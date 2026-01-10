Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

FIFA bất ngờ ‘so sánh’ Văn Thuận với Bellingham: Siêu dự bị cực chất của thầy Kim

Hồng Nam
Hồng Nam
10/01/2026 00:44 GMT+7

Văn Thuận lại chứng tỏ cái duyên khi vào sân từ ghế dự bị, với việc góp công lớn giúp U.23 Việt Nam hạ U.23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1.

FIFA đặt Văn Thuận cạnh ngôi sao đội tuyển Anh

Tiền vệ Lê Văn Thuận lại góp công trong chiến thắng của U.23 Việt Nam, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. 

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa là tác giả của pha đánh đầu lái bóng, khiến hậu vệ U.23 Kyrgyzstan lúng túng phản lưới nhà ở phút 87, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho U.23 Việt Nam.

Một lần nữa, Văn Thuận lại "son" khi vào sân từ ghế dự bị. Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, Văn Thuận từng đánh đầu tung lưới U.23 Singapore cũng trong khoảng thời gian cuối trận, giúp U.23 Việt Nam thắng chật vật với tỷ số 1-0. 

FIFA bất ngờ ‘so sánh’ Văn Thuận với Bellingham: Siêu dự bị cực chất của thầy Kim- Ảnh 1.

FIFA liên tưởng cú dang tay của Văn Thuận với Jude Bellingham

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đến SEA Games 33, duyên ghi bàn của Văn Thuận lại phát huy tác dụng. Anh là tác giả của pha đánh đầu mở tỷ số vào lưới U.23 Philippines, giúp U.23 Việt Nam thắng chung cuộc 2-0 ở bán kết. Đến trận chung kết, Văn Thuận dứt điểm hiểm ở hiệp phụ, giúp Thanh Nhàn ghi bàn ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U.23 Thái Lan với tỷ số 3-2. 

Trang fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã so sánh màn ăn mừng dang rộng hai tay của Văn Thuận với ngôi sao Jude Bellingham của đội tuyển Anh. 

Đánh bại Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á

Bellingham hiện là tiền vệ tấn công chủ lực của Real Madrid. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Birmingham City có cách ăn mừng dang rộng đôi tay đầy ngạo nghễ đã trở thành thương hiệu. FIFA đã liên tưởng cách ăn mừng của Văn Thuận với Bellingham. 

Dù rằng, Văn Thuận không thể so bì đẳng cấp với một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại, nhưng rõ ràng, khoảnh khắc dang tay của cả hai phảng phất sự tự tin và chất "ngông" của cầu thủ trẻ.

Văn Thuận sinh năm 2006, năm ngoái vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League. Văn Thuận được HLV Velizar Popov phát hiện và đôn lên mài giũa ở đội một Thanh Hóa. 

Anh từng không trụ lại danh sách U.23 Việt Nam ở giai đoạn đầu HLV Kim Sang-sik nắm quyền do không đáp ứng chuyên môn. Song, nhờ nỗ lực miệt mài, Văn Thuận dần trở thành quân bài chiến lược quan trọng của ông Kim.

"Cùng với Đình Bắc, Văn Thuận tích cực phòng ngự từ xa. Cậu ấy còn góp công lớn vào bàn thắng thứ hai. Màn thể hiện ấy ảnh hưởng tích cực đến toàn đội", HLV Kim Sang-sik khen ngợi học trò sau trận thắng U.23 Kyrgyzstan. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Chiến thắng ngọt ngào của U.23 Việt Nam

Chiến thắng ngọt ngào của U.23 Việt Nam

U.23 VN có chiến thắng ngọt ngào 2-1 trước U.23 Kyrgyzstan (tối 9.1) để mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á 2026.

HLV Kyrgyzstan thừa nhận một sự thật cay đắng, nói điều cực hay về U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đổi nhân sự đấu Kyrgyzstan: Quốc Việt bất ngờ đá chính thay Đình Bắc, đội hình vẫn rất mạnh

Khám phá thêm chủ đề

Văn Thuận U.23 Việt Nam Kim Sang-sik FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận