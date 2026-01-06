Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Các đội sẵn sàng cho giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026

Trang Thu
06/01/2026 16:20 GMT+7

Chiều 6.1, BTC giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 đã tổ chức họp kỹ thuật trước ngày khai mạc giải đấu.

Chiều 6.1, BTC giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 đã tổ chức họp kỹ thuật trước ngày khai mạc giải đấu. Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF, Trưởng BTC giải; các giám sát; đại diện BTC và các đội U.19 nữ. 

Các đội sẵn sàng cho giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 1.

BTC họp kỹ thuật về giải U.19 nữ quốc gia

Ảnh: VFF

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thanh Hà gửi lời chúc mừng năm mới tới các thành viên tham dự họp và nhấn mạnh, năm 2025 bóng đá Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực với 7 đội tuyển giành quyền vào vòng chung kết châu Á, trong đó có các đội tuyển U.17U.20 nữ Việt Nam. Thành tích này có sự đóng góp quan trọng từ các đội tuyển trẻ thông qua các giải đấu như U.16, U.19 nữ quốc gia. 

Bà Nguyễn Thanh Hà khẳng định, giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của VFF, là sân chơi để các đội bóng và cầu thủ trẻ được cọ xát, thi đấu và thể hiện năng lực. 

Các đội sẵn sàng cho giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc họp kỹ thuật

Các đội sẵn sàng cho giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 3.

Lịch thi đấu giải

Thông qua giải đấu, ban chuyên môn sẽ có thêm cơ sở để tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển nữ quốc gia, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho các vòng chung kết U.17 và U.20 nữ châu Á trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thanh Hà chúc các đội bóng thi đấu đoàn kết, trung thực và đạt thành tích tốt nhất. 

Giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026 có sự tham dự của 5 đội bóng, gồm: Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên T&T, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam. 

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về). Cụ thể, lượt đi của giải diễn ra từ ngày 7.1 đến 20.1.2026 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; lượt về diễn ra từ ngày 27.1 đến 7.2.2026 tại sân vận động Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Đây là năm thứ ba liên tiếp VFF phối hợp cùng Công ty CP Acecook Việt Nam tổ chức giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia, tiếp tục khẳng định sự quan tâm và đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

Nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ, VFF sẽ tổ chức livestream các trận đấu của giải trên kênh YouTube VFF Channel và fanpage Facebook VFF.


VFF kỷ luật 5 cầu thủ U.19 Trung tâm Đào Hà vì thi đấu không đúng khả năng

