Á là Lý Đức và Hiểu Minh. Nhưng để họ có thể phát huy tốt "ưu thế tầm vóc" này thì chính sự lôi kéo, khả năng che chắn và chạy chỗ chiến thuật của Đình Bắc, Văn Khang, Xuân Bắc, Lê Phát hay Thái Sơn là rất hay. Họ thường tập trung ở cột gần hoặc "quấy rối" bằng những pha giật lùi lại để các hậu vệ Jordan mất cảnh giác lao lên. Chính sự khôn lanh của các tuyển thủ hàng trên này như nam châm lôi kéo hàng thủ U.23 Jordan bị kéo giãn. Và chỉ cần có vậy Lý Đức và Hiểu Minh ngay lập tức đã có vị trí thuận lợi để tiếp cận cầu môn.

Highlight U.23 Việt nam 2-0 U.23 Jordan: Mỹ mãn trận ra quân

Lê Phát (2) gây bất ngờ khi được HLV Kim Sang-sik sử dụng rất thành công ẢNH: TED TRẦN

Xin chúc mừng U.23 Việt Nam đã có thắng lợi quan trọng ở trận ra quân, đánh bại đối thủ dữ dằn được xem là tranh chấp chính với mình 1 trong 2 chiếc vé vào tứ kết. Quan trọng là chúng ta đã chứng tỏ cho các đối thủ mạnh trong khu vực thấy rõ sự tiến bộ thực sự của bóng đá nước nhà khi lứa U.23 đã chơi một cách hiên ngang, khí phách, kiên cường. Chúng ta không chỉ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ từ trận thắng này, tiếp tục tạo nên cột mốc mới lịch sử trước các đội Tây Á, mà còn làm hình ảnh Việt Nam rạng rỡ, tự hào, trở nên oai hùng tại vòng chung kết U.23 châu Á.

Niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN