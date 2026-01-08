Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ban Chấp hành FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể vì bê bối nhập tịch: FIFA sẽ kiểm soát?

Giang Lao
Giang Lao
08/01/2026 14:22 GMT+7

Theo phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ họp tại một khách sạn nổi tiếng ở ngoại ô Kuala Lumpur hôm nay (8.1), với yếu tố chính là thuyết phục từ chức tập thể.

FAM sẽ được Ủy ban Bình thường hóa do FIFA và AFC thành lập kiểm soát

Theo phóng viên Fina Nasrom, tất cả các thành viên Ban Chấp hành FAM sẽ thảo luận về hai vấn đề liên quan đến cơ quan bóng đá Malaysia hiện nay. Trong đó, phần đầu dự kiến được tập trung thảo luận là việc từ chức tập thể của các thành viên, và tiếp theo sẽ thuyết phục một số thành viên ban chấp hành vẫn đang từ chối việc từ chức.

Ban Chấp hành FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể vì bê bối nhập tịch: FIFA sẽ kiểm soát?- Ảnh 1.

Ban Chấp hành FAM có thể từ chức tập thể để FIFA và AFC kiểm soát quản lý, số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 coi như đã được định đoạt

Ảnh: Ngọc Linh

"Vào tối thứ năm (8.1), Ban Chấp hành FAM sẽ họp tại một khách sạn nổi tiếng ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Liệu sẽ có một lời giải thích chi tiết để thuyết phục hai hoặc ba đại diện ban chấp hành vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của họ (không từ chức), hay sẽ hành động quyết liệt là việc từ chức của tất cả các thành viên Ban Chấp hành FAM. Đó hiện là chủ đề chính thảo luận trong chương trình nghị sự của cuộc họp khẩn này", Fina Nasrom viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X sáng 8.1.

Phóng viên Fina Nasrom của kênh Astro Arena, chính người phỏng vấn Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John ngày 6.1, qua đó đã tiết lộ mọi sự tình về nội tình đang cực kỳ căng thẳng của FAM với vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại. 

Fina Nasrom trước đó cũng bày tỏ quan điểm, mong muốn FAM nên cởi mở và lắng nghe (các đề xuất của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John), nhằm tránh bị FIFA cấm vận.

Theo đó, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John đưa ra các đề xuất để cải tổ công tác quản lý của FAM, bao gồm khả năng cơ quan này bị FIFA đình chỉ, sẽ thành lập một ủy ban lâm thời hoặc ủy ban bình thường hóa (do FIFA và AFC thành lập) để cải thiện tình hình. 

Kế đến, Ban Chấp hành FAM cần chủ động từ chức hàng loạt một cách chuyên nghiệp. Khi đó, FAM thành lập một ủy ban lâm thời cũng để cải thiện những điểm yếu hiện có.

Ban Chấp hành FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể vì bê bối nhập tịch: FIFA sẽ kiểm soát?- Ảnh 2.

Với sự xác nhận của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, việc cơ quan bóng đá châu Á xử thua các trận của đội tuyển Malaysia chỉ là vấn đề nhỏ, cơ quan này còn sẽ kiểm soát và quản lý FAM để lập lại sự đúng đắn

Ảnh: Ngọc Linh

Hoặc nữa, FAM xem xét việc mời AFC tiến hành kiểm toán quản lý để xác định hoặc khắc phục những điểm yếu của mình. Đây là một kịch bản khác, theo đề xuất của Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John.

Hiện FAM vẫn tiếp tục giữ sự im lặng tuyệt đối trên mọi kênh thông tin chính thức của mình, sau những phát biểu và phân tích tận gốc rễ vấn đề của cơ quan này từ Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John. 

Nhưng bất ngờ xuất hiện thông tin Ban Chấp hành FAM họp khẩn vào ngày 8.1 để bàn về khả năng từ chức tập thể, theo phóng viên Fina Nasrom tiết lộ.

"Điều này được cho là có liên quan đến những tin đồn rằng, cơ quan bóng đá Malaysia sẽ tạm thời được FIFA hoặc AFC điều hành cho đến khi tình hình hoàn toàn được cải thiện. 

Ủy ban Bình thường hóa được cho là sẽ xác định và khắc phục tất cả những điểm yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) và Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Việc từ chức hàng loạt của Ban chấp hành FAM được dự đoán sẽ mở đường cho việc thành lập Ủy ban Bình thường hóa nói trên", Fina Nasrom nhấn mạnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
