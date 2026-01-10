Báo Đông Nam Á khen tới tấp: ‘U.23 Việt Nam ngày càng hoàn hảo dưới tài của HLV Kim Sang-sik’

'U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên trang sử'

Ở lượt đấu thứ 2 bảng A VCK châu Á 2026 diễn ra tối 9.1, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1. Với chiến thắng này, U.23 Việt Nam có 6 điểm, tiếp tục dẫn đầu và gần như nắm chắc vé vào chơi ở tứ kết. Trang Siam sport của Thái Lan đánh giá: “Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc, đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1 để giành được 3 điểm quan trọng. Trận thắng này là chiến thắng thứ hai liên tiếp, giúp họ có được 6 điểm tuyệt đối và đảm bảo một suất vào vòng tiếp theo của U.23 châu Á, đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út”.

Siam sport nhấn mạnh: “Trong quá khứ, U.23 Việt Nam đã có 3 lần vượt qua được vòng bảng ở U.23 châu Á. Đồng thời, nếu vượt qua được vòng bảng ở kỳ giải lần này, U.23 Việt Nam sẽ viết nên trang sử mới, có 3 lần liên tiếp góp mặt ở tứ kết, sau các năm 2022 và 2024”.

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

U.23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh, đánh bại U.23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ 2 ẢNH: TED TRẦN

“Trong trận đấu thứ hai bảng A, U.23 Việt Nam gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng là Kyrgyzstan. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán. Dù vậy, lối chơi gắn kết, tinh thần không bỏ cuộc một lần nữa giúp U.23 Việt Nam giành 3 điểm. U.23 Việt Nam đã có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận đấu - một thành tích đáng nể”, trang Khaosod của Thái Lan đánh giá.

Tại Indonesia, trang Seasia Gola bình luận: “Sau khi thể hiện đẳng cấp, đánh bại đối thủ mạnh U.23 Jordan 2-0 ngày ra quân, các cầu thủ U.23 Việt Nam tiếp tục có thắng lợi 2-1 trước Kyrgyzstan. Đó là một hành trình hoàn hảo khi cả 2 trận đấu, U.23 Việt Nam đều cho thấy được sức mạnh của mình. U.23 Việt Nam gần như có vé vào chơi ở tứ kết dù cho U.23 châu Á 2026 vẫn còn 1 lượt đấu”.

Trong khi đó, kênh CNN của Indonesia cũng dành nhiều lời khen cho U.23 Việt Nam: “Đội bóng trẻ của Việt Nam dự VCK châu Á 2026 với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là khi nhìn vào cách họ đánh bại 2 đối thủ đã qua của bảng A. Ở lượt đấu đầu tiên, U.23 Việt Nam bất ngờ chọn cách tấn công phủ đầu, khiến U.23 Jordan nhận 2 bàn thua choáng váng. Có lợi thế, U.23 Việt Nam chơi kỷ luật, bảo vệ thành quả để có 3 điểm. Đến trận gặp U.23 Kyrgyzstan, dù gặp khó khăn và có thời điểm bị đối thủ gỡ hòa nhưng U.23 Việt Nam không hề lúng túng. Họ tự tin phối hợp, tìm cơ hội ghi bàn để rồi có bàn ấn định tỷ số ở phút 87”.

U.23 Việt Nam được truyền thông Đông Nam Á khen ngợi sau 2 trận toàn thắng ẢNH: TED TRẦN

Highlight U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Kyrgyzstan: Chiến thắng nghẹt thở tới phút chót

“Sự đa dạng trong chiến thuật của HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thể hiện đúng thực lực, chứng minh mình là một trong những lá cờ nổi bật của khu vực ở sân chơi châu lục. Với lối đá khó chịu, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa tại U.23 châu Á 2026”, CNN Indonesia dự đoán.