Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 sự điều chỉnh ‘bé xíu’, hiệu quả ‘khổng lồ’: U.23 Việt Nam càng rực rỡ

Thiếu Bá
Thiếu Bá
07/01/2026 06:44 GMT+7

So với các trận đấu tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik có 1 sự điều chỉnh quan trọng ở hàng tiền vệ. Ngay lập tức sự thay đổi này mang đến sự chắc chắn cho toàn bộ lối chơi của U.23 Việt Nam.

Tăng gấp đôi số lượng tiền vệ chuyên phòng ngự

Trước U.23 Jordan trong trận đấu tối 6.1, đội tuyển U.23 Việt Nam chơi với sơ đồ có 2 tiền vệ trung tâm chuyên làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự từ xa rất rõ rệt, gồm Thái Sơn và Xuân Bắc. Đây là điều khác hẳn với chính lối chơi của chúng ta ở SEA Games 33. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á hồi tháng 12 năm ngoái, U.23 Việt Nam chỉ thường chơi với 1 tiền vệ làm nhiệm vụ phòng ngự từ xa (thường là Quốc Cường hoặc Thái Sơn).

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 sự điều chỉnh, U.23 Việt Nam khác hẳn - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam trận ra quân gặp U.23 Jordan ngày 6.1 tại U.23 châu Á 2026

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 sự điều chỉnh, U.23 Việt Nam khác hẳn - Ảnh 2.

Các chiến binh trẻ tuổi đã rất xuất sắc

Ảnh: Ted Trần

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 sự điều chỉnh, U.23 Việt Nam khác hẳn - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 sự điều chỉnh, U.23 Việt Nam khác hẳn - Ảnh 4.

U.23 Việt Nam thay đổi đáng kể so với lối chơi từng thể hiện ở SEA Games 33

Ảnh: TED Trần

Sở dĩ U.23 Việt Nam phải thay đổi cách bố trí đội hình, vì các đối thủ tại VCK U.23 châu Á như U.23 Jordan, Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út, mạnh hơn nhiều so với các đối thủ mà chúng ta từng đụng độ ở SEA Games 33, gồm U.23 Lào, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Đối thủ mạnh hơn, U.23 Việt Nam buộc phải chơi chắc chắn hơn.

Kết quả của sự thay đổi ở hàng tiền vệ là đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu có chiều sâu, ngăn chặn thành công các pha tấn công của U.23 Jordan ngay từ khi những pha tấn công này chỉ mới vừa hình thành. Điều đó giúp cho hàng hậu vệ và thủ môn của U.23 Việt Nam giảm áp lực đáng kể, giúp toàn bộ hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam đứng vững.

U.23 Việt Nam đổi cách tiếp cận trận đấu

Từ chỗ hàng thủ thi đấu chắc chắn, có chiều sâu, hàng tấn công của U.23 Việt Nam mới yên tâm giữ bóng, phối hợp nhóm, gây áp lực ngược lại về phía khung thành của U.23 Jordan. Kết quả là chúng ta có 2 bàn thắng khá sớm trong hiệp 1, được ghi ở các phút 15 và 42, do công của Đình Bắc và Hiểu Minh.

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 sự điều chỉnh, U.23 Việt Nam khác hẳn - Ảnh 5.

2 bàn thắng trong hiệp 1 là thành quả xứng đáng của U.23 Việt Nam

Ảnh: TED Trần

Đây cũng là 1 sự thay đổi khác, ít thấy ở các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Từ khi ông Kim cầm quân, các đội tuyển Việt Nam thường đá chậm, chắc trong hiệp 1, trước khi tăng tốc ở hiệp 2 và ghi bàn ở hiệp thi đấu thứ nhì. Giờ thì ngược lại, U.23 Việt Nam ghi bàn trong hiệp 1, sau đó thi đấu chậm rãi ở hiệp 2 để bảo toàn cách biệt 2 bàn thắng dẫn trước.

Điều đó chứng minh HLV Kim Sang-sik rất khó đoán. Ông Kim không rập khuôn công thức thi đấu. Ngược lại, vị HLV người Hàn Quốc sẵn sàng thay đổi lối chơi, thay đổi cách bố trí nhân sự, tùy thuộc vào từng đối thủ và tùy thuộc vào thế trận ở trên sân. Mục đích chính của HLV Kim Sang-sik khi thực hiện những sự thay đổi là khiến đối thủ bất ngờ, và U.23 Việt Nam đã thành công trong trận ra quân của mình tại VCK giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam Hiểu Minh Kyrgyzstan Kim Sang-sik
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
