HLV Ả Rập Xê Út phục tài Trung Kiên, đau đớn vì bị U.23 Việt Nam loại: ‘Chúng tôi đã rất kiên nhẫn…’

HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận thất bại đau đớn

U.23 Ả Rập Xê Út đã dừng cuộc chơi ở giải U.23 châu Á 2026, sau thất bại 0-1 trước U.23 Việt Nam ở trận cuối bảng A. Các học trò HLV Luigi di Biago dứt điểm 26 lần (trúng đích 7), nhưng để thua chung cuộc bởi cú sút chân trái góc hẹp đẳng cấp của Đình Bắc.

Khi trận đấu còn 30 giây nữa mới khép lại, HLV Di Biagio đã bỏ vào đường hầm. Chiến lược gia người Ý không giấu được nỗi thất vọng, khi U.23 Ả Rập Xê Út sớm chia tay giải dù là chủ nhà. Việc bị loại ở vòng bảng là cú sốc với một trong những đội trẻ mạnh nhất châu Á.

"Chúng tôi đã chơi một trận đấu đúng như những gì đã chuẩn bị: cố gắng kiên nhẫn, tổ chức tấn công một cách bài bản và có trật tự. Trong hiệp 1, các cầu thủ đã làm rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt", HLV Di Biagio trả lời báo chí sau trận.

U.23 Ả Rập Xê Út đã dừng cuộc chơi ở vòng bảng ẢNH: TED TRẦN TV

"Sang hiệp 2, U.23 Ả Rập Xê Út tiếp tục gia tăng sức ép và cũng đã có thêm một vài cơ hội ghi bàn khác. Tuy nhiên, một kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi chúng tôi bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của U.23 Việt Nam. Bóng đá là vậy, chúng ta phải chấp nhận. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự kinh ngạc khi chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú của đối thủ. Song, bóng đá là thế mà".

Chiến lược gia của U.23 Ả Rập Xê Út nói thêm: "Trong hiệp 2, dù có ý kiến cho rằng chúng tôi chơi không tốt, nhưng thực tế U.23 Ả Rập Xê Út vẫn tạo ra được 3 đến 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi đi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và các cầu thủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi phải nhận bàn thua, động lực và sự hưng phấn của chúng tôi gần như biến mất. Tôi đã cố gắng thực hiện các sự thay đổi người dù điều đó khá mạo hiểm. Một số cầu thủ như Al-Ammami thực tế không ở trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu, vì cậu ấy vừa mới trở lại sau chấn thương, nhưng tôi vẫn muốn thử thách.

U.23 Ả Rập Xê Út trả giá vì phung phí cơ hội ẢNH: TED TRẦN TV

Nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra và cách chúng tôi đến với giải đấu này, tôi phải khẳng định các học trò đã nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại này là nỗi đau. Cả đội đang rất thất vọng".

'U.23 Việt Nam xứng đáng dẫn đầu'

Theo HLV Luigi di Biago, U.23 Ả Rập Xê Út đã dứt điểm kém may, nhưng U.23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu bảng A.

Chiến lược gia người Ý khen ngợi thủ môn Trần Trung Kiên, người đã có tới 5 lần khiến các chân sút U.23 Ả Rập Xê Út nản lòng nhờ những pha đổ người cứu thua ngoạn mục.

"Trung Kiên có trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ mọi phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao. Đó là thủ môn rất giàu kinh nghiệm. Cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi", HLV Di Biagio thừa nhận.

Ông khẳng định: "Điều này dễ hiểu vì U.23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đạt được mục tiêu của mình. Xin chúc mừng Trung Kiên và chúc mừng U.23 Việt Nam. Các bạn đã đạt được chiến thắng quan trọng và xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng đấu này".

U.23 Việt Nam vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp U.23 UAE hoặc U.23 Syria ở trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1.

