Báo Kyrgyzstan: 'Chúng ta thi đấu tuyệt hay nhưng U.23 Việt Nam xuất sắc, bản lĩnh hơn'

Ở trận đấu diễn ra tối 9.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1. Phút 19, Khuất Văn Khang mở tỷ số cho U.23 Việt Nam, còn bàn thắng thứ 2 đến ở phút 87, sau pha phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman. Trong khi đó, Marlen Murzakhmatov là cầu thủ ghi bàn cho U.23 Kyrgyzstan với cú sút xa đẹp mắt ở phút 44.

Khi màn so tài trên sân King Abdullah Sport City khép lại, trang Sport AKIpress của Kyrgyzstan nhận xét: “U.23 Kyrgyzstan đã có màn thể hiện kiên cường, khiến U.23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong cả 2 hiệp đấu. Đây là đối thủ rất mạnh ở bảng A vì họ sở hữu đội hình chất lượng. Ở trận ra quân, U.23 Việt Nam đã rõ thực lực đáng sợ của mình khi đánh bại U.23 Jordan 2-0. Đáng tiếc, U.23 Kyrgyzstan đã để thua ở những phút cuối, sau pha phản lưới nhà của Marlen Murzakhmatov”.

“Thực tế, bàn phản lưới nhà của Marlen Murzakhmatov cũng chỉ là hệ quả sau một loạt sức ép của U.23 Việt Nam. Dù gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1 nhưng U.23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Trước khi Marlen Murzakhmatov đá phản lưới nhà, U.23 Kyrgyzstan không ít lần thoát thua may mắn. U.23 Việt Nam một lần nữa cho thấy đẳng cấp, bản lĩnh để có 3 điểm”, trang Sport AKIpress nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) có 3 điểm đầy cảm xúc ẢNH: TED TRẦN

"U.23 Việt Nam đè nén U.23 Kyrgyzstan trong hiệp 2, thắng xứng đáng"

Ký giả của trang Super Infor đánh giá: “So với trận ra quân, U.23 Kyrgyzstan vẫn cho thấy sự tích cực trên sân. Các học trò của ông Edmar Lacerda nỗ lực áp sát, không cho U.23 Việt Nam nhiều khoảng trống để chơi bóng. Chính tinh thần ấy giúp chúng ta có thế trận cân bằng với U.23 Việt Nam trong hiệp 1, cầm chân đối thủ 1-1. Nhìn màn trình diễn ấy, CĐV Kyrgyzstan đã không giấu nổi sự xúc động và tự hào. Tuy nhiên, đối thủ U.23 Việt Nam chứng minh họ vẫn quá hay ở hiệp 2 và tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành của Kurmanbek Nurlanbekov. Dù rất kiên cường, chơi tuyệt hay nhưng U.23 Kyrgyzstan cuối cùng cũng không thể tránh khỏi thất bại”.

Trong khi đó, ký giả của trang Vecherny Bishkek phân tích kỹ 2 bàn thua mà U.23 Kyrgyzstan phải nhận trước U.23 Việt Nam: “Trước trận đấu, U.23 Kyrgyzstan đã được cảnh báo về những quả phạt góc - thứ vũ khí đáng sợ nhất của U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Edmar Lacerda dường như vẫn chưa sẵn sàng để đối phó, khiến khung thành nhiều lần chao đảo. 2 lần thua bàn ở trận này cũng đều xuất phát từ các quả phạt góc. Ở hiệp 1, hàng thủ U.23 Kyrgyzstan xử lý không dứt khoát, để Lê Phát chiếm được không gian và mang về quả phạt đền. Tiếp đến bàn thua thứ 2, vẫn là sự lúng túng của các trung vệ giúp Văn Thuận đánh đầu, qua đó dẫn đến việc Marlen Murzakhmatov phản lưới”.

U.23 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng A, gần như nắm chắc chiếc vé đi tiếp ẢNH: TED TRẦN

Với 3 điểm ở trận đấu này, U.23 Việt Nam hiện đã có 6 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục dẫn đầu bảng A và gần như nắm chắc vé vào tứ kết. Phía đối diện, U.23 Kyrgyzstan chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Trang Komsomolskaya Pravda bày tỏ: “U.23 Việt Nam gần như có vé đi tiếp, đó là thành quả xứng đáng của họ. Đồng thời, thành tích này tiếp tục là lời khẳng định rằng bóng đá Việt Nam đang có những bước đi rất đúng đắn. Về phần U.23 Kyrgyzstan, chúng ta đã bị loại. Tuy nhiên, chắc chắn màn thể hiện của họ vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen. Trước khi ra về, U.23 Kyrgyzstan sẽ còn trận đấu cuối, gặp U.23 Jordan. Đây cũng là trận đấu rất quan trọng và thầy trò HLV Edmar Lacerda cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng, qua đó ra về trong thế ngẩng cao đầu”.