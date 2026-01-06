VFF kỷ luật 5 cầu thủ U.19 Trung tâm Đào Hà vì thi đấu không đúng khả năng

5 cầu thủ U.19 Đào Hà bị xử phạt

Các cầu thủ bị xử lý kỷ luật gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi.

Theo thông báo của VFF, các cầu thủ trên có hành vi thi đấu không đúng với năng lực chuyên môn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu cũng như uy tín của công tác tổ chức.

Căn cứ các quy định hiện hành, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 5 trận tiếp theo tại các giải do VFF quản lý, tổ chức. Mức kỷ luật được áp dụng đối với hành vi làm sai lệch tính chất chuyên môn của trận đấu. Các cầu thủ có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định.

Ban Kỷ luật VFF cho biết, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và giữ gìn hình ảnh của các giải bóng đá quốc gia, đặc biệt là các giải trẻ. VFF trong vài ngày qua, liên tục có những án phạt nghiêm khắc liên quan đến giải U.19 quốc gia. Trước đó, các cầu thủ thuộc U.19 Hoài Đức, U.19 Luxury Hạ Long cũng đã bị xử phạt.

Theo VFF, các vi phạm này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu, đồng thời làm tổn hại uy tín của VFF và hình ảnh chung của bóng đá Việt Nam. Sau khi xem xét báo cáo chuyên môn và các tài liệu liên quan, Ban Kỷ luật VFF đã áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc.