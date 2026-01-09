Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Kyrgyzstan, VCK châu Á 2026: Tung đòn quyết định

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
09/01/2026 19:51 GMT+7

Sau chiến thắng 2-0 trước Jordan ở trận mở màn VCK U.23 châu Á 2026, đội U.23 Việt Nam đang có sự tự tin và hưng phấn cao độ. Tuy nhiên, các học trò HLV Kim Sang-sik cần giữ được cái đầu lạnh để tiếp tục chinh phục 3 điểm trong cuộc đối đầu Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9.1 (giờ Việt Nam).

Bình luận Diễn biến trận đấu

U.23 VIỆT NAM CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC LỜI KHEN

Màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Jordan, đặc biệt là trong hiệp 1, giúp đội U.23 Việt Nam được đánh giá rất cao. HLV Alexandre Polking của CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhận định "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi đã chơi như một đội bóng hàng đầu châu Á trong 45 phút đầu tiên. Ngoài ra, giới truyền thông, các chuyên gia, người hâm mộ trong nước cũng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik rất nhiều lời tán dương.

U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Kyrgyzstan, VCK châu Á 2026: Tung đòn quyết định - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam cần 1 chiến thắng để giành vé tứ kết châu Á

ẢNH: TED TRẦN

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng nghiêng về phía đội U.23 Việt Nam trong bài nhận định trước trận. AFC đưa ra thống kê về thành tích đối đầu giữa 2 đội bóng và nhận xét: "Đội U.23 Việt Nam đang nắm ưu thế rõ rệt về thành tích đối đầu khi chỉ thua 1 trong 3 lần gặp gần nhất (thắng 2, hòa 1). Với chiến thắng 2-0 trước U.23 Jordan ở trận ra quân, U.23 Việt Nam cũng lần thứ hai trong lịch sử giành trọn 3 điểm ở trận mở màn U.23 châu Á, sau lần đầu vào năm 2024. Nếu tiếp tục vượt qua Kyrgyzstan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ san bằng chuỗi thắng dài nhất của mình tại giải đấu, với 2 chiến thắng liên tiếp".

Rõ ràng, đội U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đại diện Trung Á. Tuy nhiên, nếu nhập cuộc với sự tự tin thái quá, ngạo mạn, Văn Khang và các đồng đội sẽ phải trả giá, nhất là khi Kyrgyzstan không phải là đối thủ dễ chơi.

BÀI TOÁN CHO HLV KIM SANG-SIK

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik sẽ khó có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. AFC cho biết trong đội hình U.23 Việt Nam có một số cầu thủ dính chấn thương. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bên cạnh Thanh Nhàn (chấn thương từ trước, mới tập trở lại cùng toàn đội), Đình Bắc đang bị căng cơ đùi sau trận gặp Jordan. Khả năng ra sân của tiền đạo CLB CAHN vẫn còn bỏ ngỏ.

U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Kyrgyzstan, VCK châu Á 2026: Tung đòn quyết định - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik của U.23 Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN

Nếu Đình Bắc lẫn Thanh Nhàn đều không thể ra sân, sức tấn công của đội U.23 Việt Nam suy giảm đáng kể. Lúc này, HLV Kim Sang-sik chỉ còn Văn Khang đảm bảo được 2 yếu tố: kinh nghiệm và phong độ. Trong khi đó, Lê Phát, Quốc Việt… hoặc chỉ có 1 trong 2 yếu tố. Đây cũng là những cầu thủ không thi đấu cùng nhau trên hàng công U.23 Việt Nam ở các giải vừa qua nên khả năng phối hợp cùng nhau vẫn là dấu hỏi.

Bên kia chiến tuyến, Kyrgyzstan cũng tổn thất lực lượng. HLV Edmar Lacerda sẽ không có sự phục vụ của Arshen Sharshenbekov, người đã bị truất quyền thi đấu trong trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út.

Dù đối mặt với những thách thức về nhân sự, tinh thần của các cầu thủ trẻ vẫn đang sục sôi hơn bao giờ hết. HLV Kim Sang-sik hiểu rằng sự thận trọng không phải là nhút nhát, mà là sự tôn trọng đối thủ để đưa ra đấu pháp hợp lý nhất. Một chiến thắng trước Kyrgyzstan không chỉ giúp U.23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của những nhà vô địch Đông Nam Á.

