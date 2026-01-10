Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Đông Nam Á khen tới tấp: ‘U.23 Việt Nam ngày càng hoàn hảo dưới tài của HLV Kim Sang-sik’

Văn Trình
Văn Trình
10/01/2026 00:09 GMT+7

Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Kyrgyzstan và cho rằng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thể hiện.

'U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên trang sử'

Ở lượt đấu thứ 2 bảng A VCK châu Á 2026 diễn ra tối 9.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1. Với chiến thắng này, U.23 Việt Nam có 6 điểm, tiếp tục dẫn đầu và gần như nắm chắc vé vào chơi ở tứ kết. Trang Siam sport của Thái Lan đánh giá: “Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1 để giành được 3 điểm quan trọng. Trận thắng này là chiến thắng thứ hai liên tiếp, giúp họ có được 6 điểm tuyệt đối và đảm bảo một suất vào vòng tiếp theo của U.23 châu Á, đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út”.

Siam sport nhấn mạnh: “Trong quá khứ, U.23 Việt Nam đã có 3 lần vượt qua được vòng bảng ở U.23 châu Á. Đồng thời, nếu vượt qua được vòng bảng ở kỳ giải lần này, U.23 Việt Nam sẽ viết nên trang sử mới, có 3 lần liên tiếp góp mặt ở tứ kết, sau các năm 2022 và 2024”.

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

Báo Đông Nam Á khen tới tấp: ‘U.23 Việt Nam ngày càng hoàn hảo dưới tài của HLV Kim Sang-sik’- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh, đánh bại U.23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ 2

ẢNH: TED TRẦN

“Trong trận đấu thứ hai bảng A, U.23 Việt Nam gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng là Kyrgyzstan. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán. Dù vậy, lối chơi gắn kết, tinh thần không bỏ cuộc một lần nữa giúp U.23 Việt Nam giành 3 điểm. U.23 Việt Nam đã có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận đấu - một thành tích đáng nể”, trang Khaosod của Thái Lan đánh giá.

Tại Indonesia, trang Seasia Gola bình luận: “Sau khi thể hiện đẳng cấp, đánh bại đối thủ mạnh U.23 Jordan 2-0 ngày ra quân, các cầu thủ U.23 Việt Nam tiếp tục có thắng lợi 2-1 trước Kyrgyzstan. Đó là một hành trình hoàn hảo khi cả 2 trận đấu, U.23 Việt Nam đều cho thấy được sức mạnh của mình. U.23 Việt Nam gần như có vé vào chơi ở tứ kết dù cho U.23 châu Á 2026 vẫn còn 1 lượt đấu”.

Trong khi đó, kênh CNN của Indonesia cũng dành nhiều lời khen cho U.23 Việt Nam: “Đội bóng trẻ của Việt Nam dự VCK châu Á 2026 với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là khi nhìn vào cách họ đánh bại 2 đối thủ đã qua của bảng A. Ở lượt đấu đầu tiên, U.23 Việt Nam bất ngờ chọn cách tấn công phủ đầu, khiến U.23 Jordan nhận 2 bàn thua choáng váng. Có lợi thế, U.23 Việt Nam chơi kỷ luật, bảo vệ thành quả để có 3 điểm. Đến trận gặp U.23 Kyrgyzstan, dù gặp khó khăn và có thời điểm bị đối thủ gỡ hòa nhưng U.23 Việt Nam không hề lúng túng. Họ tự tin phối hợp, tìm cơ hội ghi bàn để rồi có bàn ấn định tỷ số ở phút 87”.

Báo Đông Nam Á khen tới tấp: ‘U.23 Việt Nam ngày càng hoàn hảo dưới tài của HLV Kim Sang-sik’- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam được truyền thông Đông Nam Á khen ngợi sau 2 trận toàn thắng

ẢNH: TED TRẦN

Highlight U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Kyrgyzstan: Chiến thắng nghẹt thở tới phút chót

“Sự đa dạng trong chiến thuật của HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thể hiện đúng thực lực, chứng minh mình là một trong những lá cờ nổi bật của khu vực ở sân chơi châu lục. Với lối đá khó chịu, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa tại U.23 châu Á 2026”, CNN Indonesia dự đoán.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Báo Kyrgyzstan: 'Chúng ta thi đấu tuyệt hay nhưng U.23 Việt Nam xuất sắc, bản lĩnh hơn'

Báo Kyrgyzstan: 'Chúng ta thi đấu tuyệt hay nhưng U.23 Việt Nam xuất sắc, bản lĩnh hơn'

Chiến thắng 2-1 trước U.23 Kyrgyzstan tối 9.1 không chỉ giúp U.23 Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, mà còn khiến truyền thông đất nước Trung Á phải dành nhiều lời khen cho đẳng cấp và bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HLV Kyrgyzstan thừa nhận một sự thật cay đắng, nói điều cực hay về U.23 Việt Nam

HLV Kim tiết lộ lý do không xếp Đình Bắc đá chính, ‘Văn Thuận luôn vào sân từ ghế dự bị vì…’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 châu Á U.23 Việt Nam Thái Lan Indonesia Tứ kết Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận