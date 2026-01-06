HLV Kim Sang-sik nghẹn ngào cảm ơn U.23 Việt Nam, nói cực hay về bàn thắng của Hiểu Minh

Tối 6.1 (giờ Việt Nam), trong trận ra quân VCK U.23 châu Á 2026, đội U.23 Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Jordan 2-0 nhờ các pha lập công của Đình Bắc và Hiểu Minh. 3 điểm trọn vẹn giúp cửa đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik trở nên rất rộng mở.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Đầu tiên, phải nói là thời tiết rất nóng, toàn đội gặp nhiều khó khăn. Vì thế, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Ở hiệp 2, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ đã chơi kỷ luật để giành được kết quả tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ một lần nữa".

Highlight U.23 Việt nam 2-0 U.23 Jordan: Mỹ mãn trận ra quân

HLV Kim Sang-sik nói thêm về bàn thắng của Hiểu Minh: "Trong những giải đấu trước, chúng tôi cũng thường xuyên ghi bàn từ các tình huống cố định. Hôm nay cũng vậy. Các cầu thủ đã luôn tập trung trong các bài tập đá phạt và làm rất tốt. Thành quả đã đến trong trận đấu này".



Hiểu Minh đỉnh của đỉnh

Đội U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A ẢNH: TED TRẦN TV

Hiểu Minh ấn định chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan

Vào ngày 9.1, đội U.23 Việt Nam sẽ chạm trán Kyrgyzstan lúc 21 giờ (giờ Việt Nam). Mục tiêu của Khuất Văn Khang và các đồng đội vẫn là 3 điểm.