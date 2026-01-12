U.23 Việt Nam thay nửa đội hình đấu Ả Rập Xê Út: HLV Kim gây sốc, Lê Viktor đá chính

U.23 Việt Nam vẫn sử dụng lực lượng mới mẻ

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ lượt trận hạ màn bảng A VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra lúc 23 giờ 30 hôm nay 12.1.

Dù chỉ cần một trận hòa để giữ chắc ngôi đầu, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn cẩn trọng sử dụng lực lượng rất mạnh để đảm bảo kết quả. U.23 Ả Rập Xê Út là đối thủ đáng gờm, buộc U.23 Việt Nam phải dồn toàn lực mới mong giành 3 điểm trọn vẹn.

Đứng trong khung gỗ tiếp tục là thủ môn Trần Trung Kiên, bức tường vững chãi đã giữ sạch lưới 8/13 trận gần nhất cho U.23 Việt Nam. Ở trận gặp U.23 Kyrgyzstan, Trung Kiên đã xử lý cực chắc các pha bóng bổng, ra vào, giúp thầy trò ông Kim đứng vững.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) bước vào trận đấu sống còn với U.23 Ả Rập Xê Út ẢNH: TED TRẦN TV

Bộ ba trung vệ vẫn gồm ba cái tên quen thuộc: Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Dưới thời ông Kim, hàng thủ U.23 Việt Nam luôn giữ nguyên bộ khung để đảm bảo tính ổn định. Cả ba trung vệ đều đang chơi đạt yêu cầu, phối hợp bọc lót tốt, hỗ trợ tấn công cũng rất hiệu quả. Ở hai biên, Khuất Văn Khang (trái) và Võ Anh Quân (phải) có tên.

Tuyến tiền vệ sẽ do Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn trấn giữ. Trên hàng công, "đinh ba" của thầy Kim gồm Lê Viktor, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Công Phương. Đây là lần đầu bộ ba tiền đạo này sát cánh cùng nhau. Cả ba đã quen với ghế dự bị, nhưng lần này, lại đá chính trước U.23 Ả Rập Xê Út.

Như vậy so với trận gặp U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam thay tới 5 vị trí.

Cơ hội nào cho U.23 Việt Nam?

Sau 2 lượt đấu, U.23 Việt Nam ngự trị trên ngôi đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số +3. U.23 Jordan đứng nhì với 3 điểm, hiệu số -1. U.23 Ả Rập Xê Út cũng có 3 điểm, hiệu số 0, nhưng phải đứng thứ ba do thua U.23 Jordan ở cuộc đối đầu trực tiếp. U.23 Kyrgyzstan đứng cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -2.

Bảng A đang diễn ra với diễn biến khó đoán, khi cả 4 đội còn nguyên cơ hội đi tiếp hoặc... bị loại.

Nếu U.23 Jordan hòa hoặc thua U.23 Kyrgyzstan: U.23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út. Nếu U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan: U.23 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu thắng hoặc hòa U.23 Ả Rập Xê Út.

Kịch bản phức tạp nhất ở bảng này là U.23 Jordan thắng U.23 Kyrgyzstan, còn U.23 Việt Nam thua U.23 Ả Rập Xê Út. Khi ấy, sẽ có 3 đội cùng sở hữu 6 điểm, cùng có số điểm trong các cuộc đối đầu trực tiếp bằng nhau. Thứ hạng sẽ được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Bảng xếp hạng trước lượt hạ màn

Với kết quả đã có, những giả định sau có thể xảy ra:

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 1 bàn: U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi đầu bảng.

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 2 bàn: U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng.

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 3 bàn, nhưng ghi tối thiểu 1 bàn: U.23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng.

+ Nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt 4 bàn, hoặc thua với tỷ số 0-3: U.23 Việt Nam bị loại.

Như vậy, có thể thấy nguy cơ U.23 Việt Nam bị loại là tương đối thấp, nhưng trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.



