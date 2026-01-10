Vì sao U.23 Việt Nam thắng 2 trận vẫn... có thể bị loại: Lịch đấu trận sinh tử với Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam chưa chắc vé tứ kết

Tối 9.1, U.23 Việt Nam đã hoàn thành điều kiện cần để sớm đặt chân vào tứ kết U.23 châu Á, khi đánh bại U.23 Kyrgyzstan (2-1), qua đó có 6 điểm sau 2 trận và đứng vững trên ngôi đầu.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần thêm một yếu tố để hoàn thành điều kiện đủ, đó là U.23 Jordan hòa hoặc thua U.23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. U.23 Jordan thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, qua đó níu kéo hy vọng vào tứ kết.

U.23 Việt Nam phải chờ đợi ẢNH: TED TRẦN TV

Sau 2 lượt đấu, U.23 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, U.23 Jordan đứng nhì với 3 điểm, U.23 Ả Rập Xê Út cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ ba do kém hiệu số đối đầu với Jordan, còn U.23 Kyrgyzstan đã bị loại với 0 điểm.

Ở lượt đấu hạ màn, U.23 Việt Nam sẽ so tài U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1. Cùng giờ, U.23 Jordan gặp U.23 Kyrgyzstan. Cục diện bảng A chưa thể được định đoạt, do rất nhiều kịch bản phức tạp, khó lường có thể xảy ra ở lượt đấu cuối. U.23 Việt Nam là đội chiếm thế thượng phong cũng như quyền tự quyết, nhưng vẫn không loại trừ khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik phải dừng bước.

VFF thưởng U.23 Việt Nam 1,1 tỉ đồng, AFC khen ông Kim thay người cao tay sau chiến thắng Kyrgyzstan

Kịch bản khó lường

Nếu U.23 Jordan hòa hoặc thua U.23 Kyrgyzstan: U.23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út.

Nếu U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan: U.23 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu thắng hoặc hòa U.23 Ả Rập Xê Út.

Kịch bản phức tạp nhất ở bảng này là U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan, còn U.23 Việt Nam thua U.23 Ả Rập Xê Út. Khi ấy, sẽ có 3 đội cùng sở hữu 6 điểm, cùng có số điểm trong các cuộc đối đầu trực tiếp bằng nhau. Thứ hạng sẽ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Cục diện phức tạp ở bảng A ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Với kết quả đã có, những giả định sau có thể xảy ra:

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 1 bàn: U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng.

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 2 bàn: U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng.

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 3 bàn, nhưng ghi tối thiểu 1 bàn: U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng.

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 4 bàn, hoặc thua với tỷ số 0-3: U.23 Việt Nam bị loại.

Như vậy, có thể thấy nguy cơ U.23 Việt Nam bị loại là tương đối thấp, nhưng trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Ở VCK U.20 châu Á 2023, U.20 Việt Nam từng bị loại dù đã thắng 2 trận trước U.20 Úc và U.20 Qatar. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dừng bước bởi kém U.20 Úc và U.20 Iran khi xét đối đầu vòng tròn.

Do đó, U.23 Việt Nam vẫn cần thận trọng tối đa ở trận "sinh tử" với U.23 Ả Rập Xê Út. Đội chủ nhà đã hết đường lùi và sẽ chơi với tinh thần quyết tâm để lật ngược thế cờ.



