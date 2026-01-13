U.23 Việt Nam liên tục phá kỷ lục châu Á: Thầy Kim viết lại lịch sử

U.23 Việt Nam xô đổ cột mốc lịch sử

Trong 5 lần dự VCK U.23 châu Á trước đây, thành tích tốt nhất ở vòng bảng của U.23 Việt Nam là 6 điểm, thiết lập vào năm 2024. Đó là năm thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thắng U.23 Kuwait (3-1), U.23 Malaysia (2-0) và thua U.23 Uzbekistan (0-3), khép lại vòng bảng với ngôi nhì.

Kỷ lục 6 điểm đã được HLV Kim Sang-sik cùng học trò san bằng ở vòng bảng năm nay chỉ sau 2 trận, khi U.23 Việt Nam toàn thắng U.23 Jordan (2-0) và U.23 Kyrgyzstan (2-1). Chỉ cần thêm 1 điểm trước U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam sẽ xô đổ cột mốc điểm số cao nhất từng có ở vòng bảng U.23 châu Á.

HLV Kim Sang-sik đang tiến bước vững chắc cùng U.23 Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Để rồi, U.23 Việt Nam còn làm tốt hơn thế. Đình Bắc cùng đồng đội thắng nốt U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 để khép lại bảng A với 9 điểm trọn vẹn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng U.23 châu Á.

Đây cũng là lần đầu tiên, toàn đội khép lại vòng bảng với ngôi đầu. Ở các lần dự giải trước đó, U.23 Việt Nam lần lượt có 0 điểm (2016), 4 điểm (2018), 2 điểm (2020), 5 điểm (2022) và 6 điểm (2024), chỉ đứng cao nhất là ngôi nhì bảng. Đồng thời, VCK U.23 châu Á 2026 cũng là lần đầu tiên, U.23 Việt Nam có 3 trận thắng (chỉ tính trong 90 phút chính thức). Đây là số trận thắng bằng những gì toàn đội làm được ở 2 VCK trước đó cộng lại.

Chuỗi thắng dài nhất lịch sử

Chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út cũng giúp U.23 Việt Nam nâng chuỗi trận toàn thắng ở các giải chính thức lên con số 14, kéo dài từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U.23 châu Á 2026. Trong suốt khoảng thời gian này, U.23 Việt Nam giữ sạch lưới 9 trận, ghi 26 bàn và chỉ 6 lần để lọt lưới.

14 trận cũng là chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam tính trên mọi cấp độ đội tuyển. Tại Đông Nam Á, U.23 Việt Nam chỉ còn kém kỷ lục 17 trận thắng liên tục của U.23 Thái Lan, được thiết lập cách đây hơn một thập kỷ.

Với việc đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cũng hoàn thành thêm một mục tiêu nữa trong hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cụ thể, ông Kim đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á, SEA Games và lọt vào tứ kết U.23 châu Á. Với những nhiệm vụ VFF đã giao, ông Kim luôn tối thiểu hoàn thành, hoặc làm tốt hơn dự kiến. Khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chốt xong án phạt xử thua đội tuyển Malaysia vì giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Việt Nam đã bước qua năm 2025 thăng hoa với 3 danh hiệu lớn, rồi khởi động năm 2026 cũng theo cách ấn tượng nhất có thể.