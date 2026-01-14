Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa quyết phá 'lời nguyền' nhà vô địch

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khởi đầu tưng bừng

Khi thủ môn Trần Đào Chí Tuyến mắc sai lầm với pha bắt bóng lỗi, tạo điều kiện cho Trường ĐH Phương Đông ghi bàn cuối hiệp 1, chút lo lắng đã xuất hiện với Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.

Dự vòng loại phía bắc TNSV THACO cup với tư cách đương kim vô địch, nhưng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có nửa đầu trận đấu bế tắc trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất nhóm C. "Các cầu thủ chơi hơi 'rối', dường như bởi sức ì. Đội bóng nào khi mới nhập cuộc cũng vậy", HLV Nguyễn Công Thành nhớ lại.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa thắng đẹp trận ra quân ẢNH: TUẤN MINH

Với dàn trụ cột mùa trước như Lê Văn Thức, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Đoàn Thiên Dũng, Ngân Như Dũng... Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chơi bế tắc. Các pha dàn xếp tấn công thiếu mạch lạc, gãy nhịp, khiến hình ảnh nhà vô địch không được thể hiện rõ ràng.

Thế nhưng, sau giờ nghỉ, cục diện hoàn toàn thay đổi. Khi Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã "nóng máy" để mở tốc, đối thủ gần như không có cơ hội chống đỡ. Văn Thức cùng đồng đội ghi 4 bàn, đều nhờ những pha phối hợp đập nhả ăn ý, đẹp mắt. Bóng được luân chuyển cực "mượt" qua chân Văn Thức, Như Dũng, Văn Vỹ, Duy Long, khiến khoảng trống mở ra, trước khi đương kim vô địch ghi liền 4 bàn trong 30 phút để hoàn thành chiến thắng đậm nhất lượt mở màn, tính đến thời điểm này.

"Các cầu thủ chơi không đạt yêu cầu trong hiệp 1, nhưng hiệp 2 thì khác. Khi sự tự tin được đẩy lên cao nhất, đội cũng đá nhuyễn và hiệu quả hơn", HLV Công Thành nhấn mạnh.

Điểm trừ của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở trận ra quân có lẽ chỉ nằm ở thủ môn, khi Chí Tuyến mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Ở pha bóng bổng tưởng như không nguy hiểm, Chí Tuyến lại bắt trượt bóng, để đối thủ ập vào dứt điểm gỡ hòa.

Thủ môn sinh năm 2007 mới học năm nhất và lần đầu bước đến TNSV THACO cup với tư cách người gác đền số một. Theo HLV Công Thành, sai lầm là khó tránh khỏi, nhất là ở vị trí thủ môn vốn nặng gánh áp lực.



Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa gặp phải thử thách ở nhóm C ẢNH: TUẤN MINH

"Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã không còn thủ môn Thatsaphone Xaiyasone. Cậu ấy là thủ môn chất lượng, đẳng cấp, đã được gọi lên đội tuyển Lào. Song, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cần có phương án tiếp nối.

Chí Tuyến mắc sai sót, nhưng chúng tôi sẽ động viên. Sinh viên là vậy, cần có sự động viên, lắng nghe. Sai thì làm lại, đó mới là bóng đá. Các trận sau, hy vọng thủ môn cũng như toàn đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đá tốt hơn, bởi những đối thủ tiếp theo sẽ rất đáng ngại", HLV Công Thành khẳng định.

Sẵn sàng phá 'lời nguyền'

Sân chơi TNSV THACO cup có "lời nguyền" đã tồn tại suốt 2 mùa qua. Các đội đương kim vô địch sẽ không vượt qua vòng loại mùa tiếp theo.

ĐH Huế vô địch mùa 1, nhưng đến vòng loại mùa 2 lại dừng bước trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vô địch mùa 2, nhưng sau đó cũng thua Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở play-off, dẫn tới hụt vé dự VCK mùa 3.

Lê Văn Thức cùng đồng đội sẵn sàng vượt 'dớp' ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng tôi không ngại thứ gọi là 'lời nguyền'. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa xác định tinh thần vừa đá, vừa tận hưởng, chơi với tinh thần cống hiến. Bóng đá sinh viên với chúng tôi là như vậy. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ tính toán từng trận một, đá trận nào biết trận đó, luôn đặt mục tiêu chiến thắng.

Chúng tôi chưa từng gặp ĐH Kinh tế quốc dân và Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, nên không biết và cũng không sợ đối thủ. Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tôn trọng mọi đội bóng, nhưng biết rõ thực lực của mình. Đã vào sân là sẽ chơi hết mình", HLV Công Thành kết luận.

Ở lượt thứ hai nhóm C diễn ra lúc 14 giờ ngày 17.1, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ đối đầu Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.