Báo Jordan cay đắng: ‘U.23 Việt Nam đã trừng phạt sự tự mãn của cầu thủ trẻ chúng ta’

'U.23 Việt Nam đã mở toang cửa vào tứ kết'

Ở trận ra quân U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 6.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Jordan 2-0. Cả 2 bàn thắng của U.23 Việt Nam đều được ghi ở hiệp 1, lần lượt do công của Đình Bắc và Hiểu Minh. Đáng chú ý, sau 4 màn đụng độ trực tiếp, đây là lần đầu tiên U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Jordan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện có 3 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, còn U.23 Jordan rơi xuống cuối bảng.

U.23 Việt Nam thắng thuyết phục U.23 Jordan: Dấu ấn Đình Bắc và Hiểu Minh

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Jordan một cách thuyết phục ẢNH: TED TRẦN

Khi màn so tài trên sân King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Ả Rập Xê Út) khép lại, trang Al Nashama nhận xét: “U.23 Việt Nam đến Ả Rập Xê Út với hành trang không mấy ấn tượng. Ở vòng loại, họ thi đấu khá chật vật, chỉ thắng Yemen 1-0 rồi thắng Bangladesh 2-0. Thậm chí, trong giai đoạn giao hữu, họ còn để thua Qatar. Trái ngược với U.23 Việt Nam, U.23 Jordan lại thắng Bhutan 11-0, thắng Đài Loan 6-0, thắng UAE và mới nhất là hòa U.23 Uzbekistan, U.23 Nhật Bản – đó những con số không biết nói dối. Dù vậy, những diễn biến trên sân King Abdullah Sports City Hall đã khiến thầy trò HLV Omar Najhi bừng tỉnh. Chúng ta phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng U.23 Việt Nam thật sự mạnh hơn U.23 Jordan. U.23 Việt Nam đã trừng phạt sự tự mãn của cầu thủ trẻ chúng ta. Họ dạy U.23 Jordan một điều rằng phải không ngừng nỗ lực vươn lên, chứ đừng mãi nhớ về các trận ở quá khứ”.

Trang báo của Jordan cũng dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của U.23 Việt Nam: “Những gì U.23 Việt Nam thể hiện trong trận ra quân có lẽ đã vượt ra khỏi những toan tính của U.23 Jordan. Đại diện của Đông Nam Á chơi đầy tự tin, tận dụng hiệu quả những cơ hội mình tạo ra. Đặc biệt trong hiệp 1, U.23 Việt Nam có màn thể hiện gần như hoàn hảo và cả 3 tuyến của họ đều có sự liên lạc cực tốt. Chiến thuật mà ông Kim Sang-sik đề ra ở trận này cũng được vận hành một cách hợp lý, qua đó giúp U.23 Việt Nam có 3 điểm ngày ra quân”.

“U.23 Việt Nam đã cho thấy được năng lực của mình, giành chiến thắng để qua đó mở toang cánh cửa vào tứ kết U.23 châu Á 2026. Ở lượt đấu thứ 2, đội bóng của ông Kim Sang-sik chỉ phải gặp U.23 Kyrgyzstan - đối thủ yếu nhất bảng A và có lần đầu dự giải. Nếu U.23 Việt Nam vẫn giữ sự tập trung và thi đấu đúng phong độ, thật khó để U.23 Kyrgyzstan làm nên bất ngờ”, trang Khaberni dự đoán.

Trong khi đó, trang Shams Sport bất ngờ chỉ trích U.23 Jordan: “Công bằng mà nói, Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) đã mang đến cho thầy trò HLV Omar Najhi những điều tốt nhất: các đợt tập huấn nước ngoài, các trận giao hữu chất lượng, thời gian chuẩn bị đầy đủ, ban huấn luyện có trình độ, sự giám sát trực tiếp từ Giám đốc kỹ thuật Jamal Al-Salami, và cả các phân tích viên chất lượng. Vì thế, thất bại trước U.23 Việt Nam hôm nay với U.23 Jordan là rất tệ, họ không còn lý do gì để bào chữa. Những gì vừa xảy ra tại Ả Rập Xê Út là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một đội bóng đại diện cho Jordan không thể nào bước vào trận đấu với sự tập trung nửa vời, cũng không thể đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, bất kể tên tuổi của họ là gì”.

U.23 Jordan (áo trắng) nhận nhiều chỉ trích khi thua U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Không chỉ Shams Sport, trang Alghad cũng chỉ trích U.23 Jordan: “Trước U.23 Việt Nam, những điểm yếu của U.23 Jordan dần lộ rõ. Các cầu thủ trẻ chúng ta lúng túng khi tổ chức phòng ngự cố định, đặc biệt là những quả bóng ở cột 2. Đồng thời, chiều sâu đội hình của U.23 Jordan cũng chẳng tốt như cách các chuyên gia đã đánh giá. Bằng chứng cho việc này là U.23 Jordan thực hiện nhiều điều chỉnh nhưng không có pha tấn công nguy hiểm nào ở hiệp 2. U.23 Việt Nam không quá đáng sợ, nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt đó đã khiến đội chúng ta phải trắng tay ngày ra quân”.

Highlight U.23 Việt nam 2-0 U.23 Jordan: Mỹ mãn trận ra quân

“Trận thua U.23 Việt Nam ở trận cầu “6 điểm” đã đẩy U.23 Jordan về tình thế rất khó khăn. Chưa kể, ở lượt đấu thứ 2 chúng ta còn phải gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út. Với những gì đã thể hiện ở trận đầu tiên, thật khó để U.23 Jordan làm nên điều thần kỳ ở bảng đấu này”, trang Shams Sport nhấn mạnh.