LĐBĐ Kyrgyzstan bất ngờ phân tích cực sâu U.23 Việt Nam, ca ngợi hết lời: Họ rất mạnh…

Văn Trình
09/01/2026 07:05 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) đánh giá U.23 Việt Nam là đối thủ có tổ chức, kỷ luật và giàu bản lĩnh, đồng thời cảnh báo đội nhà phải đặc biệt thận trọng khi đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21 giờ ngày 9.1, thuộc lượt đấu thứ 2 bảng A, VCK U.23 châu Á 2026. Trước khi màn so tài này diễn ra, U.23 Việt Nam đang xếp đầu, trong khi U.23 Kyrgyzstan xếp thứ 3.

Trên trang Facebook chính thức, KFU đã dành riêng bài viết để phân tích chi tiết về U.23 Việt Nam. Mở đầu bài viết, KFU đánh giá: “Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây không mang tính ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình đầu tư bài bản và lâu dài cho công tác đào tạo trẻ. Điều này giúp U.23 Việt Nam duy trì được sự ổn định về chuyên môn, cũng như bản lĩnh thi đấu tại các giải đấu châu lục”.

Theo KFU: “Bóng đá trẻ luôn giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Các cầu thủ U.23 được chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu. Nhờ đó, đội bóng này thường thể hiện sự tự tin, chủ động và khả năng thích nghi tốt khi bước vào những trận đấu có cường độ cao”.

KFU đánh giá rất cao U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam giờ đây đã ở vị thế khác

Đáng chú ý, trong bài đánh giá của mình, KFU đặc biệt nhắc đến dấu mốc U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á năm 2018. Theo KFU, đây là thành tích mang tính lịch sử, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

“Kể từ sau giải đấu này, U.23 Việt Nam không còn bị xem là đội bóng chiếu dưới, mà trở thành đối thủ luôn được các đội bóng châu Á dành sự tôn trọng”, KFU nhấn mạnh.

Không chỉ dựa trên thành tích trong quá khứ, KFU còn phân tích khá kỹ lối chơi của U.23 Việt Nam. KFU viết: “Đến VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam được đánh giá cao nhờ khả năng tổ chức chặt chẽ và tính kỷ luật trong vận hành chiến thuật. U.23 Việt Nam luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và giữ được cấu trúc thi đấu ổn định trong suốt trận đấu.

Hơn thế, U.23 Việt Nam luôn thi đấu với nhịp độ cao, di chuyển liên tục và gây sức ép đều đặn lên đối phương. Các cầu thủ sẵn sàng tranh chấp ở khu vực trung tuyến, chủ động áp sát ngay khi mất bóng và không để đối thủ dễ dàng triển khai thế trận. Đây là yếu tố khiến nhiều đội bóng gặp khó khăn, đặc biệt trong những thời điểm quyết định của trận đấu”.

“Nền tảng thể lực và tinh thần thi đấu của U.23 Việt Nam cũng là thứ vũ khí đặc biệt. Đội bóng Đông Nam Á có khả năng duy trì sự tập trung và cường độ chơi bóng trong suốt 90 phút. Bên cạnh đó, U.23 Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể, mà phát huy sức mạnh tập thể, với sự gắn kết cao giữa các tuyến”, KFU phân tích.

Theo KFU, các đối thủ ở châu Á giờ đây phải dành sự tôn trọng rất lớn khi gặp U.23 Việt Nam

Cũng theo KFU, vào tối 8.1 (giờ Việt Nam), U.23 Kyrgyzstan đã có buổi tập cuối cùng, chuẩn bị cho trận gặp U.23 Việt Nam. Ngoài Arshen Sharshenbekov phải vắng mặt vì thẻ đỏ ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út, 22 cầu thủ còn lại của U.23 Kyrgyzstan đều rất sẵn sàng cho trận đấu này.

KFU bày tỏ: “Công tác chuẩn bị của U.23 Kyrgyzstan đã hoàn tất. Toàn đội tự tin vào sức mạnh của mình và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu. Tinh thần đang rất cao, niềm tin vào chiến thắng rất mạnh mẽ. Đây sẽ là một ngày quyết định đối với tất cả chúng ta. Mỗi khoảnh khắc, mỗi sự hỗ trợ đều đưa đội bóng tiến lên phía trước”.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kyrgyzstan châu Á Đông Nam Á Kim Sang-sik
