Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lãnh đạo phe ly khai Yemen 'biến mất' trước đàm phán ở Ả Rập Xê Út?

Khánh An
Khánh An
07/01/2026 14:55 GMT+7

Lãnh đạo Hội đồng chuyển tiếp miền nam (STC) ở Yemen không lên máy bay đến Ả Rập Xê Út để đàm phán như dự kiến nhằm giải quyết khủng hoảng ở miền nam Yemen.

Lãnh đạo STC Yemen ' biến mất ' trước đàm phán giải quyết khủng hoảng Yemen - Ảnh 1.

Một chốt kiểm tra an ninh ở Aden (Yemen) vào ngày 7.1

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin lãnh đạo lực lượng STC Aidarous al-Zubaidi đã "bỏ trốn đến một địa điểm không xác định" vào ngày 7.1, sau khi không lên chuyến bay đến Riyadh (Ả Rập Xê Út) để đàm phán về khủng hoảng tại miền nam Yemen.

Động thái này dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột gần đây ở miền nam Yemen, vốn gây mâu thuẫn lớn giữa Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Phát ngôn viên Turki al-Maliki của liên minh do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết chuyến bay chở nhiều lãnh đạo cấp cao của STC đã cất cánh sau khi hoãn 3 giờ mà ông Aidarous vẫn không xuất hiện và không rõ tung tích.

Ông Turki nói thêm rằng trong thời gian chuyến bay bị hoãn, có thông tin cho thấy ông Aidarous "điều động lực lượng lớn" và "kêu gọi huy động, di chuyển và trang bị vũ khí hạng nhẹ và vừa cho các thành viên".

Lãnh đạo STC Yemen ' biến mất ' trước đàm phán giải quyết khủng hoảng Yemen - Ảnh 2.

Lãnh đạo STC Aidarous al-Zubaidi

ẢNH: AP

STC sau đó cho hay ông Aidarous vẫn ở lại Aden (Yemen) giám sát các hoạt động quân sự và an ninh trong thành phố. Bên cạnh đó, STC cho hay họ đã mất liên lạc với phái đoàn đến Riyadh và kêu gọi Ả Rập Xê Út đảm bảo an toàn cho họ.

Ả Rập Xê Út và UAE lần đầu can thiệp vào Yemen cách đây hơn một thập niên, sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa vào năm 2014.

UAE tham gia liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm ủng hộ chính quyền được quốc tế công nhận. STC thành lập năm 2017 với sự hỗ trợ của UAE và tham gia liên minh chính phủ.

Trong nhiều năm, STC kiểm soát khu vực phía nam và phía đông Yemen, được các nước vùng Vịnh ủng hộ.

Tuy nhiên, STC vào tháng trước bất ngờ giành quyền kiểm soát thêm một số khu vực lãnh thổ, làm thay đổi cán cân quyền lực và khiến Ả Rập Xê Út mâu thuẫn với UAE.

Ả Rập Xê Út xem sự tiến bước của STC là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình, nên gây áp lực buộc UAE rút lực lượng của mình khỏi Yemen.

Vào ngày 7.1, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã tiến hành không kích phủ đầu tại tỉnh al-Dhalea, nơi sinh của ông Aidarous, sau khi phát hiện sự di chuyển của lực lượng vũ trang tại đây.

STC sau đó ra thông cáo kêu gọi Ả Rập Xê Út ngừng không kích. Giới chức địa phương và các nguồn tin cho biết đã có 15 cuộc không kích tại đây khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Tin liên quan

UAE hoàn tất rút quân khỏi Yemen, Ả Rập Xê Út không kích lực lượng STC

UAE hoàn tất rút quân khỏi Yemen, Ả Rập Xê Út không kích lực lượng STC

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết đã hoàn tất rút quân tại Yemen, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa lực lượng STC do UAE hậu thuẫn và quân chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Tình hình Yemen căng thẳng, có thể nhanh chóng xấu đi

Houthi đột kích văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Yemen, bắt giữ 20 người

Khám phá thêm chủ đề

Aidarous al-Zubaidi STC đàm phán Yemen khủng hoảng ả rập xê út uae ADEN riyadh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận