Lãnh đạo phe ly khai Yemen 'biến mất' trước đàm phán ở Ả Rập Xê Út?

Một chốt kiểm tra an ninh ở Aden (Yemen) vào ngày 7.1 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin lãnh đạo lực lượng STC Aidarous al-Zubaidi đã "bỏ trốn đến một địa điểm không xác định" vào ngày 7.1, sau khi không lên chuyến bay đến Riyadh (Ả Rập Xê Út) để đàm phán về khủng hoảng tại miền nam Yemen.

Động thái này dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột gần đây ở miền nam Yemen, vốn gây mâu thuẫn lớn giữa Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Phát ngôn viên Turki al-Maliki của liên minh do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết chuyến bay chở nhiều lãnh đạo cấp cao của STC đã cất cánh sau khi hoãn 3 giờ mà ông Aidarous vẫn không xuất hiện và không rõ tung tích.

Ông Turki nói thêm rằng trong thời gian chuyến bay bị hoãn, có thông tin cho thấy ông Aidarous "điều động lực lượng lớn" và "kêu gọi huy động, di chuyển và trang bị vũ khí hạng nhẹ và vừa cho các thành viên".

Lãnh đạo STC Aidarous al-Zubaidi ẢNH: AP

STC sau đó cho hay ông Aidarous vẫn ở lại Aden (Yemen) giám sát các hoạt động quân sự và an ninh trong thành phố. Bên cạnh đó, STC cho hay họ đã mất liên lạc với phái đoàn đến Riyadh và kêu gọi Ả Rập Xê Út đảm bảo an toàn cho họ.

Ả Rập Xê Út và UAE lần đầu can thiệp vào Yemen cách đây hơn một thập niên, sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa vào năm 2014.

UAE tham gia liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm ủng hộ chính quyền được quốc tế công nhận. STC thành lập năm 2017 với sự hỗ trợ của UAE và tham gia liên minh chính phủ.

Trong nhiều năm, STC kiểm soát khu vực phía nam và phía đông Yemen, được các nước vùng Vịnh ủng hộ.

Tuy nhiên, STC vào tháng trước bất ngờ giành quyền kiểm soát thêm một số khu vực lãnh thổ, làm thay đổi cán cân quyền lực và khiến Ả Rập Xê Út mâu thuẫn với UAE.

Ả Rập Xê Út xem sự tiến bước của STC là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình, nên gây áp lực buộc UAE rút lực lượng của mình khỏi Yemen.

Vào ngày 7.1, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã tiến hành không kích phủ đầu tại tỉnh al-Dhalea, nơi sinh của ông Aidarous, sau khi phát hiện sự di chuyển của lực lượng vũ trang tại đây.

STC sau đó ra thông cáo kêu gọi Ả Rập Xê Út ngừng không kích. Giới chức địa phương và các nguồn tin cho biết đã có 15 cuộc không kích tại đây khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.