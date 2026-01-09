Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim tiết lộ lý do không xếp Đình Bắc đá chính, ‘Văn Thuận luôn vào sân từ ghế dự bị vì…’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/01/2026 23:42 GMT+7

Sau chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan vào tối 9.1, cơ hội vào tứ kết của đội U.23 Việt Nam đã rất cao. Vì thế, HLV Kim Sang-sik muốn xoay tua đội hình.

'Tôi rất hài lòng', thầy Kim mãn nguyện

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Đội U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng để có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực trên sân. Kyrgyzstan đã thua 1 trận trước rồi, nên họ cần phải thắng 2 trận còn lại để có cơ hội đi tiếp. Vì thế, họ có động lực, khát khao thi đấu mạnh mẽ nên mọi chuyện không hề dễ dàng. 

Về Đình Bắc, cậu ấy gặp một vấn đề nhỏ về cơ bắp nên chúng tôi phải để cậu ấy dự bị. Văn Thuận thì phù hợp vào sân từ băng ghế dự bị, luôn làm tốt nhiệm vụ, rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của họ".

HLV Kim tiết lộ lý do không xếp Đình Bắc đá chính, ‘Văn Thuận luôn vào sân từ ghế dự bị vì…’- Ảnh 1.

Nhật Minh (số 16), Hiểu Minh (số 4) có thể được nghỉ ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út

ẢNH: TED TRẦN

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Các cầu thủ phòng ngự đã hoạt động vất vả trong 2 trận gần nhất. Vì thế, tôi sẽ chờ kết quả trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Jordan để quyết định 11 cầu thủ đá chính ở trận tới (tính đến việc xoay tua). Chúng tôi cũng cần đánh giá lại thể trạng của cầu thủ.

Highlight U.23 Việt Nam 2-1 U.23 Kyrgyzstan: Chiến thắng nghẹt thở tới phút chót

Tôi hy vọng Ả Rập Xê Út sẽ giành chiến thắng để U.23 Việt Nam giành vé vào tứ kết, các cầu thủ có thể nghỉ ngơi. Có một vài cầu thủ chưa được ra sân, tôi cũng muốn trao cho họ cơ hội thi đấu, nếu kịch bản đó xảy ra".

Khi được hỏi muốn gặp Nhật Bản, Qatar hay UAE, HLV Kim Sang-sik trả lời: "Tôi chưa nghĩ về điều này. Cầu thủ của chúng tôi đang có động lực lớn, đang cực kỳ khát khao nên chúng tôi rất tự tin giành chiến thắng. Tôi hy vọng các đối thủ có thể nhìn thấy rằng chúng tôi không e ngại đối thủ nào. Chúng tôi muốn giành chiến thắng".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Kim
