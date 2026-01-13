* Nhận định trận đấu

Dù không thể đoạt vé đi tiếp ở vòng loại TNSV THACO cup mùa trước, nhưng Trường ĐH Công nghệ Đông Á vẫn để lại hình ảnh đẹp khi đánh bại Trường ĐH Đại Nam (2-1) ngay trong trận ra quân.

Đặng An Sơn cùng đồng đội thể hiện hình ảnh gắn kết, kỷ luật, cùng thái độ ứng xử đúng mực trên sân, bên cạnh khát khao chiến thắng cháy bỏng ngay trong lần đầu dự giải. Trường ĐH Công nghệ Đông Á chỉ thua chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi, trong trận đấu mà toàn đội đã chơi đầy nỗ lực để khỏa lấp chênh lệch đẳng cấp.

Trường ĐH Công nghệ Đông Á (áo đen) là đối thủ khó lường ẢNH: TUẤN MINH

Với kinh nghiệm tích lũy từ mùa trước, Trường ĐH Công nghệ Đông Á hứa hẹn trở lại vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026 với diện mạo mới mẻ, trưởng thành hơn.

Thử thách cho Trường ĐH Công nghệ Đông Á ở trận ra quân lúc 14 giờ hôm nay (13.1) là "ẩn số" Học viện Ngân hàng. Lâu nay, Học viện Ngân hàng không phải tên tuổi lớn trong làng bóng đá sinh viên, nhưng điều đó càng khiến đội bóng này trở nên khó đoán. Đã có rất nhiều đội bóng mới mẻ tạo nên bất ngờ tại TNSV THACO cup, nhờ quá trình chuẩn bị chuyên nghiệp, bài bản cùng cố gắng không ngừng nghỉ trong từng trận đấu.

Trong lần đầu đến với TNSV THACO cup, Học viện Ngân hàng có thể trở thành "hiện tượng" thú vị.

Ở nhóm đấu có nhiều đội mạnh như Trường CĐ FPT Polytechnic hay Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, rõ ràng cả hai đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á và Học viện Ngân hàng sẽ nỗ lực tận dụng cơ hội đối đầu nhau trong trận ra quân để đoạt lấy 3 điểm đầu tay, nuôi hy vọng có mặt tại vòng chung kết.