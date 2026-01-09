Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan

Quang Tuyến
Quang Tuyến
09/01/2026 08:06 GMT+7

7 năm trước, đội tuyển Việt Nam gây chấn động tại Asian Cup có một phần đóng góp không nhỏ của đôi cánh thiên thần Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu. Vòng chung kết U.23 châu Á lần này, một đôi cánh mới xuất hiện ngoạn mục.

Đôi cánh bay cao với sự nhịp nhàng và nhanh nhẹn như hơi thở

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ngất ngây, phát cuồng ở vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE khi bên cạnh sự thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã lọt vào đến tứ kết, không thể không nói đến sự đóng góp hiệu quả của đôi cánh thiên thần Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu, biểu tượng một thời của bóng đá Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Ngày đó Hoàng-Hậu được xem là bộ đôi công thủ nhịp nhàng, xuất sắc cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Họ chạy không biết mệt, lên xuống nhanh nhẹn và đã tạo nên dấu ấn vô cùng to lớn bằng tư duy chơi bóng đĩnh đạc, phong thái điềm tĩnh và kỹ năng rất nhạy bén. Đặc biệt mỗi lần lên bóng của Hoàng-Hậu là luôn gây sóng gió.

Ở trận vòng 1/8 thắng Jordan, Văn Hậu đã nhiều lần tràn lên gây choáng ngợp cho hàng thủ đối phương bằng những pha tuôn xuống tốc độ, tạo nên sự rối loạn và mang về những cú sút trái phá. Còn Trọng Hoàng tuy không quá mãnh liệt, nhưng đường bóng nào chắc đường bóng đó, nhất là những đường chuyền quyết định thì trên cả tuyệt vời.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 2.

Trọng Hoàng chơi rất hay ở hành lang phải

ẢNH: NGỌC LINH

Bàn thắng mà Công Phượng gỡ hòa trước Jordan chính là từ đường chuyền của Trọng Hoàng. Thời đó họ được xem như là những "wingback", tức là hậu vệ biên có xu hướng tấn công nhiều hơn và thường được sử dụng trong sơ đồ 3 trung vệ để tối ưu hóa khả năng đánh biên. Đây là một vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại.

Chính việc sắp xếp thành công cách chơi của "đôi cánh thiên thần" Hoàng-Hậu của HLV Park Hang-seo đã mang lại một vũ khí tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ, tạo nên sự ngưỡng mộ và phấn khích của người hâm mộ. Còn bản thân Hoàng-Hậu đã trở thành một bộ đôi không thể thay thế khi họ chơi bóng tự nhiên như hơi thở, mang về nhiều niềm vui và tự hào cho đất nước.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 3.

Đội tuyển U.23 Việt Nam tự tin trước trận gặp Kyrgyzstan

ẢNH: VFF

Cặp đôi mới cũng bắt đầu bùng nổ ngoạn mục

7 năm sau, U.23 Việt Nam đến với giải châu Á cũng đã có trận ra quân vô cùng ấn tượng trước Jordan và đang hướng đến một chiến thắng thứ 2 trước Kyrgyzstan vào tối nay. Nhiều người đã đánh giá cao việc khai thác tốt những tình huống cố định của U.23 Việt Nam. Nhưng để có những quả đá phạt góc chất lượng như vậy không thể không nhắc đến sức ép từ 2 cánh mà vai trò của cặp biên mới Phạm Minh Phúc và Nguyễn Phi Hoàng là vô cùng ấn tượng.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 4.

Phi Hoàng (17) và Minh Phúc (21) chơi ngày càng hay

ẢNH: VFF

Họ đã bắt đầu làm gợi nhớ phần nào hình ảnh Hoàng-Hậu ngày nào khi không chỉ phòng ngự hay mà còn băng lên tấn công một cách dũng mãnh. Những pha xử lý khéo léo, bình tĩnh đã giúp Minh Phúc và Phi Hoàng kiểm soát tốt vai trò ở hành lang của mình, nhất là tạo ra cự ly phối hợp nhóm với tiền vệ phòng ngự Thái Sơn và con thoi Đình Bắc.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 5.

Pha đi bóng dũng mãnh của Minh Phúc

ẢNH: TED TRẦN

Những pha bật nhả nhanh và lao lên chiếm khoảng trống cực kỳ nhạy bén để xuyên phá tốc độ rồi tung ra những đường chuyền quyết định hoặc những cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m 50 của Minh Phúc và Phi Hoàng thực sự quá chất lượng. Ở SEA Games 33, hình ảnh đó đã xuất hiện ngày càng với tần số dày đặc từ trận ra quân gặp Lào đến chung kết với Thái Lan. Cả 2 không chỉ có đường chuyền hay mà còn tự mình ghi bàn quá ấn tượng như bàn thắng của Minh Phúc. Ở trận thắng U.23 Jordan, cả 2 tiếp tục tạo bùng nổ mạnh.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 6.

Kỹ năng qua người khéo léo của Phi Hoàng

ẢNH: TED TRẦN

Không phải ngẫu nhiên mà HLV đội U.23 Jordan khi nhìn nhận về U.23 Việt Nam nhắc đến 3 cái tên là Đình Bắc, Khuất Văn Khang và người thứ 3 chính là Phi Hoàng. Ông đánh giá rất cao những pha leo biên quá dũng mãnh và những cú tạt có độ xoáy cùng điểm rơi quá hay của Phi Hoàng, xem anh như "cơn lốc đường biên". Còn HLV Kyrgyzstan khi nói về U.23 Việt Nam ngoài việc khen ngợi lối đá chung của toàn đội thì có đề cập đến những cú lao lên vùn vụt của các hậu vệ cánh Minh Phúc và Phi Hoàng.

Đôi cánh tung hoành cảm hứng ở sân cỏ châu Á: Bùng nổ ngoạn mục trước Kyrgyzstan- Ảnh 7.

Cả 2 luôn có sự phối hợp ăn ý cùng với tiền vệ Thái Sơn

ẢNH: TED TRẦN

Tối nay, đôi cánh thiên thần Minh Phúc-Phi Hoàng sẽ tiếp tục xé toang hàng thủ U.23 Kyrgyzstan, đó là điều mà người hâm mộ Việt Nam chờ đợi và hy vọng nó sẽ xảy đến, để không chỉ góp phần khẳng định hơn nữa tài năng của những "wingback" mới này mà còn mang về những giá trị thiết thực cho đội tuyển U.23 Việt Nam và có thể cả đội tuyển Việt Nam sau này.

