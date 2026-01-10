FIFA bất ngờ ‘so sánh’ Văn Thuận với Bellingham: Siêu dự bị cực chất của thầy Kim

FIFA đặt Văn Thuận cạnh ngôi sao đội tuyển Anh

Tiền vệ Lê Văn Thuận lại góp công trong chiến thắng của U.23 Việt Nam, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa là tác giả của pha đánh đầu lái bóng, khiến hậu vệ U.23 Kyrgyzstan lúng túng phản lưới nhà ở phút 87, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam.

Một lần nữa, Văn Thuận lại "son" khi vào sân từ ghế dự bị. Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, Văn Thuận từng đánh đầu tung lưới U.23 Singapore cũng trong khoảng thời gian cuối trận, giúp U.23 Việt Nam thắng chật vật với tỷ số 1-0.

FIFA liên tưởng cú dang tay của Văn Thuận với Jude Bellingham ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến SEA Games 33, duyên ghi bàn của Văn Thuận lại phát huy tác dụng. Anh là tác giả của pha đánh đầu mở tỷ số vào lưới U.23 Philippines, giúp U.23 Việt Nam thắng chung cuộc 2-0 ở bán kết. Đến trận chung kết, Văn Thuận dứt điểm hiểm ở hiệp phụ, giúp Thanh Nhàn ghi bàn ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U.23 Thái Lan với tỷ số 3-2.

Trang fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã so sánh màn ăn mừng dang rộng hai tay của Văn Thuận với ngôi sao Jude Bellingham của đội tuyển Anh.

Bellingham hiện là tiền vệ tấn công chủ lực của Real Madrid. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Birmingham City có cách ăn mừng dang rộng đôi tay đầy ngạo nghễ đã trở thành thương hiệu. FIFA đã liên tưởng cách ăn mừng của Văn Thuận với Bellingham.

Dù rằng, Văn Thuận không thể so bì đẳng cấp với một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại, nhưng rõ ràng, khoảnh khắc dang tay của cả hai phảng phất sự tự tin và chất "ngông" của cầu thủ trẻ.

Văn Thuận sinh năm 2006, năm ngoái vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League. Văn Thuận được HLV Velizar Popov phát hiện và đôn lên mài giũa ở đội một Thanh Hóa.

Anh từng không trụ lại danh sách U.23 Việt Nam ở giai đoạn đầu HLV Kim Sang-sik nắm quyền do không đáp ứng chuyên môn. Song, nhờ nỗ lực miệt mài, Văn Thuận dần trở thành quân bài chiến lược quan trọng của ông Kim.

"Cùng với Đình Bắc, Văn Thuận tích cực phòng ngự từ xa. Cậu ấy còn góp công lớn vào bàn thắng thứ hai. Màn thể hiện ấy ảnh hưởng tích cực đến toàn đội", HLV Kim Sang-sik khen ngợi học trò sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan.