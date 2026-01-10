Thái Sơn nói gì khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận U.23 Việt Nam thắng Kyrgyzstan?

Sau chiến thắng 2-1, Thái Sơn giữ được sự khiêm tốn và bản lĩnh khi chia sẻ về thành quả của toàn đội. Thái Sơn khẳng định: "Không trận đấu nào là dễ dàng, tôi rất vui với chiến thắng này. Toàn đội sẽ cố gắng, hướng đến mục tiêu cao nhất có thể".

Thái Sơn trả lời đĩnh đạc ẢNH: TED TRẦN

Đáng chú ý, khi được hỏi về sự so sánh giữa các thế hệ cầu thủ U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2024 và 2026, Thái Sơn đã có câu trả lời đầy ấn tượng: "Hai đội hình không khác nhau lắm. Điểm chung lớn nhất chính là tinh thần quyết tâm và nỗ lực cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo".

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

Phát biểu này của Thái Sơn không chỉ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy mà còn là lời khẳng định về giá trị cốt lõi của các cấp độ đội tuyển Việt Nam là luôn chiến đấu bằng cả trái tim vì niềm tự hào dân tộc, bất kể là ở giai đoạn nào.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



